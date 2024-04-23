Последние 6 скудетто выиграли 6 разных тренеров – такого не было больше 50 лет. Индзаги, Спаллетти, Пиоли и Сарри сделали это впервые в карьере
Чемпионом Италии за последние шесть лет стали шесть разных тренеров.
Очередным победителем стал возглавляющий «Интер» Симоне Индзаги.
В 2019 году Серию А выиграл Массимилиано Аллегри («Ювентус»), в 2020-м – Маурицио Сарри («Ювентус»), в 2021-м – Антонио Конте («Интер»), в 2022-м – Стефано Пиоли («Милан»), в 2023-м – Лучано Спаллетти («Наполи»).
Примечательно, что последние три специалиста (Индзаги, Спаллетти и Пиоли) победили впервые в карьере. Для Сарри титул тоже был первым.
Впервые более чем за 50 лет шесть разных тренеров выиграли скудетто на отрезке в шесть лет. В последний раз такое было с 1967 по 1972 год.
Удивительно
Да и смысла не было.Серия А в те годы была лучшей лигой мира.