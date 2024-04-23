Последние 6 скудетто выиграли 6 разных тренеров – такого не было больше 50 лет. Индзаги, Спаллетти, Пиоли и Сарри сделали это впервые в карьере

Теги Интер Милан Лучано Спаллетти Стефано Пиоли Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Наполи Антонио Конте Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри Футбол

Чемпионом Италии за последние шесть лет стали шесть разных тренеров.

Очередным победителем стал возглавляющий «Интер» Симоне Индзаги.

В 2019 году Серию А выиграл Массимилиано Аллегри («Ювентус»), в 2020-м – Маурицио СарриЮвентус»), в 2021-м – Антонио Конте («Интер»), в 2022-м – Стефано Пиоли («Милан»), в 2023-м – Лучано Спаллетти («Наполи»).

Примечательно, что последние три специалиста (Индзаги, Спаллетти и Пиоли) победили впервые в карьере. Для Сарри титул тоже был первым.

Впервые более чем за 50 лет шесть разных тренеров выиграли скудетто на отрезке в шесть лет. В последний раз такое было с 1967 по 1972 год.

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3 комментария
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И только итальянские тренеры уже сколько лет берут Скудетто. Да и у малого количества итальянских игроков что-то получалось за пределами Италии.
Удивительно
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Ответ Богдан Агафонов
И только итальянские тренеры уже сколько лет берут Скудетто. Да и у малого количества итальянских игроков что-то получалось за пределами Италии. Удивительно
Итальянцы и в лучшие годы не особо уезжали за пределы Италии
Да и смысла не было.Серия А в те годы была лучшей лигой мира.
+2
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+2
у итальянских режисёров наконец то созрел новый сценарий а нафиг нам один ювентус на ставках можно зарабатывать на всех по очереди
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