Почеттино о 14 травмированных перед «Тоттенхэмом»: «Это сложно объяснить одним словом или предложением. Все сложилось вместе»

Маурисо Почеттино ответил на вопрос о травмах в «Челси».

Завтра команда сыграет с «Тоттенхэмом» в 26-м туре . По сообщению клуба, из-за повреждений в матче не смогут принять участие 14 футболистов: Ливай Колуилл, Кристофер Нкунку, Рис Джеймс, Роберт Санчес, Рахим Стерлинг, Лесли Угочукву, Аксель Дисаси, Тиаго Силва, Карни Чуквуэмека, Энцо Фернандес, Бен Чилуэлл, Мало Гюсто, Уэсли Фофана и Ромео Лавия.

– Удалось ли вам и вашим сотрудникам разобраться, почему в клубе так много травм?

– Я должен быть честным. Могу сказать, что всегда есть вещи, которые можно улучшить в новом клубе, новой организации, при запуске нового процесса. Мы все чувствуем ответственность. Существует много обстоятельств, из-за которых так происходит. Это сложно объяснить одним словом или предложением.

Конечно, мы работаем над тем, чтобы стараться совершенствоваться. У нас замечательный медицинский персонал, инфраструктура, тренерский состав – у всех нас есть опыт руководства клубами и работы в этой сфере. Когда возникают какие-то обстоятельства, как это иногда случается, нам определенно нужно изучить всю имеющуюся информацию и стать лучше в следующем сезоне.

Нам нужно совершенствоваться в коммуникациях, динамике, стратегиях, во всем, где мы можем применить наши знания и попытаться улучшить ситуацию. Но я думаю, что у нас качественная команда. Иногда такое случается, команда не выступает на должном уровне, становление нового проекта иногда может [нарушить форму]. Но я не говорю, что дело в этом. Сейчас столько всего сложилось вместе, поэтому мы страдаем от такого количества травм, – заявил главный тренер « ».