Агент Джикии: «Георгий готов играть. Он часть «Спартака», сейчас в отличном настроении, как и вся команда»

Агент Георгия Джикии заявил, что защитник готов играть за «Спартак».

« – часть « », и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», – сказал .

Всего в нынешнем сезоне Мир 30‑летний защитник «Спартака» провел 7 матчей. Действующее соглашение Джикии с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.

Ранее агент игрока сообщил, что Джикия восстанавливается после полученного микроповреждения.

Почему Джикия заслуженно присел на лавку