Мерсон об «МЮ»: «У «Челси» тоже 10 или 11 травмированных, но он все равно финиширует выше. «Юнайтед» ни за что не опередит «Арсенал» в следующем сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Арсенал Лутон Пол Мерсон Рис Джеймс Футбол

Пол Мерсон раскритиковал выступления «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

«У них, может, было 10 или 11 травм, но у «Лутона» тоже было 10 или 11 травм. У «Челси» 10 или 11 травмированных игроков, таких как Рис Джеймс, который является основным игроком и капитаном клуба. И «Челси» все равно финиширует выше них.

«Ньюкасл» приедет к ним и победит на этой неделе. Мне все равно, сколько из их игроков восстановятся к следующему сезону, «Манчестер Юнайтед» ни за что не опередит «Арсенал» в следующем сезоне. Без шансов. Они отстают на 30 очков.

Если я захочу играть, физиотерапевт не может сказать мне, что я не буду играть. Я провел более 700 матчей. Если бы я сыграл 100 матчей, будучи готовым на 100 процентов, я был бы шокирован. Мне делали уколы, я принимал таблетки, я хотел играть в футбол. Я не собирался слушать, как кто-то другой говорит мне, что я не буду играть», – сказал бывший полузащитник «Арсенала». 

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25 комментариев
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Расскажите Арсену Венгеру о травмах

Но тем не менее, Венгер даже с игроками уровня Маруан Шамах и Бентнер, когда были травмирован Уолкот, Уилшер, Ван Перси, Фабрегас, умудрялся попадать в топ4 каждый год

Сколько мемов было в то время на этот счет 😁
+19
-5
+14
странно что всё больше и больше людей говорят про нежелание играть у травмированных игроков МЮ.
А может есть слив из медштаба и они просто "якобы травмированные или с мини повреждениями"?
+5
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+5
Ответ Дима
что значит конкуренция выше? Да, в АПЛ денег стало в разы больше. Но это не значит что топовых игроков в лиге стало больше, чем когда приезжали Агуэро, Сильва, Ван Перси и другие. Клубы АПЛ стали просто переплачивать за игроков. Мудрик в те времена стоил бы 15 млн он и сейчас стоит 15. Тот же Антони, ну не стоит он 100 млн. 20 максимум. И каждая команда апл имеет в составе таких Мудриков. Конкуренция нифига не стала выше. Сколько клубов АПЛ было в 1/2 ЛЧ, ЛЕ? Какое место занял серебряный призёр АПЛ в группе ЛЧ, как там сыграл Ньюкасл? Клубы стали богаче и стали тратить больше? Да. Стали силньее? Нет
Не понимаю тех людей, которые оценивают результаты клубов по их достижениям в еврокубках. Приведу простой пример, условный Ньюкасл выпустит основу против условного Эвертона, а потом усталость и уже не остается сил играть в середине недели. А вот условной Барселоне не надо выпускать основу против условного Хетафе, они могут вторым составом их обыграть.
Вот почему клубы АПЛ плохо выступают в еврокубках. Они почти во всех матчах АПЛ выпускают основу, а не как Реал Мадрид, Барселона, которые выпускают основных футболистов только против Атлетико Мадрид.
Ну или проведем простой пример. Возьмем клубы, которые не вылетели. На 17-х местах Ноттингем Форрест и Сельта. Интересно, кто из них выиграет, если будет матч между этими командами?
+5
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+5
Ответ Дима
Расскажите Арсену Венгеру о травмах Но тем не менее, Венгер даже с игроками уровня Маруан Шамах и Бентнер, когда были травмирован Уолкот, Уилшер, Ван Перси, Фабрегас, умудрялся попадать в топ4 каждый год Сколько мемов было в то время на этот счет 😁
времена другие, сейчас конкуренция выше, но Арсенчик конечно топ
+8
-4
+4
У Челси хоть какие то проблески в игре появляются. Даже при хромой реализации забили 70+ голов уже в чемпионате, что не плохо. Вот оборона да, не лучше чем у МЮ,тут надо думать летом. В остальном хоть какие то лучики света в конце туннеля видны, у МЮ же полный мрак пока.
+4
-1
+3
Ответ Дима
Расскажите Арсену Венгеру о травмах Но тем не менее, Венгер даже с игроками уровня Маруан Шамах и Бентнер, когда были травмирован Уолкот, Уилшер, Ван Перси, Фабрегас, умудрялся попадать в топ4 каждый год Сколько мемов было в то время на этот счет 😁
Ну так и уровень Лиги с тех пор вырос, появился Сити Пепа, Ливерпуль Клоппа, да и другие подтянули средний уровень, ТТХ уже перестал быть клубом середины таблицы, Ньюкасл, Вилла,ВестХэм обладают составами по цене сопоставимыми с Интером. Так что в современных реалиях не было бы у Венгера этих 4 мест с Шамахами и Бенднерами, при всей к нему любви как к легенде АПЛ и создателю одной из самых изящных и интересных команд в истории.
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Ответ Покерный Футбол
Ну так и уровень Лиги с тех пор вырос, появился Сити Пепа, Ливерпуль Клоппа, да и другие подтянули средний уровень, ТТХ уже перестал быть клубом середины таблицы, Ньюкасл, Вилла,ВестХэм обладают составами по цене сопоставимыми с Интером. Так что в современных реалиях не было бы у Венгера этих 4 мест с Шамахами и Бенднерами, при всей к нему любви как к легенде АПЛ и создателю одной из самых изящных и интересных команд в истории.
а как ты оцениваешь уровень турнира? По сумме затрат на игроков на трансфермаркете?
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Ответ zzakichh
в том году кто выиграл лч?
Сити, да. Кто спорит что сити топ?
Сити гегемон в АПЛ, чтобы не говорили и не пытались рассказывать. Сколько там побед у Сити в последних 5 сезонах?)
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Комментарий удален пользователем
Ответ zzakichh
ливерпуль играл в 1 матче почти 2 составом и весь сезон страдает от травм и реализации
почти да) но и Аталанта не Чемпион серии А
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Ответ Дима
Ливер играл против Наполи в том году и Аталанты в этим году основой. Как сыграли?)
в том году кто выиграл лч?
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Ответ Дима
ну да, только Аталанта даже не заметила этот Ливерпуль
ливерпуль играл в 1 матче почти 2 составом и весь сезон страдает от травм и реализации
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Ответ Дима
Расскажите Арсену Венгеру о травмах Но тем не менее, Венгер даже с игроками уровня Маруан Шамах и Бентнер, когда были травмирован Уолкот, Уилшер, Ван Перси, Фабрегас, умудрялся попадать в топ4 каждый год Сколько мемов было в то время на этот счет 😁
Сэр Бентнер!!!
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Ответ TheBestCapper
Не понимаю тех людей, которые оценивают результаты клубов по их достижениям в еврокубках. Приведу простой пример, условный Ньюкасл выпустит основу против условного Эвертона, а потом усталость и уже не остается сил играть в середине недели. А вот условной Барселоне не надо выпускать основу против условного Хетафе, они могут вторым составом их обыграть. Вот почему клубы АПЛ плохо выступают в еврокубках. Они почти во всех матчах АПЛ выпускают основу, а не как Реал Мадрид, Барселона, которые выпускают основных футболистов только против Атлетико Мадрид. Ну или проведем простой пример. Возьмем клубы, которые не вылетели. На 17-х местах Ноттингем Форрест и Сельта. Интересно, кто из них выиграет, если будет матч между этими командами?
Ливер играл против Наполи в том году и Аталанты в этим году основой.
Как сыграли?)
+1
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0
Ответ Покерный Футбол
Ну так и уровень Лиги с тех пор вырос, появился Сити Пепа, Ливерпуль Клоппа, да и другие подтянули средний уровень, ТТХ уже перестал быть клубом середины таблицы, Ньюкасл, Вилла,ВестХэм обладают составами по цене сопоставимыми с Интером. Так что в современных реалиях не было бы у Венгера этих 4 мест с Шамахами и Бенднерами, при всей к нему любви как к легенде АПЛ и создателю одной из самых изящных и интересных команд в истории.
ну да, только Аталанта даже не заметила этот Ливерпуль
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Ответ Kostyanz13
Самый опасный игрок того Арсенала - Аарон Рэмси. После каждого его гола кто-то обязательно склеивал ласты💀
но сам он тоже лечился чаще чем играл ❤️
вместе с Уилшером)
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Ответ Дима
Расскажите Арсену Венгеру о травмах Но тем не менее, Венгер даже с игроками уровня Маруан Шамах и Бентнер, когда были травмирован Уолкот, Уилшер, Ван Перси, Фабрегас, умудрялся попадать в топ4 каждый год Сколько мемов было в то время на этот счет 😁
Самый опасный игрок того Арсенала - Аарон Рэмси. После каждого его гола кто-то обязательно склеивал ласты💀
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
в каком чемпионате?
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На самом деле, у Арсенала вообще все не здорово. Вылетит кто то из пары Салиба-Габриель, и сезон можно будет заканчивать, даже если он только начался. Уайта на его фланге вчера конечно сожрали, не могу ожидать от него надежной игры в центре
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Позор Юнайтед
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Если это действительно так, то думаю в сборные из "такой" команды практически никого не будут вызывать. Пусть берегут себя в отпуске.
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Не факт что Челси финиширует выше. Они также легко могут слить пару оставшихся матчей.
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Да понятно что все берегутся перед финалом кубка и евро.
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Астанавись, Пол ))
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