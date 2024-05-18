Мостовой о вылете «Сочи»: «Есть команды, которые играют хуже. Они растеряли много очков в начале сезона, вот и вылетели»

Александр Мостовой высказался о вылете «Сочи».

Сочинцы вылетели из РПЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура.

«Ясно, что есть команды, которые играют хуже, чем « », особенно во второй части сезона.

Мы говорили, что они растеряли большое количество очков в начале сезона. Вот они и вылетели», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Морено продолжит тренировать «Сочи», несмотря на вылет из РПЛ: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе»