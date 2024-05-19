Аньелли об Аллегри: «Уникальное сочетание: гордость и человечность, которые сливаются воедино на протяжении десятилетнего пути. Спасибо, Макс, что ты каждой своей клеточкой олицетворял «Ювентус»

Андреа Аньелли попрощался с Массимилиано Аллегри в социальных сетях.

Ранее «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с 56-летним тренером.

«Уникальное сочетание: гордость и человечность, которые сливаются воедино на протяжении десятилетнего пути.

Спасибо, Макс, спасибо за то, что ты каждой своей клеточкой олицетворял «Ювентус». До самого конца...», – написал бывший президент « » .

Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцировал отставку