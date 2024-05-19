Джикия впервые с сентября сыграет в старте в РПЛ – против «Рубина». Капитан уходит из «Спартака» после сезона
Георгий Джикия выведет «Спартак» на матч с «Рубином» в качестве капитана.
Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.
Сегодня «Спартак» примет «Рубин» в рамках 29-го тура Мир РПЛ. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:15 по московскому времени.
Джикия выйдет в стартовом составе на игру чемпионата России впервые с 2 сентября 2023 года – тогда он с первых минут сыграл на выезде с «Краснодаром» (0:2).
В этом сезоне Георгий провел 11 матчей за «Спартак» – 7 в РПЛ (5 – в старте), 4 – в Фонбет Кубке России (3 – в старте).
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года. Его статистика – здесь.
Джикия уходит из «Спартака». Не играл и без Абаскаля, новый контракт даже не предлагали
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Ну, тут вместо гимна надо точно Шуфутинского ставить:
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября