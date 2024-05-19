Колосков о работе Федотова: «В лучшем случае – удовлетворительно, причем с большой натяжкой. У ЦСКА невнятная игра, порой сбиваются на «бей-беги»

Вячеслав Колосков негативно оценил работу Владимира Федотова в ЦСКА.

« говорить об оценке работы в ЦСКА, то, на мой взгляд, в лучшем случае – удовлетворительно, причем с большой натяжкой. Команда, к сожалению, с его приходом ни в чем не прибавила, ни один футболист из числа молодых, которые подавали надежды, не раскрылся.

У ЦСКА какая-то невнятная игра, порой они просто сбиваются на пресловутые «бей-беги». Надо ли его увольнять? Это вопрос не ко мне, а к руководству клуба», – сказал почетный президент РФС.

После 28 проведенных туров Мир РПЛ армейцы набрали 42 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице. Команда вылетела из розыгрыша Кубка России, проиграв «Зениту» в финале Пути РПЛ.