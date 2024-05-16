Глава ФНЛ Измайлов о подозрениях, что лимит в Первой лиге хотят расширить под вылет «Балтики»: «Вряд ли это говорят профессионалы. Такие вопросы за пару месяцев не решают – проработка займет не один год»
Глава ФНЛ отрицает связь расширения лимита на легионеров с вылетом «Балтики».
– Когда готовился к интервью, мне сразу несколько людей из мира футбола сказали, что увеличение лимита делается под вылет «Балтики». В том плане, что президент ФНЛ Наиль Измайлов хочет помочь своему родному брату Равилю Измайлову, который руководит калининградским клубом.
– Вы серьезно? Вряд ли это сказали люди, профессионально разбирающиеся в футболе.
– Слышал от двух людей, которые не знакомы друг с другом и работают в нашем футболе.
– Как же полезно иногда общаться – столько интересного узнаешь. Если бы мой брат был владельцем футбольного клуба, то, возможно, я бы мог что-то делать, но тогда это был бы конфликт интересов. А это неправильно и не в моем стиле. Но мой брат – менеджер. Классный, профессиональный, но наемный. Сегодня он работает в одном клубе, а в следующем сезоне – в другом.
Во-первых, я просто не знаю, продолжит ли он работать в «Балтике», если она вылетит. Во-вторых, вы уверены, что легионеры в этом клубе останутся? Часто в соглашениях прописано, что в случае вылета из чемпионата контракт разрывается. И это профессионально – иметь такой пункт в соглашениях с игроками. В-третьих, и это самое важное, речь вообще не идет о следующем сезоне. И даже не через сезон. Такие вопросы за пару месяцев не решают – требуется долгая проработка. Не один год.
– И диалог предстоит не только с РФС?
– Конечно. Решение в любом случае остается за Министерством спорта. Мы пока на нулевом уровне – общаемся с клубами для понимания позиции большинства. Уже потом идет согласование с РФС, который может инициировать или не инициировать дальнейшее развитие этой истории, – сказал Наиль Измайлов.
«Балтика» за 2 тура до окончания Мир РПЛ идет в зоне прямого вылета, набрав 26 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 3 очка.
В Первой лиге хотят смягчить лимит на легионеров: до 7 игроков в заявке, не более 5 на поле
– Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо.
– Починить сможешь?
– За день сделаю.
– А за два?
Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету:
– Можно и за два.
– А за пять?
Степан задумчиво почесал в затылке:
– Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять…
– А за десять дней?
Степан аж крякнул:
– Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс!
– Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом.