Маттеус мечтает о Зидане в «Баварии»: «Тренер с такими успехами, харизмой, характером может подойти клубу. Зинедин в костюме на «Альянц Арене» – это было бы что-то особенное»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус Зинедин Зидан Футбол

Лотар Маттеус хочет видеть Зинедина Зидана в «Баварии».

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб не смог договориться с Томасом Тухелем о продолжении сотрудничества. 

«Я все еще мечтаю о Зинедине Зидане. Звезда мирового футбола, как Хаби Алонсо. Тренер с такими успехами, харизмой, характером может подойти «Баварии».

Он в костюме на «Альянц Арене» – это уже было бы что-то особенное. Но я не думаю, что это произойдет», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба. 

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18 комментариев
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Там кстати уже новость на официальном сайте Брайтона что Де Дзерби покинет клуб после завершения сезона, так что сильно сомневаюсь что Зидан может возглавить Баварию.
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Зидан и тренерство уже напоминает мой 5-й курс универа и отработка долгов по английскому, где преподаватель с надеждой смотрел в окно и говорил: "Ну может быть сейчас Толя придет и сдаст долг." И так полчаса, пока Толя спал дома. Так же и тут "Ну вот сейчас Зидан точно что-то начнет тренировать..."
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Ответ Black Phoenix
Зидану в Баварии нечего делать. Либо ПСЖ, либо Реал, либо сборная Франции из очевидных вариантов.
Да какой ПСЖ уроженцу Марселя? Его сначала сожрут только за это, а потом за то, что не выиграл три ЛЧ подряд. Вернее, ни одной🤓
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Зидану в Баварии нечего делать. Либо ПСЖ, либо Реал, либо сборная Франции из очевидных вариантов.
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«Он в костюме на «Альянц Арене» – это уже было бы что-то особенное.»

… Но у нас осталось наследие Тухеля, а не Анчелотти, поэтому, не думаю, что это произойдёт
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Ответ Yobo
Там кстати уже новость на официальном сайте Брайтона что Де Дзерби покинет клуб после завершения сезона, так что сильно сомневаюсь что Зидан может возглавить Баварию.
Глядишь спортс завтра это опубликует
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шёл 2039 год Зинедин Зидан ждёт приглашение в сборную Франции.
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Составляющие успеха Зидана тренера, на мой взгляд:
1. Четкая система руководства клуба (Перес)
2. Готовая команда высококлассных игроков (он ведь после Папы Карло принял их)
3. Личные качества Зизу (как человеческие, так и ремесленические)

В Баварии с 1ым пунктом очевидные проблемы. И они продолжаются до сих пор. Например камлания по поводу ухода Тухеля. Ну не так это делается.
Возможно, некоторые согласятся, что и со 2ым пунктом не все так одназначно. А именно, центральная ось полузащиты и защиты
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Зинедин без костюма на «Альянц Арене» – это было бы ещё особенней )
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Уточнение - костюм и туфли на тренере Мадрида - это прописанное в контракте требование. После пары порванных брюк Зиданом ему на втором заходе разрешили спортивную обувь и брюки-стретчи. Так что если другой клуб это в контракте прямо не пропишет - шанс увидеть Зидана в костюме невелик ;)
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Все визуализируют Зидана на своем стадионе. Но он походу никуда не спешит и ждет все же сборную. А уж потом во все тяжкие, если вообще не решит оставить футбол в покое.
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Ответ Yobo
Там кстати уже новость на официальном сайте Брайтона что Де Дзерби покинет клуб после завершения сезона, так что сильно сомневаюсь что Зидан может возглавить Баварию.
Ну не Брайтон же
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Зидан и тренерство уже напоминает мой 5-й курс универа и отработка долгов по английскому, где преподаватель с надеждой смотрел в окно и говорил: "Ну может быть сейчас Толя придет и сдаст долг." И так полчаса, пока Толя спал дома. Так же и тут "Ну вот сейчас Зидан точно что-то начнет тренировать..."
Только в данном случае Зидан никому ничего не должен.
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Зидан и тренерство уже напоминает мой 5-й курс универа и отработка долгов по английскому, где преподаватель с надеждой смотрел в окно и говорил: "Ну может быть сейчас Толя придет и сдаст долг." И так полчаса, пока Толя спал дома. Так же и тут "Ну вот сейчас Зидан точно что-то начнет тренировать..."
а ему уже не надо, тренерская зачетка уже полна оценок "отл"
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Ответ Burel
Этгт физрук боится тренировать без протекции переса 😂
Источник: барса выиграла трофей и вышла 1/2 ЛЧ за 8-9 лет))🥹🥶🤣
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