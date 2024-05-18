Ройс забил и сделал ассист в 1-м тайме последнего матча за «Боруссию» в Бундеслиге, выйдя с капитанской повязкой. Фанаты устроили перфоманс в честь Марко

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия болельщики Дармштадт Сигнал Идуна Парк Марко Ройс Иан Матсен Футбол

Марко Ройс набрал 2 очка в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге.

Дортмундский клуб принимает «Дармштадт» в 34-м туре чемпионата Германии (2:0, перерыв).

На 30-й минуте Ройс, появившийся на полое с капитанской повязкой, ассистировал Иану Матсену, который открыл счет.

На 38-й Марко забил сам – он реализовал штрафной, который сам и заработал. Отметим, что 34-летний футболист был близок к голу еще раз – на 11-й минуте мяч после его удара попал в перекладину. 

Болельщики «Боруссии» вывесили на «Сигнал Идуна Парк» баннер с надписью «Спасибо, Марко!» Перед игрой они также устроили перфоманс в честь Ройса, изобразив на трибуне футболку с 11-м номером. 

Ройс проводит последний матч за «Дортмунд» в рамках Бундеслиги – срок его контракта истекает летом. Хавбек еще может принять участие в финале Лиги чемпионов – немецкий клуб встретится с «Реалом» 1 июня. 

Фото: https://x.com/BVB/

Спортс проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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14 комментариев
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Перед этим матчем у Ройса было 99 голов на домашнем стадионе «Боруссии» и 299 голевых действий вообще.
Теперь 100 и 301
+67
0
+67
С домашней ареной Ройс попрощался красиво, теперь осталось уйти на мажорной ноте в финале ЛЧ, выложившись на всю тыщу процентов.
+48
-4
+44
Ответ Black Phoenix
С домашней ареной Ройс попрощался красиво, теперь осталось уйти на мажорной ноте в финале ЛЧ, выложившись на всю тыщу процентов.
С Реалом по другому никак: либо каждый выкладывается на 1000 процентов и выдаёт лучший матч в жизни, либо очередная чашка едет в Мадрид.
+22
-1
+21
Ройс легенда, жаль только что Боруссия так не играла в последнем туре прошлого чемпионата...
+21
-1
+20
Еслиб ушастого ещё на последок поднять над головой.....вот это была бы сказка, но там Реал....которому в этом турнире просто нереально прёт, будет архисложно
+4
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Ответ kunaguero
Не тянет уже давно
Для игрока ротации, 6 + 6 в чемпионате в 26 играх выглядит достаточно неплохо
+4
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Марко, спасибо!
+3
-1
+2
Почему Боруссия новые контракт не предлагает? Ройс вроде не так плохо до сих пор играет.
+2
0
+2
Очень жаль,что Марко уходит.
Ещё сезон легко бы отыграл!
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На сколько особенная команда Боруссия! Всегда крутая поддержка. Наикрутейшие перформансы. Ну а прощание с Ройсом не могло не состояться.
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Игрок которого выкашивали травмы и мне было безумно жаль его. Спасибо за игры и года в клубе.
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Ответ Алексей Игоревич
Для игрока ротации, 6 + 6 в чемпионате в 26 играх выглядит достаточно неплохо
Неплохо, но через 2 недели 35 лет все-таки
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