«Локомотив» интересуется Комличенко (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Николай Комличенко Иван Сергеев Футбол

Николай Комличенко может перейти в «Локомотив» этим летом.

Ранее появилась информация, что железнодорожники интересуются форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым.

Журналист Иван Карпов сообщает, что, помимо Сергеева, «Локомотив» также проявляет интерес к нападающему «Ростова» Николаю Комличенко.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Комличенко сыграл 23 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно увидеть здесь.

34 комментария
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Лучше уж Сергеев
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Дзюбазаменитель)
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Ответ tumas
хорошо хоть не калиниченко
Калиниченко и сейчас получше будет
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Ответ prosto cosmos
Дзюбазаменитель)
👍👍👍
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Ответ Властимил
Калиниченко и сейчас получше будет
Одноногий Абелардо ?!
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Стареет он
Нужен помоложе
Из Бразилии кого нибудь техничного
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Иван Сергеев вписался бы в Локомотив. Там и бывшие партнёры по Чертанову, и тренер его вроде знает...
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Ну такие себе варианты Сергеев и Комличенко. Лучше уж с Изидором конфликт урегулировать если он конечно планирует оставаться в России.
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Ответ Александр Кудрявцев
👍👍👍
дзюбосодержащий продукт)
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У Конате заканчивается контракт с Ахматом)
Уж лучше его взять тогда, да и по возрасту моложе он!)

Ну или выкупить Хамулича, который за один матч стал легендой 😆😆😆
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А Иван Карпов уже вылечился от импотенции головного мозга, или еще продолжается усиленный курс терапии?
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второй Дзюба, зачем такое дерова брать? Локо нужен быстрый форвард, а не столб
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Чем он лучше Сулейманова того же?
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Все что надо знать о нынешнем кагбы Локо
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Всё интерес к Дзюбе охладел и остыл 🤔🤔🤔
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А можно не надо?
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Стата Николая:
Игры в сезоне 23
Голы 4
Передачи1

такое конечно
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Изидор же есть. Можем Али Соу предложить. Комличенко Ростову ещё пригодится.
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какая же классика
1. вбрасываем про Кристо, у болельщиков загораются глаза
2. в итоге идём покупать Комличенко, болельщики в шоке
3. не договариваемся по зп, болельщики вздохнули с облегчением
4. купили ноунейма из албанской лиги за 5 млн евро, он забивает 1 с пенальти за весь сезон и уходит бесплатно
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карпов нормально так набрасывает
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хорошо хоть не калиниченко
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