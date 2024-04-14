Агент Джикии об увольнении Абаскаля: «У Георгия в любом случае все будет отлично. Ему принимать решение, сейчас это преждевременно»

Агент Георгия Джикии высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Ранее Вадим Шпинев заявлял в интервью: «Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет».

«У Георгия в любом случае все будет отлично. Мы ожидаем, что ему поступит предложение от « » на ухудшенных условиях.

Ему принимать решение. Будут предложения от других клубов. Когда парень определится, тогда будет смысл что-либо обсуждать. Сейчас это преждевременно.

После игры с «Сочи» все были очень расстроены. Но при этом команда по-прежнему сохраняет все шансы. У них классный подбор футболистов – как минимум за третье место они могут побороться.

Вы и так знаете мое отношение к Абаскалю, поэтому, позвольте, я промолчу», – сказал Шпинев.

Сегодня руководство красно-белых приняло решение об увольнении главного тренера.

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент московский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Канал медийной команды Соболева и Джикии обновился впервые с октября – в день отставки Абаскаля. Там выложили эмодзи 🔙❔, а потом удалили название и фото профиля