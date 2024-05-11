Мбаппе будет играть под девяткой в «Реале», скорее всего. Киллиан хочет 10-й номер, но он у Модрича
Килиан Мбаппе будет играть в «Реале» под десятым или девятым номером.
Как сообщает As, 25-летний французский форвард хотел бы играть под десяткой в мадридском «Реале» – это его любимый номер.
Однако на данный момент десятка занята – под этим номером выступает Лука Модрич. Если хорват уйдет из «Реала», то Мбаппе заберет десятку себе. Но Модрич хотел бы остаться в «Мадриде» еще на год – в этом случае Мбаппе придется играть под 9-м номером до тех пор, пока не освободится десятка.
Решение Модрича потенциально может повлиять на Эндрика: если Лука все же уйдет, а Килиан займет 10-й номер, тогда бразилец сможет выступать с девяткой на спине. Сам Эндрик хотел бы играть в «Реале» именно под девятым номером, с которым он выступает в «Палмейрас».
Другое дело, как жаль, что сезон-другой, и Маэстро покинет состав королевского клуба
Полузащитник Лука Модрич покинет «Реал» по завершению сезона 2023/2024. Об этом в социальных сетях информирует известный журналист Рамон Альварес де Мон. За «Реал» Модрич выступает с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорватский футболист провёл 530 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 39 голов и 85 результативных передач на партнёров. Стоит сказать, что в нынешнем сезоне 38-летний Модрич стал получать меньше игрового времени. Похоже, последним матчем в «Реале» для Луки Модрича станет финал Лиги чемпионов против «Боруссии». Игра пройдёт в субботу, 1 июня.
Если это правда, то горькая правда
Черепашке нужно ждать год-другой
почему бы Мбаппе не придумать номер 1+9?
Другой вопрос что бельгиец по приезду в Мадрид забыл сделать самое главное
Начать играть в футбол.