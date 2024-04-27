Джикия не сыграет с «Локомотивом» с большой вероятностью. Защитник «Спартака» продолжает восстановление от травмы («Спорт-Экспресс»)
Георгий Джикия, вероятно, не сыграет против «Локомотива».
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Спартака» с большой долей вероятности пропустит матч 26-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» в воскресенье, 28 апреля. Как утверждает источник, футболист продолжает восстановление.
Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Джикии в заявке на матч с ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ микроповреждением.
«Повреждение у Георгия есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будет принимать тренерский и медицинский штаб. Сейчас мы не знаем, сможет или не сможет он сыграть с «Локомотивом», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.
В текущем сезоне Георгий Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.