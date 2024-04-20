«Наполи» хочет Конте – дают 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Гасперини, Итальяно и Пиоли – тоже в шорт-листе

«Наполи» может пригласить Антонио Конте на пост тренера.

По информации Il Mattino, в число кандидатов «Наполи» на пост тренера входят , из «Аталанты» и из «Фиорентины».

«Наполи» активно работает над назначением Конте, так как хочет, чтобы на смену Франческо Кальцоне пришел именитый тренер. Антонио готовы предложить 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Экс-тренеру «Ювентуса», «Интера» и «Тоттенхэма» нужно время, чтобы обдумать это предложение.

Следующим в шорт-листе «Наполи» идет Гасперини, который в этом сезоне вывел «Аталанту» в полуфинал Лиги Европы.

Также неаполитанцы рассмотрят вариант с приглашением , которого уволят из « » по окончании сезона.

Сейчас «Наполи» занимает 8-е место в таблице Серии А.