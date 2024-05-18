Агент Джикии об уходе защитника из «Спартака»: «Люди дают слова, а потом заворачивают обратно»
Агент Георгия Джикии высказался об уходе игрока из «Спартака».
Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона.
«Я пожалуй помолчу. Неожиданное решение? Что для меня может быть неожиданное в этой жизни. Люди дают слова, а потом заворачивают обратно», – сказал Вадим Шпинев.
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, дебютировал за москвичей 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор он сыграл в 214 матчах за красно-белых и забил пять мячей.
Наговорили кучу всего
А потом "у нас лапки, зачем так с нами поступают, хнык-хнык"))
Только потом Титов даже в Химках и Казахстане играл ниже среднего.
Тут та же история будет.
скорее всего, карьеру летом завершит и займется бизнесом
Спартак давал 1,5. Но они хотели - 2, это тот максимум, который сейчас дает Спартак.
Но зачем Спартаку давать максимум лавочнику?!
Ну с учетом того, что придет бесплатно в Краснодаре или Локо могут выбить контракт на пару лет с з/п по 1,5 млн. в год.
Краснодар любит собирать 30-ти летних сбитых летчиков.
кроме Рубина и , наверное, Ахмата ему никто такие деньги не даст.
в остальные клубы его никто не возьмет из-за токсичности, пренебрежения и нарушения режима, агента.