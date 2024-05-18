Агент Джикии об уходе защитника из «Спартака»: «Люди дают слова, а потом заворачивают обратно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Спорт-Экспресс Футбол

Агент Георгия Джикии высказался об уходе игрока из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона. 

«Я пожалуй помолчу. Неожиданное решение? Что для меня может быть неожиданное в этой жизни. Люди дают слова, а потом заворачивают обратно», – сказал Вадим Шпинев.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, дебютировал за москвичей 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор он сыграл в 214 матчах за красно-белых и забил пять мячей.

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36 комментариев
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Лучше 5 см спереди , чем 25 с зади ( Стэтхэм)
+44
0
+44
Забавно слышать такое от агента. Главные трепачи в футболе.
+25
0
+25
Агент бесится, что может быть прекраснее
+22
-1
+21
Ответ Андрей Синельщиков
Надеюсь, Шпинев во фразе про слова не говорил про себя :)
+++
Наговорили кучу всего
А потом "у нас лапки, зачем так с нами поступают, хнык-хнык"))
+11
0
+11
Ну посмотрим где ещё таких гениев найдешь которые хинкалю насыпят хотя бы 1,5 которые давал Спартак, а пожадничал и просил два
+11
0
+11
Помню в 2008 Титов также был недоволен с агентом, что Черчесов его вышвырнул.
Только потом Титов даже в Химках и Казахстане играл ниже среднего.
Тут та же история будет.
+7
0
+7
Надеюсь, Шпинев во фразе про слова не говорил про себя :)
+5
0
+5
Ответ Netto Brutto
Помню в 2008 Титов также был недоволен с агентом, что Черчесов его вышвырнул. Только потом Титов даже в Химках и Казахстане играл ниже среднего. Тут та же история будет.
разница лишь в том, что Джикия ни в Казахстане, ни в Химках играть не будет.
скорее всего, карьеру летом завершит и займется бизнесом
+6
-1
+5
Агент своими высказываниями сыграл далеко не последнюю роль в непродлении Джикии. Поэтому сам себе злобный Буратино.
+4
0
+4
Ответ Рузанна Гасоян
Лучше 5 см спереди , чем 25 с зади ( Стэтхэм)
Шутка классная , но непонятно к чему?
+5
-2
+3
Доигрались вдвоем, поделом будет
+2
0
+2
Не сейчас надо было молчать, а в тот момент.
+2
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+2
настоящие мужики не ноют через агента, а идут выигрывать конкуренцию на поле. Джикии спасибо за чемпионство и памятные моменты, но если бы он реально хотел выходить на старт, а не выезжать на условном авторитете, он бы выжигал поле на тренировках и старался бы искать компромисс с тренером (пусть и тяжелым), а не плел интриги. хочешь жить – умей вертеться
+2
0
+2
Агент Джикии сам всему виной в этой ситуации. Зачем было мутить воду? Сам Джикия мало высказывался, в основном его агент голосил. А итог: игрок попал в опал и у тренеров и у руководства...
+2
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+2
Ответ v1llyDEE
разница лишь в том, что Джикия ни в Казахстане, ни в Химках играть не будет. скорее всего, карьеру летом завершит и займется бизнесом
Я думаю что он бы ещё зимой куда то ушел, но до последнего верил, что уберут Абаскаля и его продлял, но не фартануло
+1
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Ответ Evgeny Trifonov
Ну посмотрим где ещё таких гениев найдешь которые хинкалю насыпят хотя бы 1,5 которые давал Спартак, а пожадничал и просил два
Все именно так.
Спартак давал 1,5. Но они хотели - 2, это тот максимум, который сейчас дает Спартак.
Но зачем Спартаку давать максимум лавочнику?!
Ну с учетом того, что придет бесплатно в Краснодаре или Локо могут выбить контракт на пару лет с з/п по 1,5 млн. в год.
Краснодар любит собирать 30-ти летних сбитых летчиков.
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Так не надо было херню нести про своего клиента, а помалкивать и пытаться расти
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Раньше надо было молчать, а теперь, как говориться, поздно пить боржоми.
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Если Жора разозлится и начнет нормально играть в другом клубе, то буду только рад! Агент разумеется в шоке, что паспорт не помог развести клуб на бабло
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А могут и не в ту дверь зайти…
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Шпунька квохчет
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Жадность фраера сгубила, скупой платит дважды, вот и расплачивайтесь )
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Так себя благодари . Устроил срач , все вылил на публику вместо того чтобы дождаться увольнения Абаскаля, и тихо продлить контракт . То бредовые ультиматумы ставит Локомотиву , то руководство и тренера Спартака публично песочит - с таким агентом и враги не нужны. Не знаю кто с этим персонажем работать в клубах захочет
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Заворачивают обратно? Как шашлык в лаваш?🤓
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жадность взяла верх
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Ответ Gold Ballon D'Or
Спартак - 12 Чемпионств только в эпоху СССР Динамо - 12* за всю историю Чувствуешь разницу?
Да мне *** чел)))))
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Ответ Gold Ballon D'Or
Спартак - 12 Чемпионств только в эпоху СССР Динамо - 12* за всю историю Чувствуешь разницу?
Дай Динамикам насладиться моментом. У них такое крайне редко бывает. 40 лет ждали. Это вам не ФК Газпром...
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Это он про себя?))
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теперь всех его клиентов на мороз выставят...
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Ответ Кирилл Демченко
Что за чушь? Я думаю сейчас спокойно найдется клуб который ему предложит 1-1,5 млн евро в год, и не думаю что джикия откажется от таких денег
открываем РПЛ, изучаем клубы, которые готовы давать 31 летнему токсичному и припухлому игроку 1.5 миллиона евро.
кроме Рубина и , наверное, Ахмата ему никто такие деньги не даст.
в остальные клубы его никто не возьмет из-за токсичности, пренебрежения и нарушения режима, агента.
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