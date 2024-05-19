«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров

Зинедин Зидан не возглавит «Баварию».

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб не рассматривает вариант с назначением французского специалиста, даже несмотря на отказы от других тренеров. Эту информацию подтверждает Флориан Плеттенберг из Sky Sport.

Три недели назад почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил: «Я уверен, что никто не вел переговоров [с Зинедином]».

не работал ни с одной командой после ухода из «Реала» в 2021 году.

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