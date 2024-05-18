Форвард «Зенита» Сергеев о чемпионской гонке: «Все отлично, паники нет. Победа над ЦСКА пойдет нам в плюс в концовке чемпионата»
В «Зените» нет паники из-за отставания в чемпионской гонке.
Об этом заявил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев.
«Какая атмосфера в команде? Все отлично, паники нет. Самое главное, что эмоционально сейчас будет только позитив. Работаем дальше.
Конечно, победа над ЦСКА [в Фонбет Кубке России] пойдет нам в плюс в концовке чемпионата», – сказал Сергеев.
После 28 проведенных туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 51 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Динамо» на 2 балла.
А теперь из толчка чего то там вещает,кому то что то поможет.
За два месяца больше одного года забили,с помощью послематчевых пенальти.
Пора тебя в ФнЛ обратно отдавать