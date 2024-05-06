Зидан опроверг слухи о назначении в «Баварию» и пожелал победы «Реалу» в 1/2 ЛЧ: «Будет сложная игра»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан подтвердил, что не возглавит «Баварию».

В среду «Реал» примет мюнхенцев в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:2 – первый матч).

Победит «Бавария» или «Реал»?

– Надеюсь, что «Мадрид». Но это будет сложная игра.

Будете ли вы в будущем тренером «Баварии»?

– Нет. Я буду наблюдать за игрой, – сказал бывший тренер «Реала». 

Ранее появились слухи об интересе «Баварии» к Зинедину Зидану в качестве главного тренера.

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3 комментария
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Не выдержал наверное конкуренция с Тен Хагом
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Мадридиста до мозга костей
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Мне кажется он ждёт своей очереди либо в Юве либо (скорее) в сборную Франции
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