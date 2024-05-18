Мусаев об игре с «Динамо»: «Финал всего сезона. Ребята столько работали, получали травмы, не видели семьи. Каждый из них жил ради этого матча целый год»

Мурад Мусаев дал комментарий после победы над «Сочи».

«Краснодар» обыграл « » на выезде (3:2) в 29-м туре Мир . В заключительном туре команда примет на своем поле « », сохраняя шансы на титул.

– Сегодня мы проявили характер, командный дух. Ребята, которые вышли на замену, смогли усилить, перевернуть игру. Холодный анализ тяжело сделать. Ничья не устраивала ни одну из команд. Чем дольше был ничейный счет, тем больше мы понимали, что игра будет раскрываться дальше.

В последних играх мы показывали достойный футбол, у нас было одно очко. Сегодня удача была на нашей стороне, мы бились до конца, это важно с психологической точки зрения. На поле была команда, потрясающий матч. Гордость за игроков. Осталась одна игра – один финал.

– Это игра, к которой вы стремились?

– У нас мало времени. Мы перестраиваемся на ходу, без сборов. Это тяжело. Ребята стараются, выполняют установку. Мы видели, что в первом тайме после гола играли не очень хорошо. Позволяли много сопернику на своей половине поля.

Во втором тайме было лучше – создавали моменты, но не могли их реализовать до последних минут. Нам нужно немного времени. Сегодня за счет характера, духа добились победы.

– Впереди последний матч сезона – против «Динамо». Это будет обычный матч для команды?

– Ну как эта встреча может быть обычным матчем? Это финал всего сезона. Ребята столько работали, сборы проходили, получали травмы, не видели свои семьи. Каждый из них жил ради этого матча целый год, – сказал главный тренер « ».