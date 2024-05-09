Лаос об отмене гола де Лигта «Реалу»: «Это катастрофа. Худшее, что могло случиться в плане судейства – свисток арбитра лишил ВАР возможности помочь»
Антонио Матеу Лаос оценил эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта «Реалу».
На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» (2:1) полузащитник гостей Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.
Позднее лайнсмен извинился, заявив, что совершил ошибку, подняв флаг в этом эпизоде.
«Случилась катастрофа, которой никто не хотел. Свисток лишил ВАР возможности помочь. Произошло худшее, что могло случиться в плане судейства. ВАР не смог помочь.
Игру останавливает не лайнсмен, поднимающий флаг, а свисток главного арбитра. Судьи тоже спортсмены и тоже допускают ошибки», – заявил бывший испанский арбитр.
«Позор. Катастрофа». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13
Мазрауи не был в офсайде в эпизоде с отмененным голом де Лигта «Реалу» (Archivo VAR)
Боковой судья извинился, признал ошибку свою, и только в комментариях на спортс умники сидят, которые на Баварию гонят, что мол играть лучше должны были и все такое.
Причём тут это? Есть протокол вар, надо давать доиграть такой эпизод, потом уже смотреть видео. Не должен был поднимать флаг, и свистеть главный, доиграли бы эпизод, а уже потом, вар разобрался бы сам.
Ошибка судей и это надо признать, это раз.
Два, вины Реала может быть, прямой нет, но осадок, что называется остался. В чем причина ошибки судьи? В его некомпетентности (хотя судья опытный, даже финал ЧМ судил) или заинтересованность (но это уже теории заговора).
В общем, жаль, что так вышло, лучше бы дали спокойно эпизод доиграть и все.
да и у Реала банально гораздо больше матчей в ЛЧ чем у кого либо другого, у них всего больше
Не верю в предвзятость, но верю в то, что судьи бояться ошибиться против Реала и нервничают, ибо из года в год одно и то же.
Мусиала, у которого в конце матча ноги начало сводить
Или Павлович, который дождался врачей с носилками на поле, но как только они пришли сам своими еле поковылял за поле
И это все, на удивление, при счете 1-0 в пользу Баварии. А вот когда Реал сравнял или повел в счете, ни у кого из немецкой команды проблем со здоровьем не было
Но конечно, мне как нейтральному зрителю хотелось ещё увидеть овертайм. И обойтись без обсуждения этого судейского дерьма
Если посчитать до секунды, то от момента с забитием гола Реалом, проверку ВАР, празднование гола, до розыгрыша мяча в центре поля Баварией ушло 2 минуты 48 секунд
Касательно той же Баварии, если бы в ворота Реала не поставили бы такой же пенальти как в ворота мюнхенцев в матче против Арсенала, то тоже истерия бы началась. И такие как ты пришли бы со своими "не хочу набрасывать, но наброшу"
вспомнить хотя бы 2017 который до сих пор вспоминают как произвол от которого Реал выиграл, хотя никому не интересно что Баварию судейка за шкирку затащил в овертайм