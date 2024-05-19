Монтеро возглавил «Ювентус» до конца сезона. Экс-защитник туринцев работает с командой U19
Паоло Монтеро стал исполняющим обязанности главного тренера «Ювентуса».
Ранее «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри.
52-летний уругваец Монтеро, возглавляющий «Юве» U19 с 2022 года, будет руководить первой командой туринцев в двух заключительных матчах – против «Болоньи» 20 мая и «Монцы» 26-го.
Клуб занимает 4-е место и уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.
Напомним, Монтеро выступал за «Ювентус» с 1996 по 2005 год. Он выиграл с клубом 10 трофеев и трижды играл в финале Лиги чемпионов.
Фото: twitter.com/juventusfc
Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцировал отставку
Аж олдскуды свело от ностальгии.