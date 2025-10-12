У Депая 1+2 за тайм с Финляндией. Лучший бомбардир в истории Нидерландов набрал 11 очков в отборе к ЧМ-2026, больше только у Холанда – 14
Мемфис Депай набрал три очка за первый тайм матча с Финляндией.
Нидерланды принимают Финляндию (3:0, перерыв) в рамках квалификации ЧМ-2026.
31-летний нападающий «Коринтианса» сперва отдал две результативные передачи, а затем забил сам с пенальти.
Ранее Депай уже стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов, побив рекорд Робина ван Перси (50 голов). Теперь на счету Мемфиса 54 мяча.
В нынешнем отборе к чемпионату мира Депай набрал 11 (7+4) очков по системе «гол+пас». По этому показателю его опережает только форвард «Ман Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, у которого 14 (12+2) баллов.
Подробная статистика бывшего футболиста «МЮ» Депая доступна здесь.
