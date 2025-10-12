Мареска о том, к чему не может привыкнуть в Англии: «Еда. Италия – лучшая страна в этом плане. Мне пришлось научиться готовить по маминым рецептам»
Энцо Мареска признался, что скучает по итальянской еде.
Главный тренер «Челси» рассказал, к чему было сложнее всего привыкнуть после переезда в Англию.
«Еда. Наша страна – лучшая в мире по тому, как мы едим и как живем. Начинаешь скучать по самым простым вещам.
Мне пришлось научиться готовить, и у меня был тот самый мамин блокнот с рецептами, которые она готовила», – сказал Мареска.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
