Форвард «Зенита» Сергеев о чемпионской гонке: «Все отлично, паники нет. Победа над ЦСКА пойдет нам в плюс в концовке чемпионата»

В «Зените» нет паники из-за отставания в чемпионской гонке.

Об этом заявил нападающий сине-бело-голубых .

«Какая атмосфера в команде? Все отлично, паники нет. Самое главное, что эмоционально сейчас будет только позитив. Работаем дальше.

Конечно, победа над ЦСКА [в Фонбет Кубке России] пойдет нам в плюс в концовке чемпионата», – сказал Сергеев.

После 28 проведенных туров Мир петербуржцы набрали 51 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Динамо» на 2 балла.