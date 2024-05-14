Эндрик активировал уже 11,25 млн евро бонусов в рамках трансфера в «Реал» из «Палмейраса»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига деньги Эндрик Футбол

Эндрик активировал уже 11,25 млн евро бонусов в рамках трансфера в «Реал».

Будущий игрок «Реала», выступающий за «Палмейрас», 10 мая забил в матче с «Ливерпулем» (5:0) из Монтевидо в Кубке Либертадорес.

За каждые 5 голов Эндрика мадридцы платят дополнительные 2,5 млн евро «Палмейрасу». Гол в ворота «Ливерпуля» стал для Эндрика 20-м с момента заключения договора о трансфере.

Таким образом, он активировал уже четыре бонуса, и «Палмейрас» получит дополнительно 10 млн евро. Лимит голов по данным бонусам ограничен 25, при этом мячи в составе сборной Бразилии не учитываются.

Как отмечает As, еще 1,25 млн «Палмейрас» получит за вызов футболиста в сборную Бразилии. Максимум, находясь в бразильском клубе, Эндрик может активировать 12,5 млн евро.

Бразилец перейдет в «Реал» за 35 млн евро, еще 25 млн в сделке предусмотрены в качестве бонусов.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ #SharkTeam
Молодец парень. Только зачем женится, этого бабла на столько моделей хватит...
его жена просто руководствуется главным законом свободной рыночной экономики- дурак и деньги должны расстаться
+22
-1
+21
Ответ Полный адекват
Странная схема, Реал разрешил Эндрику поиграть в Бразилии до лета, хотя игрок уже принадлежит Мадриду и мог бы тренироваться в Испании. Получается Эндрик помогает голами Палмейрасу и Мадрид еще должен за это платить?
Он играет и получает практику во взрослом футболе, а такие бонусы стимулирую Палмейрас давать Эндрику игровое время
+12
0
+12
Молодец парень. Только зачем женится, этого бабла на столько моделей хватит...
+10
-3
+7
ну, это все равно гораздо меньше чем политпроект тратит на содержание судейского корпуса
+22
-16
+6
Странная схема, Реал разрешил Эндрику поиграть в Бразилии до лета, хотя игрок уже принадлежит Мадриду и мог бы тренироваться в Испании.

Получается Эндрик помогает голами Палмейрасу и Мадрид еще должен за это платить?
+4
0
+4
Ответ Полный адекват
Странная схема, Реал разрешил Эндрику поиграть в Бразилии до лета, хотя игрок уже принадлежит Мадриду и мог бы тренироваться в Испании. Получается Эндрик помогает голами Палмейрасу и Мадрид еще должен за это платить?
Шерлок, Вы великолепны
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Молодец парень. Только зачем женится, этого бабла на столько моделей хватит...
Перейдет в Европу, узнает жизнь)
+3
-1
+2
Ответ Полный адекват
Странная схема, Реал разрешил Эндрику поиграть в Бразилии до лета, хотя игрок уже принадлежит Мадриду и мог бы тренироваться в Испании. Получается Эндрик помогает голами Палмейрасу и Мадрид еще должен за это платить?
Схема действительно странная. А переехать Эндрик никак не мог, потому что ФИФА запрещает трансферы несовершеннолетних игроков.
+2
0
+2
Ответ Гестор
ну, это все равно гораздо меньше чем политпроект тратит на содержание судейского корпуса
Раз дела у Барсы с финансами плохи - то скорее всего все так. Но, с каких пор - это политпроект? 😂
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
Молодец парень. Только зачем женится, этого бабла на столько моделей хватит...
Скорее она его ахомутала .парень погнал .такие бабы они хитры ищут там тут богатых спортсменчиков футболистов
+1
0
+1
Хорошая сумма. Иметь бы такую. )
+1
-1
0
Может пацан просто очень хитрый - хочет до женитьбы все бабки перевести в кэш и прикопать ?
0
0
0
Ответ Surviving
Лысый поляк сколько получит?
Don’t cry
+2
-2
0
Ответ Полный адекват
Странная схема, Реал разрешил Эндрику поиграть в Бразилии до лета, хотя игрок уже принадлежит Мадриду и мог бы тренироваться в Испании. Получается Эндрик помогает голами Палмейрасу и Мадрид еще должен за это платить?
они за счет этой схемы сэкономили на самом трансфере, налогах или комиссиях, в реале же не идиоты сидят
0
0
0
Ответ Полный адекват
Странная схема, Реал разрешил Эндрику поиграть в Бразилии до лета, хотя игрок уже принадлежит Мадриду и мог бы тренироваться в Испании. Получается Эндрик помогает голами Палмейрасу и Мадрид еще должен за это платить?
Он до 18 лет не может по закону перейти, вот и доигрывает, набирается опыта.
0
0
0
Ответ Полный адекват
Странная схема, Реал разрешил Эндрику поиграть в Бразилии до лета, хотя игрок уже принадлежит Мадриду и мог бы тренироваться в Испании. Получается Эндрик помогает голами Палмейрасу и Мадрид еще должен за это платить?
Чтоб давали играть постоянно это время
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий