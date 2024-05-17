Хави: «Отношения с руководством «Барсы» не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю, и уверен, что останусь на следующий сезон» 

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави пояснил свои слова о финансовом положении «Барселоны».

Сообщалось, что президент клуба Жоан Лапорта разочаровался в главном тренере из-за его высказывания.

«Они (руководители – прим. Sports) ничего мне не сказали. Наши отношения не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю на самом деле. Мы боремся за все трофеи, я полон амбиций и энтузиазма, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.

Я абсолютно уверен, что буду тренером [«Барселоны»] в следующем сезоне. Я полон надежд, и для меня по-прежнему большая честь работать в этом клубе. У меня есть амбиции выигрывать титулы, но ситуация не лучшая, однако мы работаем, чтобы ее исправить. 

Я спокоен и полон энтузиазма – именно это я донес президенту [Лапорте] и Деку (спортивный директор  – прим. Sports). Мы уже планируем с ними следующий сезон», – сказал Хави.

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6 комментариев
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ещё недавно ты был абсолютно уверен, что уйдёшь по окончанию сезона.
"не спеши делать выводы, ещё ничего не доказано!"
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Ответ sergey2022
Обьявил об уходе, теперь не уходит, Санта-Барбара в футболе, несерьёзно
Да весь футбол уже давно дом2, все потому что журналистам нужен трафик, клики
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Обьявил об уходе, теперь не уходит, Санта-Барбара в футболе, несерьёзно
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н-да, такие перепады от отказа до уверенности....Хави с собой бы разобраться, а потом уже с командой....
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Хави был уверен что не останется в клубе но остался, сейчас уверен что останется, но не факт…
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Это все вбросы - не нужно верить - ничего страшного не сказано, когда и так все всем известно..
Прибыли придут осенью - когда Барса переедет на 106 - тысячный новый Камп Ноу - экономика уверенно пойдет на оздоровление - все в Барселоне наладится и Хави будет тренером еще долго..
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