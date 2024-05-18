Мостовой о вылете «Сочи»: «Есть команды, которые играют хуже. Они растеряли много очков в начале сезона, вот и вылетели»
Александр Мостовой высказался о вылете «Сочи».
Сочинцы вылетели из РПЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура.
«Ясно, что есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи», особенно во второй части сезона.
Мы говорили, что они растеряли большое количество очков в начале сезона. Вот они и вылетели», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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