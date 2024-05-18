Маттеус мечтает о Зидане в «Баварии»: «Тренер с такими успехами, харизмой, характером может подойти клубу. Зинедин в костюме на «Альянц Арене» – это было бы что-то особенное»
Лотар Маттеус хочет видеть Зинедина Зидана в «Баварии».
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб не смог договориться с Томасом Тухелем о продолжении сотрудничества.
«Я все еще мечтаю о Зинедине Зидане. Звезда мирового футбола, как Хаби Алонсо. Тренер с такими успехами, харизмой, характером может подойти «Баварии».
Он в костюме на «Альянц Арене» – это уже было бы что-то особенное. Но я не думаю, что это произойдет», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба.
… Но у нас осталось наследие Тухеля, а не Анчелотти, поэтому, не думаю, что это произойдёт
1. Четкая система руководства клуба (Перес)
2. Готовая команда высококлассных игроков (он ведь после Папы Карло принял их)
3. Личные качества Зизу (как человеческие, так и ремесленические)
В Баварии с 1ым пунктом очевидные проблемы. И они продолжаются до сих пор. Например камлания по поводу ухода Тухеля. Ну не так это делается.
Возможно, некоторые согласятся, что и со 2ым пунктом не все так одназначно. А именно, центральная ось полузащиты и защиты