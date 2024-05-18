«Юве» сэкономит несколько миллионов евро благодаря увольнению Аллегри за поведение. Клуб должен тренеру и штабу 20 млн
«Ювентус» может сэкономить на выплатах Аллегри благодаря причине увольнения.
Вчера «Ювентус» уволил тренера после победного финала Кубка Италии с «Аталантой», так как остался недоволен его поведением. В концовке игры Массимилиано Аллегри сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной карточки аплодировал судье.
«Ювентус» должен Аллегри и его штабу около 20 млн евро за последний год контракта. Однако благодаря увольнению не по уважительной причине, а из-за дисциплинарного аспекта, «бьянконери» смогут вести переговоры с тренером о снижении суммы компенсации.
«Ювентус» может оценить ущерб, нанесенный имиджу клуба поведением Аллегри, в определенную сумму, а затем вычесть ее из суммы компенсации тренерам при переговорах. Tuttosport отмечает, что «Ювентус» сможет сэкономить несколько миллионов.
Туринский клуб уже передал тренеру официальную жалобу. У итальянского специалиста и его юристов есть 5 дней, чтобы подготовить ответ.
Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцировал отставку
Поглядим на Ювентус при Тиаго Мотте
Перед Джунтоли стояла задача всеми правдами и неправдами привести финансы в порядок, маэстро воспринял все буквально и продолжает чистку: минус Погба с 10 млн, Сандро с 6, Аллегри с 9,5, судя по прощальному письму и минус Рабьо с 7)
С целью сохранить лицо руководству..
"мы сделали правильный выбор вернув его.. но он вон как себя повел"
Прогресса не было за этот период
В РПЛ пока нет таких тренеров(боятся наказаний),которые могут с истерикой *наехать* на Казарцева или Опейкину