«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров

Теги Бавария бундеслига Германия Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан не возглавит «Баварию».

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб не рассматривает вариант с назначением французского специалиста, даже несмотря на отказы от других тренеров. Эту информацию подтверждает Флориан Плеттенберг из Sky Sport. 

Три недели назад почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил: «Я уверен, что никто не вел переговоров [с Зинедином]». 

Зидан не работал ни с одной командой после ухода из «Реала» в 2021 году. 

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11 комментариев
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Бавария не рассматривает вариант с назначением Мостового, несмотря на отказы от других тренеров
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Да и не подходит он для Баварии.
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Зидан может быть только или тренером Реала или безработным
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Идеальный тренер был бы для Баварии, особенно с учётом того, что боссы Баварии не настроены строить новую команду.
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Зидан в такой блудняк не впишется )
Его не прогнешь под себя, денег достаточно, мировая легенда.
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Они просто заранее знают ответ.
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Так они ищут тренера на 1 сезон. Непонятно только, где найдётся такой дурак, который согласится
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Жаль, хочется увидеть Зизу снова на тренерском поприще
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Я тоже не рассматриваю покупку майбаха
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Да Дзерби будет. Инфа 💯
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Кто есть Плеттенберг? наподобии Карпова?
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