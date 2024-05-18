«Юве» сэкономит несколько миллионов евро благодаря увольнению Аллегри за поведение. Клуб должен тренеру и штабу 20 млн

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри деньги Футбол

«Ювентус» может сэкономить на выплатах Аллегри благодаря причине увольнения.

Вчера «Ювентус» уволил тренера после победного финала Кубка Италии с «Аталантой», так как остался недоволен его поведением. В концовке игры Массимилиано Аллегри сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной карточки аплодировал судье.

«Ювентус» должен Аллегри и его штабу около 20 млн евро за последний год контракта. Однако благодаря увольнению не по уважительной причине, а из-за дисциплинарного аспекта, «бьянконери» смогут вести переговоры с тренером о снижении суммы компенсации.

«Ювентус» может оценить ущерб, нанесенный имиджу клуба поведением Аллегри, в определенную сумму, а затем вычесть ее из суммы компенсации тренерам при переговорах. Tuttosport отмечает, что «Ювентус» сможет сэкономить несколько миллионов.

Туринский клуб уже передал тренеру официальную жалобу. У итальянского специалиста и его юристов есть 5 дней, чтобы подготовить ответ.

Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцировал отставку

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23 комментария
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Как уже отметил в одной из новостей, Юве, видимо, специально подкупил Мареску, чтобы тот вывел Аллегри из себя и тот сорвался. Джунтоли схожий фокус с Погба провернул... Не ну гений!
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Ответ damondiamond
Крисы
Ри?
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Ответ Макс Саид
Серьезно, маэстро? Чувак даже года не проработал маэстро? Алькарас за 42 млн?
Маэстро его давно прозвали за создание профицитного баланса и чемпионского Наполи, так что в этом нет ничего такого) Алькарас практически уверен никто и не собирался выкупать, это была как кость, брошенная в январе Аллегри в период острого дефицита финансов, понимая, что Фаджоли нет и нужно дыру хоть кем-то в середине залатать, а под нового тренера уже можно и состав собирать. Или реально рассчитывали взять желаемого Максом молодого и перспективногоБонавентуру на жирный контракт? Никто в здравом уме в обычную аренду его бы не отдал. Хорошо хоть Берарди вовремя стопорнули.
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Экономисты мля ( три года отстоя!
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Сэкономили на Погба, теперь Алегри,
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Понятно, что причина - в игре Ювентуса, поведение- повод сэкономить

Поглядим на Ювентус при Тиаго Мотте
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Крисы
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Ответ ТрактоПоктер
Ри?
Криси ! )
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0
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Ответ ТрактоПоктер
Ри?
Де Бур)
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0
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Ответ damondiamond
Крисы
Хемсворты
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Ответ Fulyan
😂👍если это так, то я спокоен за Юве
Не зря ж Аллегри на Джунтоли на награждении сорвался, понял к чему все идет)) Весь сезон держался-держался и тут на тебе
Перед Джунтоли стояла задача всеми правдами и неправдами привести финансы в порядок, маэстро воспринял все буквально и продолжает чистку: минус Погба с 10 млн, Сандро с 6, Аллегри с 9,5, судя по прощальному письму и минус Рабьо с 7)
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Ой.. так это не постанова с его истериками, точно?
С целью сохранить лицо руководству..
"мы сделали правильный выбор вернув его.. но он вон как себя повел"
Прогресса не было за этот период
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Молодец ,Аллегри. Смельчак.
В РПЛ пока нет таких тренеров(боятся наказаний),которые могут с истерикой *наехать* на Казарцева или Опейкину
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Обпоили мистера Аллегри, деньги сэкономили.
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Ответ Aleks Del Piero
Как уже отметил в одной из новостей, Юве, видимо, специально подкупил Мареску, чтобы тот вывел Аллегри из себя и тот сорвался. Джунтоли схожий фокус с Погба провернул... Не ну гений!
😂👍если это так, то я спокоен за Юве
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Ответ Aleks Del Piero
Не зря ж Аллегри на Джунтоли на награждении сорвался, понял к чему все идет)) Весь сезон держался-держался и тут на тебе Перед Джунтоли стояла задача всеми правдами и неправдами привести финансы в порядок, маэстро воспринял все буквально и продолжает чистку: минус Погба с 10 млн, Сандро с 6, Аллегри с 9,5, судя по прощальному письму и минус Рабьо с 7)
Серьезно, маэстро? Чувак даже года не проработал маэстро? Алькарас за 42 млн?
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Ответ Бонд0077
Молодец ,Аллегри. Смельчак. В РПЛ пока нет таких тренеров(боятся наказаний),которые могут с истерикой *наехать* на Казарцева или Опейкину
Перед *или Опейкиной* нужно ставить запятую,т.к они разные люди по половому признаку. Но можно запятую не ставить т,к это одно целое судейское г....
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