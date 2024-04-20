«Наполи» хочет Конте – дают 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Гасперини, Итальяно и Пиоли – тоже в шорт-листе

Теги Милан Аталанта Фиорентина Винченцо Итальяно Стефано Пиоли серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Джан Пьеро Гасперини Футбол

«Наполи» может пригласить Антонио Конте на пост тренера.

По информации Il Mattino, в число кандидатов «Наполи» на пост тренера входят Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» и Винченцо Итальяно из «Фиорентины».

«Наполи» активно работает над назначением Конте, так как хочет, чтобы на смену Франческо Кальцоне пришел именитый тренер. Антонио готовы предложить 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Экс-тренеру «Ювентуса», «Интера» и «Тоттенхэма» нужно время, чтобы обдумать это предложение.

Следующим в шорт-листе «Наполи» идет Гасперини, который в этом сезоне вывел «Аталанту» в полуфинал Лиги Европы.

Также неаполитанцы рассмотрят вариант с приглашением Стефано Пиоли, которого уволят из «Милана» по окончании сезона.

Сейчас «Наполи» занимает 8-е место в таблице Серии А.

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12 комментариев
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Не трогайте Гасперини, Серии А нужен сильная Аталанта
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Конте кажись ждет Милан, там как раз Пиоли облажался в ЛЕ.
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Букмекеры уже принимают ставки на то в каком туре Контейнер разосрётся с Де Лорентисом?
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Ответ Голубая Эскадра
Конте кажись ждет Милан, там как раз Пиоли облажался в ЛЕ.
Конте ждёт клуб, который даст инвестиции в состав
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+5
Ответ Денис Аксентьев
Букмекеры уже принимают ставки на то в каком туре Контейнер разосрётся с Де Лорентисом?
в Предсезонке😆✌️
+3
0
+3
Как болельщик Наполи больше топлю за назначение Итальяно
+1
0
+1
Ответ Голубая Эскадра
Конте кажись ждет Милан, там как раз Пиоли облажался в ЛЕ.
Может и Ювентус
+1
0
+1
Итальяно ещё в стране?
+1
-1
0
Ответ Денис Аксентьев
Букмекеры уже принимают ставки на то в каком туре Контейнер разосрётся с Де Лорентисом?
Сразу после подписания контракта
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