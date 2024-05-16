«Локомотив» интересуется Комличенко (Иван Карпов)

Николай Комличенко может перейти в «Локомотив» этим летом.

Ранее появилась информация, что железнодорожники интересуются форвардом « » .

Журналист Иван Карпов сообщает, что, помимо Сергеева, « » также проявляет интерес к нападающему « » Николаю Комличенко.

В текущем сезоне 28-летний Комличенко сыграл 23 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно увидеть здесь.