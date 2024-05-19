Аньелли об Аллегри: «Уникальное сочетание: гордость и человечность, которые сливаются воедино на протяжении десятилетнего пути. Спасибо, Макс, что ты каждой своей клеточкой олицетворял «Ювентус»

Теги Ювентус серия А Италия отставки Массимилиано Аллегри Андреа Аньелли соцсети Футбол

Андреа Аньелли попрощался с Массимилиано Аллегри в социальных сетях.

Ранее «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с 56-летним тренером.

«Уникальное сочетание: гордость и человечность, которые сливаются воедино на протяжении десятилетнего пути.

Спасибо, Макс, спасибо за то, что ты каждой своей клеточкой олицетворял «Ювентус». До самого конца...», – написал бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

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5 комментариев
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Конечно попрощаться с Максом надо было иначе. И конечно с человеческой точки зрения даже немного жаль, что все вот так закончилось. Но сам Андреа эту всю кашу и заварил, погнавшись за безумными идеями Паратичи, указав на дверь сначала Маротте, затем и Аллегри, параллельно закрутив роман с женой Кальво. А теперь и сам оказался очень далек от клуба, хотя от него куда больше веет пресловутым ДНК Ювентуса, нежели от Элкана и его манекенов Ферреро и Сканавино. Время все расставит по своим местам.
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«Уникальное сочетание: жадность и тупость, которые сливаются воедино на протяжении десятилетнего пути».
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Больше всего человечность Макса оценил редактор Tuttosport
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Легендарная тройка Ювентуса - Аньелли, Аллегри и Моджи. Всегда найдётся тот, кто пытается нам тут втирать мол "Они великие, их надо уважать, они многое сделали для клуба, добыли титулы, приводили в команду Зиданов и Недведов". Это могло бы звучать убедительно, но нет. Потому, что вред от них перекрывает все их достижения. А объясняется это очень просто - сравнением с другими клубами. Руководители Баварии и Реала добились со своими клубами более весомых результатов, и при этом не отправляли свои команды в пердив, и не заканчивали группу ЛЧ с 5 поражениями - да-да, так можно было ! Поэтому эта тройка - позор клуба, как ни крути
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Через год вернется)
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