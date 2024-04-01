Агент Джикии: «О «Спартаке» либо хорошо, либо никак – моих слов про клуб нет. Георгий тренируется и готовится, сейчас он другой, нежели осенью»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Чемпионат.com Футбол

Агент Георгия Джикии высказался о ситуации футболиста в «Спартаке».

«Я не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу «Спартака». О нем либо хорошо, либо никак. Моих слов нет про «Спартак». Я говорю про моральное состояние футболиста – он тренируется и готовится. Он конкурентен и сейчас другой, нежели осенью.

Понятно, что не играл четыре месяца, да, это напрягает. Но мы недавно виделись, попили чай. Обстановка хорошая. Будем решать, что дальше. Но в клубные дела не лезем, не имеем права», – сказал Вадим Шпинев.

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17 комментариев
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Агентишка, ты уже показал своё истинное лицо... Бомбит теперь, денежку хочешь...
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Ответ T622222
Заметили всех капитанов как тихо сливают в последнее время… Это тоже все про менеджмент нездоровый!
Это не в последнее время, Цымбаларя, Тихонова и Титова тоже слили в свое время, правда не совсем тихо
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Заметили всех капитанов как тихо сливают в последнее время… Это тоже все про менеджмент нездоровый!
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Либо хорошо, либо никак, поэтому я выбираю "никак" и ничего не скажу. Очередной наброс, но слегка завуалированный
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Ответ T622222
Заметили всех капитанов как тихо сливают в последнее время… Это тоже все про менеджмент нездоровый!
Жора сам себя слил
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Просто признай, что тебя заткнули, поэтому в клубные дела ты больше и не лезешь.
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Как о покойнике, который по жизни был не очень хороший человек. 😊
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Так обычно про мёртвых говорят
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А что случилось со Спартаком, если он так выражается??
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Стал полнее?))
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Сейчас он конкурентен, и сейчас другой нежели осенью. Т.е осенью он все же был неконкурентен?
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Да ни какой он не нужен, не нынешний не осенний.
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У жжикии и Чернова уровень для медиалиги
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Ответ bekushka
Это не в последнее время, Цымбаларя, Тихонова и Титова тоже слили в свое время, правда не совсем тихо
сейчас бы Цымбаларя, Тихонова, да даже Глушакова, ставит в один ряд и сравнивать с этим кишлачным гопьем...
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Ответ Tollie
сейчас бы Цымбаларя, Тихонова, да даже Глушакова, ставит в один ряд и сравнивать с этим кишлачным гопьем...
Джикия хотя бы через черный ход не сбегает под охраной и не раздает интервью с подставными, как делал резиновый
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Ответ Вячеслав Краснов
Либо хорошо, либо никак, поэтому я выбираю "никак" и ничего не скажу. Очередной наброс, но слегка завуалированный
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