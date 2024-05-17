Тер Стеген о сезоне: «Мы боролись за ЛЧ, были хороши в плей-офф, в чемпионате не смогли конкурировать из-за наших ошибок. Рад за нашу молодежь, которая прибавляет, существует баланс между ними и ветеранами»

Марк-Андре тер Стеген подвел итоги сезона в «Барселоне».

В 36-м туре « » в гостях обыграла «Альмерию» (2:0).

«Мы должны сделать еще один шаг к нашей задаче-минимум (2-е место – Спортс). В воскресенье у нас есть возможность сделать это и завершить этот эмоциональный год со многими взлетами и падениями.

Если посмотреть, мы боролись за Лигу чемпионов, были очень хороши в плей-офф. В чемпионате не смогли конкурировать из-за наших ошибок. Так уж сложилось, и теперь мы должны выложиться до конца, чтобы достичь хотя бы этих минимальных целей, чтобы в следующем году побороться за все титулы.

Мы полностью уверены в каждом игроке. Я очень рад за нашу молодежь, которая прибавляет и может конкурировать. Я вижу их очень целеустремленными и сплоченными. Существует баланс между ветеранами и молодежью, и это то, что мы должны совмещать.

Мы всегда будем бороться за каждый титул. Мы должны закончить сезон наилучшим образом, а затем будем думать о следующем», – сказал вратарь «Барселоны».