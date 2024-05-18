Капелло об Аллегри: «Его ругали и в победные годы, но в последнее время критики стало слишком много. После Кубка вырвалась оскорбленная гордость, возможно»
Фабио Капелло считает, что Массимилиано Аллегри получил слишком много критики.
«Ювентус» уволил тренера после победного финала Кубка Италии с «Аталантой», так как остался недоволен его поведением.
В концовке игры Аллегри сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной карточки аплодировал судье
Итальянский специалист возглавлял «бьянконери» с 2021 года и привел команду к победе в Кубке Италии. Также он работал с туринцами с 2014-го по 2019-й, завоевав 11 трофеев.
«Его ругали и в победные годы, но в последнее время критики стало слишком много. Правда в том, что за него говорит его карьера. Аллегри заслуживает уважения.
Его поведение в конце матча меня удивило. Вероятно, в этом был какой-то более глубокий смысл. С приходом Джунтоли атмосфера в «Ювентусе» изменилась, и он почувствовал это. Возможно, после победы в Кубке вырвалась оскорбленная гордость.
В этом сезоне «Юве» уступал «Интеру» и «Милану». Выиграть что-то с игроками, которые никогда этого не делали, очень важно. Победы создают новый менталитет.
Тем не менее, чтобы поднять уровень, «Ювентусу» придется тратить деньги. Команде нужны 3-4 сильных игрока», – считает бывший тренер «Милана» и «Ювентуса».
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Ни то что бы раз платят - значит можно издевательства снести..
Критика и ненависть - часть этой публичной карьеры, а вы ноете...
Это, как с оскарблениями от фанатского сектора.. которые направлены на дестабилизацию противника, и там могут орать всякое. А подаётся, как чуть ли не людоедство. Да ничего хорошего в оскорблениях нет, но и дураков врубать не надо.
"Ой я боюсь критики и ненавести.." - а зачем ты тогда выступаешь перед широкой публикой? (Как пример)