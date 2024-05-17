Тер Стеген о сезоне: «Мы боролись за ЛЧ, были хороши в плей-офф, в чемпионате не смогли конкурировать из-за наших ошибок. Рад за нашу молодежь, которая прибавляет, существует баланс между ними и ветеранами»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген подвел итоги сезона в «Барселоне».

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Альмерию» (2:0).

«Мы должны сделать еще один шаг к нашей задаче-минимум (2-е место – Спортс). В воскресенье у нас есть возможность сделать это и завершить этот эмоциональный год со многими взлетами и падениями.

Если посмотреть, мы боролись за Лигу чемпионов, были очень хороши в плей-офф. В чемпионате не смогли конкурировать из-за наших ошибок. Так уж сложилось, и теперь мы должны выложиться до конца, чтобы достичь хотя бы этих минимальных целей, чтобы в следующем году побороться за все титулы.

Мы полностью уверены в каждом игроке. Я очень рад за нашу молодежь, которая прибавляет и может конкурировать. Я вижу их очень целеустремленными и сплоченными. Существует баланс между ветеранами и молодежью, и это то, что мы должны совмещать.

Мы всегда будем бороться за каждый титул. Мы должны закончить сезон наилучшим образом, а затем будем думать о следующем», – сказал вратарь «Барселоны».

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12 комментариев
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Ответ Роман
Вы проиграли ПСЖ, который проиграл Дортмунду и который вероятно проиграет Реалу. В ЛЧ вы как обычно облажались.
Тут даже минусовать не надо. Тебе кто-нибудь отвечает? Или ты всё время, такими своими комментами, плюёшь в пустой колодец? До мозолей на ручках?
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Рад, что мы так далеко выплыли от дна в котором были всего меньше 3лет назад 🙏🏻💪🏻❤️
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Его ответы более зрелые и взвешенные чем у главного тренер этой команды, мб в этом проблемка?
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Ответ Народный Мститель
Дай бог, чтоб желтушная диарио не оказалась права и команда смогла дальше играть под руководством Хави… Сдают нервы у Лапорты, хотя прекрасно понимал риски становления президентом
Чтобы он в приступе очередной истерики бросил клуб в середине сезона?
Тренер он неплохой, но эмоциональная нестабильность всё портит.
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Ответ brno2020
Тут даже минусовать не надо. Тебе кто-нибудь отвечает? Или ты всё время, такими своими комментами, плюёшь в пустой колодец? До мозолей на ручках?
Этот Кринжанутый кидает всех в чс, они так увереннее в себе становятся. До сих пор ждёт, когда Аргентина вылетит из ЧМ
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Ответ Tristan...
Этот Кринжанутый кидает всех в чс, они так увереннее в себе становятся. До сих пор ждёт, когда Аргентина вылетит из ЧМ
)))
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