Терзич после 4:0 с «Дармштадтом»: «Теперь «Боруссия» полностью сосредоточится на матче с «Реалом», чтобы показать свою лучшую игру в сезоне»

Эдин Терзич надеется, что «Боруссия» покажет против «Реала» свою лучшую игру.

Главный тренер дортмундцев высказался после разгрома « » (4:0) в заключительном туре Бундеслиги.

«Очень успешный для нас день. Эмоции ощущались и во время, и до, и после матча. Мы тоже стали вносить свою лепту начиная с 30-й минуты и добились заслуженной победы. Огромный респект сопернику за отношение к делу и честность.

Думаю, Марко [Ройс] был очень счастлив и доволен тем, как прошел день. Теперь мы полностью сосредоточимся на 1 июня [на финальном матче чемпионов против « »], чтобы показать на «Уэмбли» свою лучшую игру в сезоне», – сказал .