Эндрик активировал уже 11,25 млн евро бонусов в рамках трансфера в «Реал» из «Палмейраса»

Эндрик активировал уже 11,25 млн евро бонусов в рамках трансфера в «Реал».

Будущий игрок « », выступающий за «Палмейрас», 10 мая забил в матче с «Ливерпулем» (5:0) из Монтевидо в Кубке Либертадорес.

За каждые 5 голов мадридцы платят дополнительные 2,5 млн евро «Палмейрасу». Гол в ворота «Ливерпуля» стал для Эндрика 20-м с момента заключения договора о трансфере.

Таким образом, он активировал уже четыре бонуса, и «Палмейрас» получит дополнительно 10 млн евро. Лимит голов по данным бонусам ограничен 25, при этом мячи в составе сборной Бразилии не учитываются.

Как отмечает As, еще 1,25 млн «Палмейрас» получит за вызов футболиста в сборную Бразилии. Максимум, находясь в бразильском клубе, Эндрик может активировать 12,5 млн евро.

Бразилец перейдет в «Реал» за 35 млн евро, еще 25 млн в сделке предусмотрены в качестве бонусов.