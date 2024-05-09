Лаос об отмене гола де Лигта «Реалу»: «Это катастрофа. Худшее, что могло случиться в плане судейства – свисток арбитра лишил ВАР возможности помочь»

Антонио Матеу Лаос оценил эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта «Реалу».

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча « » – «Бавария» (2:1) полузащитник гостей Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику , и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.

Позднее лайнсмен извинился, заявив, что совершил ошибку, подняв флаг в этом эпизоде.

«Случилась катастрофа, которой никто не хотел. Свисток лишил ВАР возможности помочь. Произошло худшее, что могло случиться в плане судейства. ВАР не смог помочь.

Игру останавливает не лайнсмен, поднимающий флаг, а свисток главного арбитра. Судьи тоже спортсмены и тоже допускают ошибки», – заявил бывший испанский арбитр.

«Позор. Катастрофа». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13

Мазрауи не был в офсайде в эпизоде с отмененным голом де Лигта «Реалу» (Archivo VAR)