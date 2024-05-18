Ройс забил и сделал ассист в 1-м тайме последнего матча за «Боруссию» в Бундеслиге, выйдя с капитанской повязкой. Фанаты устроили перфоманс в честь Марко

Марко Ройс набрал 2 очка в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге.

Дортмундский клуб принимает « » в 34-м туре чемпионата Германии (2:0, перерыв).

На 30-й минуте Ройс, появившийся на полое с капитанской повязкой, ассистировал , который открыл счет.

На 38-й Марко забил сам – он реализовал штрафной, который сам и заработал. Отметим, что 34-летний футболист был близок к голу еще раз – на 11-й минуте мяч после его удара попал в перекладину.

Болельщики « » вывесили на «Сигнал Идуна Парк» баннер с надписью «Спасибо, !» Перед игрой они также устроили перфоманс в честь Ройса, изобразив на трибуне футболку с 11-м номером.

Ройс проводит последний матч за «Дортмунд» в рамках Бундеслиги – срок его контракта истекает летом. Хавбек еще может принять участие в финале Лиги чемпионов – немецкий клуб встретится с «Реалом» 1 июня.

Фото: https://x.com/BVB/

Спортс проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.