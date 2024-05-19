Монтеро возглавил «Ювентус» до конца сезона. Экс-защитник туринцев работает с командой U19

Теги Ювентус серия А Италия Паоло Монтеро Массимилиано Аллегри Ювентус U-19 Футбол

Паоло Монтеро стал исполняющим обязанности главного тренера «Ювентуса».

Ранее «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри.

52-летний уругваец Монтеро, возглавляющий «Юве» U19 с 2022 года, будет руководить первой командой туринцев в двух заключительных матчах – против «Болоньи» 20 мая и «Монцы» 26-го.

Клуб занимает 4-е место и уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

Напомним, Монтеро выступал за «Ювентус» с 1996 по 2005 год. Он выиграл с клубом 10 трофеев и трижды играл в финале Лиги чемпионов.

Фото: twitter.com/juventusfc

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8 комментариев
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20 лет не видел Монтеро, вот уж не ожидал что сейчас он выглядит как профессор Ксавьер
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Ответ Нурсултан Партаев
на Каннаваро похож или как
Все лысые на одно лицо )
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А что если боссы Юве захотят сделать ставку на тренеров из местной академии?
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Защита 2000х с Паоло была великолепна, но пенальти в финале ЛЧ смазал.)
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Тюрам - Феррара - Тудор - Монтеро, 2003 год.
Аж олдскуды свело от ностальгии.
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Костоломыч)
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на Каннаваро похож или как
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