Капелло об Аллегри: «Его ругали и в победные годы, но в последнее время критики стало слишком много. После Кубка вырвалась оскорбленная гордость, возможно»

Фабио Капелло считает, что Массимилиано Аллегри получил слишком много критики.

«Ювентус» уволил тренера после победного финала Кубка Италии с «Аталантой», так как остался недоволен его поведением.

В концовке игры сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной карточки аплодировал судье

Итальянский специалист возглавлял «бьянконери» с 2021 года и привел команду к победе в Кубке Италии. Также он работал с туринцами с 2014-го по 2019-й, завоевав 11 трофеев.

«Его ругали и в победные годы, но в последнее время критики стало слишком много. Правда в том, что за него говорит его карьера. Аллегри заслуживает уважения.

Его поведение в конце матча меня удивило. Вероятно, в этом был какой-то более глубокий смысл. С приходом атмосфера в «Ювентусе» изменилась, и он почувствовал это. Возможно, после победы в Кубке вырвалась оскорбленная гордость.

В этом сезоне «Юве» уступал « » и « ». Выиграть что-то с игроками, которые никогда этого не делали, очень важно. Победы создают новый менталитет.

Тем не менее, чтобы поднять уровень, «Ювентусу» придется тратить деньги. Команде нужны 3-4 сильных игрока», – считает бывший тренер «Милана» и « ».

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