«Наполи» хочет Конте – дают 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Гасперини, Итальяно и Пиоли – тоже в шорт-листе
«Наполи» может пригласить Антонио Конте на пост тренера.
По информации Il Mattino, в число кандидатов «Наполи» на пост тренера входят Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» и Винченцо Итальяно из «Фиорентины».
«Наполи» активно работает над назначением Конте, так как хочет, чтобы на смену Франческо Кальцоне пришел именитый тренер. Антонио готовы предложить 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Экс-тренеру «Ювентуса», «Интера» и «Тоттенхэма» нужно время, чтобы обдумать это предложение.
Следующим в шорт-листе «Наполи» идет Гасперини, который в этом сезоне вывел «Аталанту» в полуфинал Лиги Европы.
Также неаполитанцы рассмотрят вариант с приглашением Стефано Пиоли, которого уволят из «Милана» по окончании сезона.
Сейчас «Наполи» занимает 8-е место в таблице Серии А.