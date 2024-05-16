«Локомотив» интересуется Комличенко (Иван Карпов)
Николай Комличенко может перейти в «Локомотив» этим летом.
Ранее появилась информация, что железнодорожники интересуются форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым.
Журналист Иван Карпов сообщает, что, помимо Сергеева, «Локомотив» также проявляет интерес к нападающему «Ростова» Николаю Комличенко.
В текущем сезоне РПЛ 28-летний Комличенко сыграл 23 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно увидеть здесь.
Нужен помоложе
Из Бразилии кого нибудь техничного
Уж лучше его взять тогда, да и по возрасту моложе он!)
Ну или выкупить Хамулича, который за один матч стал легендой 😆😆😆
Игры в сезоне 23
Голы 4
Передачи1
такое конечно
1. вбрасываем про Кристо, у болельщиков загораются глаза
2. в итоге идём покупать Комличенко, болельщики в шоке
3. не договариваемся по зп, болельщики вздохнули с облегчением
4. купили ноунейма из албанской лиги за 5 млн евро, он забивает 1 с пенальти за весь сезон и уходит бесплатно