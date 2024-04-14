Агент Джикии об увольнении Абаскаля: «У Георгия в любом случае все будет отлично. Ему принимать решение, сейчас это преждевременно»
Агент Георгия Джикии высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».
Ранее Вадим Шпинев заявлял в интервью: «Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет».
«У Георгия в любом случае все будет отлично. Мы ожидаем, что ему поступит предложение от «Спартака» на ухудшенных условиях.
Ему принимать решение. Будут предложения от других клубов. Когда парень определится, тогда будет смысл что-либо обсуждать. Сейчас это преждевременно.
После игры с «Сочи» все были очень расстроены. Но при этом команда по-прежнему сохраняет все шансы. У них классный подбор футболистов – как минимум за третье место они могут побороться.
Вы и так знаете мое отношение к Абаскалю, поэтому, позвольте, я промолчу», – сказал Шпинев.
Сегодня руководство красно-белых приняло решение об увольнении главного тренера.
Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент московский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Канал медийной команды Соболева и Джикии обновился впервые с октября – в день отставки Абаскаля. Там выложили эмодзи 🔙❔, а потом удалили название и фото профиля