Терзич после 4:0 с «Дармштадтом»: «Теперь «Боруссия» полностью сосредоточится на матче с «Реалом», чтобы показать свою лучшую игру в сезоне»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Дармштадт Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич надеется, что «Боруссия» покажет против «Реала» свою лучшую игру.

Главный тренер дортмундцев высказался после разгрома «Дармштадта» (4:0) в заключительном туре Бундеслиги.

«Очень успешный для нас день. Эмоции ощущались и во время, и до, и после матча. Мы тоже стали вносить свою лепту начиная с 30-й минуты и добились заслуженной победы. Огромный респект сопернику за отношение к делу и честность.

Думаю, Марко [Ройс] был очень счастлив и доволен тем, как прошел день. Теперь мы полностью сосредоточимся на 1 июня [на финальном матче Лиги чемпионов против «Реала»], чтобы показать на «Уэмбли» свою лучшую игру в сезоне», – сказал Терзич.

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2 комментария
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Разгром накануне был важен Дортмунду в первую очередь из-за психологического фактора чтоб снять напряжение и постараться на позитивной ноте настроиться на достойное сопротивление Реалу. На победу рассчитывать сложно, ибо сливочные обычно финалы не отдают никому, а вот красивой игры от Боруссии мы ждём.
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