Мусаев о 3:2 с «Сочи»: «Раньше «Краснодар» хорошо играл, но не получал результат. Сегодня удача немного вернулась. Кордоба оставил голы на следующий тур, надеюсь»

Мурад Мусаев отметил, что «Краснодару» повезло в игре с «Сочи» (3:2).

– Ни одну команду не устраивала ничья. Было понятно, что игра максимально раскроется, если будет ничейный счет. Думаю, что зрители, болельщики довольны.

Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты.

Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась.

В первом тайме после гола мы отдали инициативу и позволяли много создавать, но вторым таймом доволен. Играли более дисциплинированно.

Мы меняем игру, и нам катастрофически не хватает времени. Самое главное, что на поле была команда.

Перед игрой я сказал ребятам, что, возможно, те, кто выйдут на замену, решат, потому что игра откроется в конце, если будет ничья. Я очень доволен всеми, кто вышел на замену. Много эмоций, мы рады, но еще одна игра, еще один финал.

– Показалось, что особая роль была у .

– Мы хотели сделать максимально атакующую формацию. Обычно мы играем 3-2-5, а сейчас играли 3-1-6, мы поднимали вверх. Есть плюсы и минусы, во втором тайме перестроились на более привычную модель игры, но с Черниковым был постоянный диалог на протяжении всего матча, потому что это новая для него позиция.

– Два невероятных момента у , он не забил в пустые.

– Надеюсь, он оставил эти голы на следующий тур.

– Как и весь «Краснодар» в предыдущих матчах?

– Главное – не терять веру в себя. Мы, как и « », были в таком положении, что должны были рисковать.

– Будете смотреть завтрашний матч «Зенита»?

– Мы будем в дороге, завтра днем выезжаем и только в 20:30 приедем к Краснодару. В дороге нет интернета, дома техническую запись посмотрю, – сказал главный тренер «Краснодара».

Вау, как «Краснодар» сохранил шанс на чемпионство! С 1:2 до 3:2 после 85-й! У нас будет почти золотой матч!