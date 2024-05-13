Мерсон об «МЮ»: «У «Челси» тоже 10 или 11 травмированных, но он все равно финиширует выше. «Юнайтед» ни за что не опередит «Арсенал» в следующем сезоне»
Пол Мерсон раскритиковал выступления «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.
«У них, может, было 10 или 11 травм, но у «Лутона» тоже было 10 или 11 травм. У «Челси» 10 или 11 травмированных игроков, таких как Рис Джеймс, который является основным игроком и капитаном клуба. И «Челси» все равно финиширует выше них.
«Ньюкасл» приедет к ним и победит на этой неделе. Мне все равно, сколько из их игроков восстановятся к следующему сезону, «Манчестер Юнайтед» ни за что не опередит «Арсенал» в следующем сезоне. Без шансов. Они отстают на 30 очков.
Если я захочу играть, физиотерапевт не может сказать мне, что я не буду играть. Я провел более 700 матчей. Если бы я сыграл 100 матчей, будучи готовым на 100 процентов, я был бы шокирован. Мне делали уколы, я принимал таблетки, я хотел играть в футбол. Я не собирался слушать, как кто-то другой говорит мне, что я не буду играть», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».
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Но тем не менее, Венгер даже с игроками уровня Маруан Шамах и Бентнер, когда были травмирован Уолкот, Уилшер, Ван Перси, Фабрегас, умудрялся попадать в топ4 каждый год
Сколько мемов было в то время на этот счет 😁
А может есть слив из медштаба и они просто "якобы травмированные или с мини повреждениями"?
Вот почему клубы АПЛ плохо выступают в еврокубках. Они почти во всех матчах АПЛ выпускают основу, а не как Реал Мадрид, Барселона, которые выпускают основных футболистов только против Атлетико Мадрид.
Ну или проведем простой пример. Возьмем клубы, которые не вылетели. На 17-х местах Ноттингем Форрест и Сельта. Интересно, кто из них выиграет, если будет матч между этими командами?
Сити гегемон в АПЛ, чтобы не говорили и не пытались рассказывать. Сколько там побед у Сити в последних 5 сезонах?)
Как сыграли?)
вместе с Уилшером)