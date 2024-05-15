Кроос о незасчитанном голе де Лигта «Реалу» в ЛЧ: «Ошибка линейного. Нужно было позволить игре продолжаться. Гнев «Баварии» оправдан»
Тони Кроос высказался о решении не засчитывать гол «Баварии» в матче ЛЧ.
На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» (2:1) полузащитник гостей Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.
Позднее лайнсмен извинился, заявив, что совершил ошибку, подняв флаг в этом эпизоде.
«[Эпизод] был отработан плохо. Нужно было позволить игре продолжаться.
Я главным образом вижу здесь ошибку линейного судьи. Когда он поднимает флаг, рефери доверяет ему, полагая, что там, вероятно, был трехметровый офсайд.
Гнев [«Баварии»] в некоторой степени оправдан, потому что нужно было просто позволить ситуации развиваться до конца, 100%», – заявил полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
При этом Кроос выразил сомнение в отношении того, был бы забит гол без свистка: «Я не знаю, выключились ли все из эпизода, потому что свисток прозвучал очень рано. У всех, кто защищал ворота, уже спало напряжение».