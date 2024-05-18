Маттеус мечтает о Зидане в «Баварии»: «Тренер с такими успехами, харизмой, характером может подойти клубу. Зинедин в костюме на «Альянц Арене» – это было бы что-то особенное»

Лотар Маттеус хочет видеть Зинедина Зидана в «Баварии».

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб не смог договориться с Томасом Тухелем о продолжении сотрудничества.

«Я все еще мечтаю о . Звезда мирового футбола, как Хаби Алонсо. Тренер с такими успехами, харизмой, характером может подойти «Баварии».

Он в костюме на «Альянц Арене» – это уже было бы что-то особенное. Но я не думаю, что это произойдет», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба.