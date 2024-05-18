Мостовой о вылете «Сочи»: «Есть команды, которые играют хуже. Они растеряли много очков в начале сезона, вот и вылетели»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Спорт-Экспресс Сочи Роберт Морено Футбол

Александр Мостовой высказался о вылете «Сочи».

Сочинцы вылетели из РПЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура.

«Ясно, что есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи», особенно во второй части сезона.

Мы говорили, что они растеряли большое количество очков в начале сезона. Вот они и вылетели», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Морено продолжит тренировать «Сочи», несмотря на вылет из РПЛ: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе»

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11 комментариев
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Нет. Они вылетели потому что их тренер никогда не играл в футбол на серьёзном уровне и не умеет чеканить.
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Мост настоящий мудрец, царская аналитика
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Мостовой: Сочи вылетели, потому что в их названии есть буква "с", как и в фамилии Абаскаля
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У меня вопрос к "Газпром всё купил". А чего Ротенберг то не купил прописку в РПЛ для Сочи?
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Капитан очевидность этот ваш царь
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Если бы Морено начинал сезон, «Сочи» мог-бы быть в пятерке.
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Удивительно, что ему звонят и спрашивают даже про Сочи
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По-моему слишком глубокое размышление. Слова "в начале сезона" тут как будто лишние. Просто набрали меньше всех очков, поэтому вылетели.
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Что то Мостовой какой то немногословный, адекватный. И не предлагает себя в спасители. Прибухнул что ли?
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- Это потому что Морено в футбол не играл. - добавил Александр
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