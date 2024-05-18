Агент Джикии об уходе защитника из «Спартака»: «Люди дают слова, а потом заворачивают обратно»

Агент Георгия Джикии высказался об уходе игрока из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона.

«Я пожалуй помолчу. Неожиданное решение? Что для меня может быть неожиданное в этой жизни. Люди дают слова, а потом заворачивают обратно», – сказал .

перешел в « » из «Амкара» в декабре 2016 года, дебютировал за москвичей 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор он сыграл в 214 матчах за красно-белых и забил пять мячей.