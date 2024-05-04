Агент Джикии: «Георгий готов играть. Он часть «Спартака», сейчас в отличном настроении, как и вся команда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии заявил, что защитник готов играть за «Спартак».

«Георгий – часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», – сказал Вадим Шпинев.

Всего в нынешнем сезоне Мир РПЛ 30‑летний защитник «Спартака» провел 7 матчей. Действующее соглашение Джикии с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.

Ранее агент игрока сообщил, что Джикия восстанавливается после полученного микроповреждения. 

Почему Джикия заслуженно присел на лавку

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8 комментариев
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Я так понимаю,у него уже не набирается игровых минут,Для автоматического продления контракта,или согласится на предложенный клубом контракт или отправится в другой клуб.Мне кажется что его подпишет Локомотив,они любят после Спартака брать игроков.
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Как начнутся первые поражения, так сразу подобного рода "верющие" переобуются и начнут критиковать всех, кого не лень.
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Поздно Вадик пить боржоми…
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поздно, Вадик, поздно!
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Видно слаще ничего не нашёл))
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Пусть отыграет пару матчей, если поставят в основу конечно, тогда будет более менее понятно,стоит ли его оставлять в команде.Хотя конечно он достоин продлить контракт и остаться.
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Так он теперь последний защитник в ротации. Даже Пашу Маслову конкуренцию проиграл. Так что, тут уже ничего не поможет.
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