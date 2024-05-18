Форвард «Зенита» Сергеев о чемпионской гонке: «Все отлично, паники нет. Победа над ЦСКА пойдет нам в плюс в концовке чемпионата»

Теги Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев ТАСС Футбол

В «Зените» нет паники из-за отставания в чемпионской гонке.

Об этом заявил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев

«Какая атмосфера в команде? Все отлично, паники нет. Самое главное, что эмоционально сейчас будет только позитив. Работаем дальше.

Конечно, победа над ЦСКА [в Фонбет Кубке России] пойдет нам в плюс в концовке чемпионата», – сказал Сергеев. 

После 28 проведенных туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 51 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Динамо» на 2 балла. 

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6 комментариев
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Паниковать уже бессмысленно. «Зенит» уже не хозяин положения. Прямо сейчас он зависит от «Крыльев Советов»
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Ваня как и вся команда растворился,и помог Динамо стать чемпионом.
А теперь из толчка чего то там вещает,кому то что то поможет.
За два месяца больше одного года забили,с помощью послематчевых пенальти.
Пора тебя в ФнЛ обратно отдавать
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Ответ Тиджани Бабангида
Паниковать уже бессмысленно. «Зенит» уже не хозяин положения. Прямо сейчас он зависит от «Крыльев Советов»
Динамо может взять 3 очка у КС, но в случае проигрыша Краснодару, а это более чем реально, будут опережать Зенит на 5 очков, У Зенита есть возможность получить 6 очков выигрывая 2 оставшихся матча. Тогда он чемпион. Но это всë на бумаге, на поле будет видно.
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Атмосфера отличная. Отдали титул и нормальненько. Какая паника о чем вы?!
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