Колосков о работе Федотова: «В лучшем случае – удовлетворительно, причем с большой натяжкой. У ЦСКА невнятная игра, порой сбиваются на «бей-беги»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Владимир Федотов Р-Спорт Футбол

Вячеслав Колосков негативно оценил работу Владимира Федотова в ЦСКА.

«Если говорить об оценке работы Владимира Федотова в ЦСКА, то, на мой взгляд, в лучшем случае – удовлетворительно, причем с большой натяжкой. Команда, к сожалению, с его приходом ни в чем не прибавила, ни один футболист из числа молодых, которые подавали надежды, не раскрылся.

У ЦСКА какая-то невнятная игра, порой они просто сбиваются на пресловутые «бей-беги». Надо ли его увольнять? Это вопрос не ко мне, а к руководству клуба», – сказал почетный президент РФС. 

После 28 проведенных туров Мир РПЛ армейцы набрали 42 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице. Команда вылетела из розыгрыша Кубка России, проиграв «Зениту» в финале Пути РПЛ.

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7 комментариев
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В странных реалиях РПЛ с не ясными целями и без еврокубков, трудно понять и задачи клуба. Чемпионство - это прекрасно, ну и вылет из РПЛ - тоже, понятно, катастрофа. Остальные позиции в сущности одно и то же. Федотов "решил задачу" попадания в топ-8. Чем это сильно отличается от условного третьего места?...
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Ответ Мартинелли
Колосков работу Семака не хочет оценивать?
Колоскову задали вопрос по ЦСКА и Федотову, а не по Семаку! Ответ соответствующий вопросу. Непонятно?! ))
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А с какого Х Колосков оценивает работу тренера ЦСКА?
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ЦСКА регулярно покупает и продает игроков - какие еще вопросы к тренеру?
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Ответ Дядя ТУРА
А с какого Х Колосков оценивает работу тренера ЦСКА?
А с такого Х он её оценивает, что ему какой-то журналюга задал вопрос именно по ЦСКА! Он не должен был отвечать?! ))
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Колосков работу Семака не хочет оценивать?
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Ответ NIK7478
Колоскову задали вопрос по ЦСКА и Федотову, а не по Семаку! Ответ соответствующий вопросу. Непонятно?! ))
Нет! Он должен был сказать "Что это мы все про Федотова. Давайте я вам лучше за Семака скажу!"
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