Кроос о незасчитанном голе де Лигта «Реалу» в ЛЧ: «Ошибка линейного. Нужно было позволить игре продолжаться. Гнев «Баварии» оправдан»

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Тони Кроос Томас Мюллер Шимон Марчиняк Йозуа Киммих Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Футбол

Тони Кроос высказался о решении не засчитывать гол «Баварии» в матче ЛЧ.

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» (2:1) полузащитник гостей Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха. 

Позднее лайнсмен извинился, заявив, что совершил ошибку, подняв флаг в этом эпизоде.

«[Эпизод] был отработан плохо. Нужно было позволить игре продолжаться.

Я главным образом вижу здесь ошибку линейного судьи. Когда он поднимает флаг, рефери доверяет ему, полагая, что там, вероятно, был трехметровый офсайд.

Гнев [«Баварии»] в некоторой степени оправдан, потому что нужно было просто позволить ситуации развиваться до конца, 100%», – заявил полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

При этом Кроос выразил сомнение в отношении того, был бы забит гол без свистка: «Я не знаю, выключились ли все из эпизода, потому что свисток прозвучал очень рано. У всех, кто защищал ворота, уже спало напряжение».

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24 комментария
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Кросс точен в передач и высказываниях
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Кроос как обычно предельно объективен и адекватен
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Тони всегда объективен . Отличный футболист и человек
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Ответ Inthedark
Ну легко говорить такое когда ты в финале
А что он должен сказать? Или может он что-то сказал не так?
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Ответ Inthedark
Ну легко говорить такое когда ты в финале
А еще проще говорить когда ты в финале: бугагага, лалки, фанаты Баварии снова уделаны. Человек максимально тактично, объективно высказался. Но фанатам Баварии это конечно же мало, только покаяние на коленях, не иначе.
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Ну хоть и поздно, но получше, чем «А я вот недоволен отменой гола Начо»))
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Ответ Женя Дерунов
Он бы ещё через год высказался и все писали какой он объективный. Где он до этого был? И почему судья не дал доиграть эпизод даже если уже был поднят флажок? Вот самый главный вопрос в эпоху вар.
А какая разница, что через день, что через неделю, тем более что его может только спросили. Его высказвание что-то изменит?
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Тони как всегда объективен
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Не хочет? С чего? Он об это явно мечтает! И судя по информации из нескольких источников контракт продлят, всё зависит как раз таки от желания именно Крооса. Только идиот не захочет такого игрока продлить, а Перес таковым явно не является
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Он бы ещё через год высказался и все писали какой он объективный. Где он до этого был? И почему судья не дал доиграть эпизод даже если уже был поднят флажок? Вот самый главный вопрос в эпоху вар.
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На всякий случай.. х.з как дальше сложится)
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Кроос всегда в хорошем смысле субъективен. Он признавал немало ошибок в пользу своей команды со стороны судей, опять же, по его мнению. А также порой шёл вопреки общественному мнению, в принципе. Да и наоборот, наехать на соперника и решения арбитров он тоже способен, когда по его мнению это неправильно. Тони игрок старой школы, чёрт возьми, во всех смыслах.
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Ответ Cruel Snake
Кросс точен в передач и высказываниях
Немецкая машина работает со 100% эффективностью
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Ответ Roman
Тони Кроос после Лейпцига: "Гол в наши ворота должен был быть засчитан" Тони Кроос после Баварии: "Офсайд был в нашу пользу" Уже даже игроки Реала в открытую признаются в помощи арбитров
Гол в ворота Лейпцига отменён по делу
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Ответ Камиль Габитов
Этим ответом Кросс не станет уже легендой Реала,а в Баварии тем более... 😊
Так он легенда футбола, в принципе. В том числе, благодаря такому характеру.
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