«Бавария» не считает Зидана гуру тактики и тренером, готовым провести перестройку. Есть сомнения и из-за языкового барьера (Bild)

«Бавария» по ряду причин не считает Зинедина Зидана оптимальным тренером.

По сведениям Bild, стороны до сих пор не контактировали напрямую. В мюнхенском клубе сомневаются во французе из-за того, что он не владеет немецким языком и не очень хорошо разговаривает на английском.

К тому же специалиста, трижды подряд выигравшего Лигу чемпионов во главе «Реала», не считают гуру тактики и тем, кто будет готов возглавить процесс перестройки команды.

Ранее стало известно, что работать в «Баварии» хочет Жозе Моуринью.