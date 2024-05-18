Мусаев об игре с «Динамо»: «Финал всего сезона. Ребята столько работали, получали травмы, не видели семьи. Каждый из них жил ради этого матча целый год»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Сочи Футбол

Мурад Мусаев дал комментарий после победы над «Сочи».

«Краснодар» обыграл «Сочи» на выезде (3:2) в 29-м туре Мир РПЛ. В заключительном туре команда Мурада Мусаева примет на своем поле «Динамо», сохраняя шансы на титул.

– Сегодня мы проявили характер, командный дух. Ребята, которые вышли на замену, смогли усилить, перевернуть игру. Холодный анализ тяжело сделать. Ничья не устраивала ни одну из команд. Чем дольше был ничейный счет, тем больше мы понимали, что игра будет раскрываться дальше.

В последних играх мы показывали достойный футбол, у нас было одно очко. Сегодня удача была на нашей стороне, мы бились до конца, это важно с психологической точки зрения. На поле была команда, потрясающий матч. Гордость за игроков. Осталась одна игра – один финал.

Это игра, к которой вы стремились?

– У нас мало времени. Мы перестраиваемся на ходу, без сборов. Это тяжело. Ребята стараются, выполняют установку. Мы видели, что в первом тайме после гола играли не очень хорошо. Позволяли много сопернику на своей половине поля.

Во втором тайме было лучше – создавали моменты, но не могли их реализовать до последних минут. Нам нужно немного времени. Сегодня за счет характера, духа добились победы.

Впереди последний матч сезона – против «Динамо». Это будет обычный матч для команды?

– Ну как эта встреча может быть обычным матчем? Это финал всего сезона. Ребята столько работали, сборы проходили, получали травмы, не видели свои семьи. Каждый из них жил ради этого матча целый год, – сказал главный тренер «Краснодара».

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18 комментариев
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У тебя была возможность оформить чемпионство давно и не раз. Но ты этим не воспользовался!!!
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Может дождемся сначала результата игры в Грозном? Вот тогда и посмотрим для кого и что будет финалом.
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Правильней сказать не ребята, а Ивич столько работал.
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Всегда смешно, когда футболисты говорят о своих жертвах. А другие спортсмены не тренируются? Не тратят на это время и силы? Про обычных людей даже не говорю. А футболисты из других клубов? Они только на игру за 15 минут до начала приезжают?
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0
+4
За финал сезона в Краснодаре, против питерского зла
+16
-13
+3
Ответ Михаил Алексеев
За финал сезона в Краснодаре, против питерского зла
"Питерское зло"...ага, ещё мы младенцев на завтрак едим и пьём кровь единорогов. Вы там это, выздоравливайте, "московцы и крестьяне всея Руси".
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Бедненькие
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В итоге будут «биться» за чемпионство Зенита!
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Удачи Краснодару
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Пусть победит сильнейший
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При равенстве очков какая из этих команд будет первой?
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Желаю, чтобы так всё и было. Но если зенит обыграет ахмат, то эти слова будут пшиком.
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А до этой игры где был Краснодар? Тоже спали, только в другом месте?
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К сожалению вы упустили прекрасный представившийся шанс стать чемпионом. Серебро не упустите
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В итоге краснодар победит свой матч сезона так называемый...но чемпионами станут другие похож
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