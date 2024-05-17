Хави: «Отношения с руководством «Барсы» не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю, и уверен, что останусь на следующий сезон» 

Хави пояснил свои слова о финансовом положении «Барселоны».

Сообщалось, что президент клуба разочаровался в главном тренере из-за его высказывания.

«Они (руководители – прим. Sports) ничего мне не сказали. Наши отношения не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю на самом деле. Мы боремся за все трофеи, я полон амбиций и энтузиазма, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.

Я абсолютно уверен, что буду тренером [«Барселоны»] в следующем сезоне. Я полон надежд, и для меня по-прежнему большая честь работать в этом клубе. У меня есть амбиции выигрывать титулы, но ситуация не лучшая, однако мы работаем, чтобы ее исправить.

Я спокоен и полон энтузиазма – именно это я донес президенту [Лапорте] и (спортивный директор – прим. Sports). Мы уже планируем с ними следующий сезон», – сказал .