Мареска о том, к чему не может привыкнуть в Англии: «Еда. Италия – лучшая страна в этом плане. Мне пришлось научиться готовить по маминым рецептам»

Энцо Мареска признался, что скучает по итальянской еде.

Главный тренер «Челси» рассказал, к чему было сложнее всего привыкнуть после переезда в Англию.

«Еда. Наша страна – лучшая в мире по тому, как мы едим и как живем. Начинаешь скучать по самым простым вещам.

Мне пришлось научиться готовить, и у меня был тот самый мамин блокнот с рецептами, которые она готовила», – сказал Мареска.