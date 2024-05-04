Агент Джикии: «Георгий готов играть. Он часть «Спартака», сейчас в отличном настроении, как и вся команда»
Агент Георгия Джикии заявил, что защитник готов играть за «Спартак».
«Георгий – часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», – сказал Вадим Шпинев.
Всего в нынешнем сезоне Мир РПЛ 30‑летний защитник «Спартака» провел 7 матчей. Действующее соглашение Джикии с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.
Ранее агент игрока сообщил, что Джикия восстанавливается после полученного микроповреждения.