«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров
Зинедин Зидан не возглавит «Баварию».
Как сообщает Bild, мюнхенский клуб не рассматривает вариант с назначением французского специалиста, даже несмотря на отказы от других тренеров. Эту информацию подтверждает Флориан Плеттенберг из Sky Sport.
Три недели назад почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил: «Я уверен, что никто не вел переговоров [с Зинедином]».
Зидан не работал ни с одной командой после ухода из «Реала» в 2021 году.
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