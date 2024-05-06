Зидан опроверг слухи о назначении в «Баварию» и пожелал победы «Реалу» в 1/2 ЛЧ: «Будет сложная игра»

Зинедин Зидан подтвердил, что не возглавит «Баварию».

В среду «Реал» примет мюнхенцев в ответном полуфинале чемпионов (2:2 – первый матч).

– Победит « » или «Реал»?

– Надеюсь, что «Мадрид». Но это будет сложная игра.

– Будете ли вы в будущем тренером «Баварии»?

– Нет. Я буду наблюдать за игрой, – сказал бывший тренер « ».

Ранее появились слухи об интересе «Баварии» к в качестве главного тренера.