Ройс забил и сделал ассист в 1-м тайме последнего матча за «Боруссию» в Бундеслиге, выйдя с капитанской повязкой. Фанаты устроили перфоманс в честь Марко
Марко Ройс набрал 2 очка в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге.
Дортмундский клуб принимает «Дармштадт» в 34-м туре чемпионата Германии (2:0, перерыв).
На 30-й минуте Ройс, появившийся на полое с капитанской повязкой, ассистировал Иану Матсену, который открыл счет.
На 38-й Марко забил сам – он реализовал штрафной, который сам и заработал. Отметим, что 34-летний футболист был близок к голу еще раз – на 11-й минуте мяч после его удара попал в перекладину.
Болельщики «Боруссии» вывесили на «Сигнал Идуна Парк» баннер с надписью «Спасибо, Марко!» Перед игрой они также устроили перфоманс в честь Ройса, изобразив на трибуне футболку с 11-м номером.
Ройс проводит последний матч за «Дортмунд» в рамках Бундеслиги – срок его контракта истекает летом. Хавбек еще может принять участие в финале Лиги чемпионов – немецкий клуб встретится с «Реалом» 1 июня.
Фото: https://x.com/BVB/
Спортс проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Ещё сезон легко бы отыграл!