Хави: «Отношения с руководством «Барсы» не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю, и уверен, что останусь на следующий сезон»
Хави пояснил свои слова о финансовом положении «Барселоны».
Сообщалось, что президент клуба Жоан Лапорта разочаровался в главном тренере из-за его высказывания.
«Они (руководители – прим. Sports) ничего мне не сказали. Наши отношения не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю на самом деле. Мы боремся за все трофеи, я полон амбиций и энтузиазма, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.
Я абсолютно уверен, что буду тренером [«Барселоны»] в следующем сезоне. Я полон надежд, и для меня по-прежнему большая честь работать в этом клубе. У меня есть амбиции выигрывать титулы, но ситуация не лучшая, однако мы работаем, чтобы ее исправить.
Я спокоен и полон энтузиазма – именно это я донес президенту [Лапорте] и Деку (спортивный директор – прим. Sports). Мы уже планируем с ними следующий сезон», – сказал Хави.
"не спеши делать выводы, ещё ничего не доказано!"
Прибыли придут осенью - когда Барса переедет на 106 - тысячный новый Камп Ноу - экономика уверенно пойдет на оздоровление - все в Барселоне наладится и Хави будет тренером еще долго..