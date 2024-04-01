Агент Джикии: «О «Спартаке» либо хорошо, либо никак – моих слов про клуб нет. Георгий тренируется и готовится, сейчас он другой, нежели осенью»

Агент Георгия Джикии высказался о ситуации футболиста в «Спартаке».

«Я не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу «Спартака». О нем либо хорошо, либо никак. Моих слов нет про «Спартак». Я говорю про моральное состояние футболиста – он тренируется и готовится. Он конкурентен и сейчас другой, нежели осенью.

Понятно, что не играл четыре месяца, да, это напрягает. Но мы недавно виделись, попили чай. Обстановка хорошая. Будем решать, что дальше. Но в клубные дела не лезем, не имеем права», – сказал .

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