Джикия впервые с сентября сыграет в старте в РПЛ – против «Рубина». Капитан уходит из «Спартака» после сезона

Георгий Джикия выведет «Спартак» на матч с «Рубином» в качестве капитана.

Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.

Сегодня «Спартак» примет « » в рамках 29-го тура Мир . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:15 по московскому времени.

Джикия выйдет в стартовом составе на игру чемпионата России впервые с 2 сентября 2023 года – тогда он с первых минут сыграл на выезде с «Краснодаром» (0:2).

В этом сезоне провел 11 матчей за «Спартак» – 7 в РПЛ (5 – в старте), 4 – в Фонбет Кубке России (3 – в старте).

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года. Его статистика – здесь.

Джикия уходит из «Спартака». Не играл и без Абаскаля, новый контракт даже не предлагали