Мерсон об «МЮ»: «У «Челси» тоже 10 или 11 травмированных, но он все равно финиширует выше. «Юнайтед» ни за что не опередит «Арсенал» в следующем сезоне»

Пол Мерсон раскритиковал выступления «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

«У них, может, было 10 или 11 травм, но у «Лутона» тоже было 10 или 11 травм. У «Челси» 10 или 11 травмированных игроков, таких как Рис Джеймс, который является основным игроком и капитаном клуба. И «Челси» все равно финиширует выше них.

«Ньюкасл» приедет к ним и победит на этой неделе. Мне все равно, сколько из их игроков восстановятся к следующему сезону, «Манчестер Юнайтед» ни за что не опередит «Арсенал» в следующем сезоне. Без шансов. Они отстают на 30 очков.

Если я захочу играть, физиотерапевт не может сказать мне, что я не буду играть. Я провел более 700 матчей. Если бы я сыграл 100 матчей, будучи готовым на 100 процентов, я был бы шокирован. Мне делали уколы, я принимал таблетки, я хотел играть в футбол. Я не собирался слушать, как кто-то другой говорит мне, что я не буду играть», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

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