Джикия не сыграет с «Локомотивом» с большой вероятностью. Защитник «Спартака» продолжает восстановление от травмы («Спорт-Экспресс»)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия, вероятно, не сыграет против «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Спартака» с большой долей вероятности пропустит матч 26-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» в воскресенье, 28 апреля. Как утверждает источник, футболист продолжает восстановление.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Джикии в заявке на матч с ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ микроповреждением.

«Повреждение у Георгия есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будет принимать тренерский и медицинский штаб. Сейчас мы не знаем, сможет или не сможет он сыграть с «Локомотивом», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.

В текущем сезоне Георгий Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

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10 комментариев
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Откуда у него повреждения, если он не играет? Или это пролежни?
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-1
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ну, диета и аэробика не сразу хинкальки сгонит понятное дело
+3
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+3
Потеря потерь (нет)
+3
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+3
Литвинов успешно играл ЦЗ так что даже лучше он чем Джикия.
+2
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пусть выздоравливает, два раза сыграл и получил травму...пора сливать балласт, не больше пользы, чем от лавки на стадионе...
+1
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Травма в виде двух килограммов сальца на животике
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Ответ Ебздрогыч
Откуда у него повреждения, если он не играет? Или это пролежни?
Усиленные тренировки 🤣
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Ответ Bartez1986
Потеря потерь (нет)
Георгий Тамазович слишком усиленно разминался )
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