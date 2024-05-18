Капелло об Аллегри: «Его ругали и в победные годы, но в последнее время критики стало слишком много. После Кубка вырвалась оскорбленная гордость, возможно»

Теги Интер Милан Ювентус Фабио Капелло серия А Италия Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли Футбол

Фабио Капелло считает, что Массимилиано Аллегри получил слишком много критики.

«Ювентус» уволил тренера после победного финала Кубка Италии с «Аталантой», так как остался недоволен его поведением

В концовке игры Аллегри сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной карточки аплодировал судье

Итальянский специалист возглавлял «бьянконери» с 2021 года и привел команду к победе в Кубке Италии. Также он работал с туринцами с 2014-го по 2019-й, завоевав 11 трофеев.

«Его ругали и в победные годы, но в последнее время критики стало слишком много. Правда в том, что за него говорит его карьера. Аллегри заслуживает уважения. 

Его поведение в конце матча меня удивило. Вероятно, в этом был какой-то более глубокий смысл. С приходом Джунтоли атмосфера в «Ювентусе» изменилась, и он почувствовал это. Возможно, после победы в Кубке вырвалась оскорбленная гордость. 

В этом сезоне «Юве» уступал «Интеру» и «Милану». Выиграть что-то с игроками, которые никогда этого не делали, очень важно. Победы создают новый менталитет. 

Тем не менее, чтобы поднять уровень, «Ювентусу» придется тратить деньги. Команде нужны 3-4 сильных игрока», – считает бывший тренер «Милана» и «Ювентуса». 

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4 комментария
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Расскажите этому типу про "Байер", что ли. Вот там чемпионов тьма, наверно, что они взяли один турнир (самый длинный и важный) и идут ещё на два.
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Ох уж эта солидарность😂 Везде и всегда. У женщин к женщинам, у мужчин тоже самое, ну и у тренеров тоже. Даже малейшая критика редкость, как бы мы против всех вас. Вырвалось у него, не должен себя так вести начальник тренер, это удел тупого молодняка а не взрослого уважаемого мужика. Что касается игры, такого убогого Юве даже старожилы заставшие эпоху Платини и раньше с Трапом не помнят наверное. И состав то кстати был хорош, уж точно не для 4- го места. Юве нужна встряска и большая и новый коуч кстати сейчас. А Аллегри теперь в Реал☺
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я сильно сомневаюсь, что Фабио больше пары матчей Ювентуса в год видел )
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А $ вам там всем не слишком много платят??
Ни то что бы раз платят - значит можно издевательства снести..
Критика и ненависть - часть этой публичной карьеры, а вы ноете...
Это, как с оскарблениями от фанатского сектора.. которые направлены на дестабилизацию противника, и там могут орать всякое. А подаётся, как чуть ли не людоедство. Да ничего хорошего в оскорблениях нет, но и дураков врубать не надо.
"Ой я боюсь критики и ненавести.." - а зачем ты тогда выступаешь перед широкой публикой? (Как пример)
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