Последние 6 скудетто выиграли 6 разных тренеров – такого не было больше 50 лет. Индзаги, Спаллетти, Пиоли и Сарри сделали это впервые в карьере

Чемпионом Италии за последние шесть лет стали шесть разных тренеров.

Очередным победителем стал возглавляющий «Интер» .

В 2019 году Серию А выиграл («Ювентус»), в 2020-м – (« »), в 2021-м – Антонио Конте («Интер»), в 2022-м – Стефано Пиоли (« »), в 2023-м – Лучано Спаллетти («Наполи»).

Примечательно, что последние три специалиста (Индзаги, Спаллетти и Пиоли) победили впервые в карьере. Для Сарри титул тоже был первым.

Впервые более чем за 50 лет шесть разных тренеров выиграли скудетто на отрезке в шесть лет. В последний раз такое было с 1967 по 1972 год.