Лаос об отмене гола де Лигта «Реалу»: «Это катастрофа. Худшее, что могло случиться в плане судейства – свисток арбитра лишил ВАР возможности помочь»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Антонио Матеу Лаос Шимон Марчиняк видеоповторы Маттейс де Лигт Футбол

Антонио Матеу Лаос оценил эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта «Реалу».

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» (2:1) полузащитник гостей Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха. 

Позднее лайнсмен извинился, заявив, что совершил ошибку, подняв флаг в этом эпизоде.

«Случилась катастрофа, которой никто не хотел. Свисток лишил ВАР возможности помочь. Произошло худшее, что могло случиться в плане судейства. ВАР не смог помочь.

Игру останавливает не лайнсмен, поднимающий флаг, а свисток главного арбитра. Судьи тоже спортсмены и тоже допускают ошибки», – заявил бывший испанский арбитр.

«Позор. Катастрофа». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13

Мазрауи не был в офсайде в эпизоде с отмененным голом де Лигта «Реалу» (Archivo VAR)

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73 комментария
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Не хочу набрасывать, но с Реалом в каждой ЛЧ то сомнительные голы, то оффсайды, то нарушения... Жалко, вчера - то по делу выиграли
+127
-43
+84
Все эксперты признали.

Боковой судья извинился, признал ошибку свою, и только в комментариях на спортс умники сидят, которые на Баварию гонят, что мол играть лучше должны были и все такое.

Причём тут это? Есть протокол вар, надо давать доиграть такой эпизод, потом уже смотреть видео. Не должен был поднимать флаг, и свистеть главный, доиграли бы эпизод, а уже потом, вар разобрался бы сам.

Ошибка судей и это надо признать, это раз.

Два, вины Реала может быть, прямой нет, но осадок, что называется остался. В чем причина ошибки судьи? В его некомпетентности (хотя судья опытный, даже финал ЧМ судил) или заинтересованность (но это уже теории заговора).

В общем, жаль, что так вышло, лучше бы дали спокойно эпизод доиграть и все.
+41
-11
+30
Ответ Valex182
Да никто гол не отменял. Чтобы его отменить, нужно чтобы он был забит во время игры. Мяч залетел в ворота после 3-4 секунд после свистка судьи
Проблема не в отмене, а как раз в неправомерном свистке. Доиграй эпизод, будет там гол или нет - это уже неважно, ВАР подстрахует.
+34
-5
+29
Ответ Владимир Мироненко
Не хочу набрасывать, но с Реалом в каждой ЛЧ то сомнительные голы, то оффсайды, то нарушения... Жалко, вчера - то по делу выиграли
не хочу набрасывать, но такое случается постоянно и с другими командами, к которым не приковано такое внимание.
+51
-30
+21
Да никто гол не отменял. Чтобы его отменить, нужно чтобы он был забит во время игры. Мяч залетел в ворота после 3-4 секунд после свистка судьи
+31
-18
+13
Это типичный реал. С Лейпцигом чистый гол не засчитали и не удалили нытика. С Баварией это позорище. Что ж не свистнул заранее судейка, когда хоселу забивал? Прошли только Сити на диком фарте и с позорнейшим автобусом. Чакыр, Рокки, Кашшаи, Клаттегбург, Оливер, теперь этот лысый поляк, который как то уже подсуживал этим футбольным мошенникам. Короче, утвердился в статусе легенды
+23
-11
+12
Ответ Владимир Мироненко
Не хочу набрасывать, но с Реалом в каждой ЛЧ то сомнительные голы, то оффсайды, то нарушения... Жалко, вчера - то по делу выиграли
едва ли.
да и у Реала банально гораздо больше матчей в ЛЧ чем у кого либо другого, у них всего больше
+22
-12
+10
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Проблема не в отмене, а как раз в неправомерном свистке. Доиграй эпизод, будет там гол или нет - это уже неважно, ВАР подстрахует.
проблема как раз в том, что все говорят про "отмену гола"
+14
-6
+8
Достаточно вспомнить какой пенальти Марчиняк подарил ПСЖ в матче с Ньюкаслом в группе, чтобы всё с ним стало ясно
+7
0
+7
Ответ DonaldBrashear 2.0
Все эксперты признали. Боковой судья извинился, признал ошибку свою, и только в комментариях на спортс умники сидят, которые на Баварию гонят, что мол играть лучше должны были и все такое. Причём тут это? Есть протокол вар, надо давать доиграть такой эпизод, потом уже смотреть видео. Не должен был поднимать флаг, и свистеть главный, доиграли бы эпизод, а уже потом, вар разобрался бы сам. Ошибка судей и это надо признать, это раз. Два, вины Реала может быть, прямой нет, но осадок, что называется остался. В чем причина ошибки судьи? В его некомпетентности (хотя судья опытный, даже финал ЧМ судил) или заинтересованность (но это уже теории заговора). В общем, жаль, что так вышло, лучше бы дали спокойно эпизод доиграть и все.
Сильнее всего раздражает, что в похожем эпизоде с голом Хоселу, где рефу тоже померещился офсайд, он дуть в свисток за секунду до гола не стал) И, как и должно быть, эпизод рассмотрели на ВАР.

Не верю в предвзятость, но верю в то, что судьи бояться ошибиться против Реала и нервничают, ибо из года в год одно и то же.
+8
-1
+7
Ответ burn1ng
меньше симулировать надо и время тянуть
Ага, видели мы как "убил" Киммиха Начо. Хоть и фол там, безусловно был, но явно не такой чтобы в муках кататься, что Нойер звал врачей)
Мусиала, у которого в конце матча ноги начало сводить
Или Павлович, который дождался врачей с носилками на поле, но как только они пришли сам своими еле поковылял за поле
И это все, на удивление, при счете 1-0 в пользу Баварии. А вот когда Реал сравнял или повел в счете, ни у кого из немецкой команды проблем со здоровьем не было
+6
-2
+4
Типичный реал со своим Марчиняком. Лаос это прекрасно знает больше чем любой другой
+4
0
+4
Ответ VictorVallecano
А зачем играли 15 минут при добавленных 9+2?
Реал 5 минут праздновал гол
+15
-11
+4
Ответ burn1ng
меньше симулировать надо и время тянуть
Ты про то как игроки Баварии валялись
+3
0
+3
Ответ Владимир Мироненко
Не хочу набрасывать, но с Реалом в каждой ЛЧ то сомнительные голы, то оффсайды, то нарушения... Жалко, вчера - то по делу выиграли
Этому есть логичное обьяснение. Реал обычно очень далеко проходит в ЛЧ, да и матчи с их участием очень боевые, так как соперники настраиваются на них основательно. Не думаю, что в этом есть некий заговор.

Но конечно, мне как нейтральному зрителю хотелось ещё увидеть овертайм. И обойтись без обсуждения этого судейского дерьма
+5
-2
+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Проблема не в отмене, а как раз в неправомерном свистке. Доиграй эпизод, будет там гол или нет - это уже неважно, ВАР подстрахует.
Так я это сам прекрасно понимаю и согласен. Просто, как уже написали чуть выше, большинство пишут или говорят почему-то именно про "отмену гола", хотя никакой отмены взятия ворот в матче не было от слова совсем
+4
-2
+2
Ответ Topwintop
Реал 5 минут праздновал гол
А чего не 25 минут? Или может 30?
Если посчитать до секунды, то от момента с забитием гола Реалом, проверку ВАР, празднование гола, до розыгрыша мяча в центре поля Баварией ушло 2 минуты 48 секунд
+2
0
+2
Опять испанская команда и опять разговоры о судействе, когда это закончится
+2
0
+2
Очередная судейская победа модрида, искренне жаль людей, которые могут это поддерживать:)))
+37
-35
+2
Ответ _Alex*
Это типичный реал. С Лейпцигом чистый гол не засчитали и не удалили нытика. С Баварией это позорище. Что ж не свистнул заранее судейка, когда хоселу забивал? Прошли только Сити на диком фарте и с позорнейшим автобусом. Чакыр, Рокки, Кашшаи, Клаттегбург, Оливер, теперь этот лысый поляк, который как то уже подсуживал этим футбольным мошенникам. Короче, утвердился в статусе легенды
Зато они припомнят Эвребе из 15 летней истории да и пофиг им, что он удалил Абидаля за фол на желтую, проспал желтую Босингве и вторую желтую Эссьену и потерял полный контроль над игрой. Да и выкукарекают «Негрейра» и как обычно не назовут ни 1 судью, который бы помогал Барсе в Ла Лиге за этот промежуток.
+1
0
+1
Ответ Владимир Мироненко
Не хочу набрасывать, но с Реалом в каждой ЛЧ то сомнительные голы, то оффсайды, то нарушения... Жалко, вчера - то по делу выиграли
Тоже заметил. Весь сезон, почти после каждой игры, болельщики Реала ищут оправдания после скандальных матчей, а клубное ТВ ноет и набрасывается на каждого следующего арбитра. Цель оправдывает средства, это характер…
+4
-3
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Все» могут говорить, что угодно, но прикрывать реальную проблему и косяк тем, что кто-то неправильно истолковал ситуацию, ещё хуже🤓
проблема может вырасти в масштабе если вместо "раннего свистка не в самом опасном эпизоде" писать "отменили гол".
+2
-1
+1
Ответ Tristan...
Тоже заметил. Весь сезон, почти после каждой игры, болельщики Реала ищут оправдания после скандальных матчей, а клубное ТВ ноет и набрасывается на каждого следующего арбитра. Цель оправдывает средства, это характер…
оправдания ищут разве что проигравшие
+1
0
+1
Ответ Владимир Мироненко
Не хочу набрасывать, но с Реалом в каждой ЛЧ то сомнительные голы, то оффсайды, то нарушения... Жалко, вчера - то по делу выиграли
Ну так Реал постоянно побеждает, вот люди от безысходности и пытаются найти какие-то закономерности. Сейчас вот придумали "отмену гола", когда по факту никакого гола не было, чтобы его отменять.

Касательно той же Баварии, если бы в ворота Реала не поставили бы такой же пенальти как в ворота мюнхенцев в матче против Арсенала, то тоже истерия бы началась. И такие как ты пришли бы со своими "не хочу набрасывать, но наброшу"
+8
-7
+1
Риго, тебе не надоело писать один и тот же бред под каждой новостью? Я понимаю, что ставка местного шута была вакантной, но чтобы что-то писать о других, мб сам для начала посмотришь в зеркало?
+18
-17
+1
О каких "промадридских сми" вещают хейтеры, если эти самые сми с маниакальной настойчивостью называют удар после свистка (пусть даже поспешного) - "отмененным голом"?🤣
+7
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+1
С Реалом подозрительно много таких моментов подленьких, которые трактуются в их сторону.
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-1
+1
Ответ RaNk-1
Комментарий удален пользователем
Речь об этом свистке и идет, читать научись
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Ответ Textus
Этому есть логичное обьяснение. Реал обычно очень далеко проходит в ЛЧ, да и матчи с их участием очень боевые, так как соперники настраиваются на них основательно. Не думаю, что в этом есть некий заговор. Но конечно, мне как нейтральному зрителю хотелось ещё увидеть овертайм. И обойтись без обсуждения этого судейского дерьма
а ещё есть "логическое" объяснение что многие смотрят только на ошибки которые были в пользу Реала.. очевидно что Реал для всех раздражитель

вспомнить хотя бы 2017 который до сих пор вспоминают как произвол от которого Реал выиграл, хотя никому не интересно что Баварию судейка за шкирку затащил в овертайм
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Неделя пройдёт все забудут
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-2
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