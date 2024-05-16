Глава ФНЛ Измайлов о подозрениях, что лимит в Первой лиге хотят расширить под вылет «Балтики»: «Вряд ли это говорят профессионалы. Такие вопросы за пару месяцев не решают – проработка займет не один год»

Глава ФНЛ отрицает связь расширения лимита на легионеров с вылетом «Балтики».

– Когда готовился к интервью, мне сразу несколько людей из мира футбола сказали, что увеличение лимита делается под вылет «Балтики». В том плане, что президент ФНЛ Наиль Измайлов хочет помочь своему родному брату Равилю Измайлову, который руководит калининградским клубом.

– Вы серьезно? Вряд ли это сказали люди, профессионально разбирающиеся в футболе.

– Слышал от двух людей, которые не знакомы друг с другом и работают в нашем футболе.

– Как же полезно иногда общаться – столько интересного узнаешь. Если бы мой брат был владельцем футбольного клуба, то, возможно, я бы мог что-то делать, но тогда это был бы конфликт интересов. А это неправильно и не в моем стиле. Но мой брат – менеджер. Классный, профессиональный, но наемный. Сегодня он работает в одном клубе, а в следующем сезоне – в другом.

Во-первых, я просто не знаю, продолжит ли он работать в «Балтике», если она вылетит. Во-вторых, вы уверены, что легионеры в этом клубе останутся? Часто в соглашениях прописано, что в случае вылета из чемпионата контракт разрывается. И это профессионально – иметь такой пункт в соглашениях с игроками. В-третьих, и это самое важное, речь вообще не идет о следующем сезоне. И даже не через сезон. Такие вопросы за пару месяцев не решают – требуется долгая проработка. Не один год.

– И диалог предстоит не только с РФС?

– Конечно. Решение в любом случае остается за спорта. Мы пока на нулевом уровне – общаемся с клубами для понимания позиции большинства. Уже потом идет согласование с , который может инициировать или не инициировать дальнейшее развитие этой истории, – сказал Наиль Измайлов.

« » за 2 тура до окончания Мир идет в зоне прямого вылета, набрав 26 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 3 очка.

В Первой лиге хотят смягчить лимит на легионеров: до 7 игроков в заявке, не более 5 на поле