«Бавария» не считает Зидана гуру тактики и тренером, готовым провести перестройку. Есть сомнения и из-за языкового барьера (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия Зинедин Зидан Футбол

«Бавария» по ряду причин не считает Зинедина Зидана оптимальным тренером.

По сведениям Bild, стороны до сих пор не контактировали напрямую. В мюнхенском клубе сомневаются во французе из-за того, что он не владеет немецким языком и не очень хорошо разговаривает на английском.

К тому же специалиста, трижды подряд выигравшего Лигу чемпионов во главе «Реала», не считают гуру тактики и тем, кто будет готов возглавить процесс перестройки команды.

Ранее стало известно, что работать в «Баварии» хочет Жозе Моуринью.

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35 комментариев
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Ответ Unknown Forusha
Возьмите флика пожалуйста, главное не Моуриньо
Возьмите Моуриньо, пожалуйста, главное, не Флика
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после новостей о Рангнике очевидно, что текущее руководство клуба не сильно лучше того, которое уволило Нагельсмана. Так что вряд ли стоит ждать адекватного назначения)
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Bold: Бавария считает Зидана алжирским физруком
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Ответ Gestor_36
Bold: Бавария считает Зидана алжирским физруком
лысым алжирским шарлатаном
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Жозе идеальный вариант для Баварии.
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Ответ Unknown Forusha
Возьмите флика пожалуйста, главное не Моуриньо
А Флик типа дурак идти на год до Клоппа.
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у них текущий тренер в 1/2 лч, ладно вы бездарное руководство, но почему нельзя проводить переговоры в тишине или летом?
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Возьмите флика пожалуйста, главное не Моуриньо
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ну куда ж Зидану до Рангника
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Ну Рангник точно гуру, я бы сказал эталон тренерского цеха
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Жозе всё же сбитый летчик уже,но зато веселье обеспечит,может и есть смысл на годик тупо уйти от всех этих суперпрактичных схем и догм,так сказать пожить в своё удовольствие 🤣🤣🤣
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Ответ Арслан Устарханов
Жозе идеальный вариант для Баварии.
Флик идеальный вариант, Жозе не сильно лучше Рангника будет и по стилю игры совсем не подходит.
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Это было ожидаемо. У Зидана нет знания немецкого, да и после Тухеля нужно разгребать куча проблем. Моуринью тоже так себе вариант, так как он поссориться с игроками и руководством на третий сезон
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да кто эту чушь выдумывает вообще)
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Зидан дважды приходил в кризисный Реал и выправлял ситуацию. Но не гуру тактики, конечно.
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Ответ войд
Какие-то дурачки в Баварии сидят Тупо отказались от 3лч подряд)
Послушайте, для Реала главный вершитель всех побед один - это Перес, его могут ненавидеть все извне, но он безусловно не просто главный человек в клубе, но одновременно фундамент и несущие стены с крышей, он и есть всё здание целиком. А кто будет в белом загончике, Зидан или Анчи, разве суть важно? Главное, что требуется от них, это сохранять хорошую атмосферу внутри команды, и вовремя делать замены. Молитесь за здоровье Переса, главные проблемы начнутся после его ухода, помяните моё слово.
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Ответ korysh
после новостей о Рангнике очевидно, что текущее руководство клуба не сильно лучше того, которое уволило Нагельсмана. Так что вряд ли стоит ждать адекватного назначения)
Понятно,что верить всему что пишет пресса не стоит, но это логика типично обывательская - судить по предпоссылкам, а не результату)) Зидан с кучей ЛЧ подряд - "ну так, слабенький тренер", Рагник, который выиграл хз что и где - "ну вот топ тренер в теории". Т.е. основание строится не на фактах, а на каких-то теоретизированиях - реально бред. К слову, на спортсе 80% аудитории аналогично рук-у Баварии в своих рассуждениях строят выводы на каких-то теоретических предпосылках что и как должно/могло быть, игнорирую факты.
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Ответ pit4er
Посмотрел составы Реала в финалах ЛЧ 2014 с Анчелотти и 2016 с Зиданом – 9 игроков совпало. Не думаю, что добавить в основу Наваса, Крооса, Каземиро и Варана тянет на перестройку
Только вот я про второй приход. Тут не сложно было догадаться, учитывая то, что Анчи собрал состав, который был актуален ещё года 4ре
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Ответ Причёска Бэйла
Откуда инфа про Клоппа?
Простая логика. Клопп сказал, что минимум на год отходит от теренерства, у Баварии уходит главный тренер. Как пить дать немцы захотят топового немецкого тренера подписать при первой возможности.
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Ответ Ophiomorph
А Флик типа дурак идти на год до Клоппа.
Откуда инфа про Клоппа?
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Ответ Unknown Forusha
Возьмите флика пожалуйста, главное не Моуриньо
Возьмите главное, пожалуйста, Моуриньо - не Флика
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подпишите Аллегри
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Нет денег.)))
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Мостовой знает немецкий?
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Не Рангрик)
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Один вопрос: на... это Зидану?
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Бавария не считает Зидана за гуру… ну и правильно - он же зизу
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Мостовой свободен..
Пока...
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