Мбаппе будет играть под девяткой в «Реале», скорее всего. Киллиан хочет 10-й номер, но он у Модрича

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лука Модрич игровая форма Килиан Мбаппе Эндрик Футбол

Килиан Мбаппе будет играть в «Реале» под десятым или девятым номером.

Как сообщает As, 25-летний французский форвард хотел бы играть под десяткой в мадридском «Реале» – это его любимый номер.

Однако на данный момент десятка занята – под этим номером выступает Лука Модрич. Если хорват уйдет из «Реала», то Мбаппе заберет десятку себе. Но Модрич хотел бы остаться в «Мадриде» еще на год – в этом случае Мбаппе придется играть под 9-м номером до тех пор, пока не освободится десятка.

Решение Модрича потенциально может повлиять на Эндрика: если Лука все же уйдет, а Килиан займет 10-й номер, тогда бразилец сможет выступать с девяткой на спине. Сам Эндрик хотел бы играть в «Реале» именно под девятым номером, с которым он выступает в «Палмейрас». 

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38 комментариев
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После ухода Модрича может сменить номер на 10.
Другое дело, как жаль, что сезон-другой, и Маэстро покинет состав королевского клуба
+22
-3
+19
Ответ Xell
Договориться с Модричем и все дела. Лука умнейший игрок, из за номера сраться не будет.
Пока Модрич является футболистом Реала, Мбаппе пусть даже не заикается о десятке.
+15
-1
+14
Скорее всего, следующий сезон для Модрича будет последним, так что черепаха пусть сезон поиграет под девяткой, как Роналду в своё время
+11
-1
+10
Ответ Under
если это его любимый номер, почему он в ПСЖ его не взял?
Он хотел бы 7, но не могут отобрать у Вини, получается новый любимы номер 10
+11
-3
+8
Ответ Евгений Семенченко
Комментарий скрыт
Вот в знак уважения к действующей легенде Реала, можно сезон и отбегать с 9-кой.. Роналду тоже хотел, но Рауль для Реала был тоже не послденим игроком
+5
0
+5
Ответ Xell
Договориться с Модричем и все дела. Лука умнейший игрок, из за номера сраться не будет.
На месте Модрича я бы не отдал, все таки это будет последний сезон
+5
0
+5
Не смейте отбирать у Модрича десятку пока он игрок Реала. Он этот номер заслужил кровью и потом. А Мбаппе пока еще ничего не сделал такого, чтобы сходу у ветерана отбирать номер.
+6
-2
+4
Еще не пришел, а уже хочет) че там следующее по списку, чего он захочет?)
+4
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+3
Ответ Under
если это его любимый номер, почему он в ПСЖ его не взял?
В ПСЖ Ней под 10 был, в сборной Мбаппе под 10 играет
+4
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+3
Ответ Xell
Договориться с Модричем и все дела. Лука умнейший игрок, из за номера сраться не будет.
с какой это стати он должен отдавать свой номер ?
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0
+2
Уход Модрича конечно ударит по Мадриду, выдающийся игрок, который своим выходом всегда усиляет команду. Кроос, Карвахаль, Модрич тяжело будет конечно из заменить, но Перес проводит очень умную трансферную политику, казалось бы по именам нет выдающихся игроков, кроме Беллингема и Винисиуса, но все вместе играют просто великолепно.
+3
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Ответ Xell
Договориться с Модричем и все дела. Лука умнейший игрок, из за номера сраться не будет.
Не отдаст он, с Азаром в своё время было тоже самое.
+3
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+2
Ответ JENNINGS
После ухода Модрича может сменить номер на 10. Другое дело, как жаль, что сезон-другой, и Маэстро покинет состав королевского клуба
К сожалению попадаются такие новости 😔 😔 😔 😔😔 😔

Полузащитник Лука Модрич покинет «Реал» по завершению сезона 2023/2024. Об этом в социальных сетях информирует известный журналист Рамон Альварес де Мон. За «Реал» Модрич выступает с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорватский футболист провёл 530 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 39 голов и 85 результативных передач на партнёров. Стоит сказать, что в нынешнем сезоне 38-летний Модрич стал получать меньше игрового времени. Похоже, последним матчем в «Реале» для Луки Модрича станет финал Лиги чемпионов против «Боруссии». Игра пройдёт в субботу, 1 июня.
Если это правда, то горькая правда
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Ответ Alex9669
В ПСЖ Ней под 10 был, в сборной Мбаппе под 10 играет
ну так Неймар не в ПСЖ ведь
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Ответ trav
Модричу пора после этого сезона в Загреб на пенсию. Только тормозит развитие молодых полузащитников.
Модрич, даже выходящий на 75 мин, имеет бесценное значение.
+3
-2
+1
Номерные страсти…
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
К сожалению попадаются такие новости 😔 😔 😔 😔😔 😔 Полузащитник Лука Модрич покинет «Реал» по завершению сезона 2023/2024. Об этом в социальных сетях информирует известный журналист Рамон Альварес де Мон. За «Реал» Модрич выступает с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорватский футболист провёл 530 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 39 голов и 85 результативных передач на партнёров. Стоит сказать, что в нынешнем сезоне 38-летний Модрич стал получать меньше игрового времени. Похоже, последним матчем в «Реале» для Луки Модрича станет финал Лиги чемпионов против «Боруссии». Игра пройдёт в субботу, 1 июня. Если это правда, то горькая правда
😯😥😥😥😥
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Ответ Alex9669
Ней ушел формально по ходу сезона, номера уже нельзя менять в этот период
а Дембеле как тогда его получил?
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Долго ждать не будет, сезон-другой максимум
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Ответ se_queda
Он хотел бы 7, но не могут отобрать у Вини, получается новый любимы номер 10
в сборной он 10 носит. Просто в ПСЖ на момент прихода был Неймар под 10, а менять на 1 сезон не было смысла
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Даже Роналду не отдали 7-ку Рауля.
Черепашке нужно ждать год-другой
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Иван Саморано придумал номер 1+8,
почему бы Мбаппе не придумать номер 1+9?
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Ответ trav
Модричу пора после этого сезона в Загреб на пенсию. Только тормозит развитие молодых полузащитников.
Чье же развитие он тормозит выходя в этом сезоне с лавки ?
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Ответ j30
при всем уважении но мбоппе это классический бегунок против автобусных команд от него толку не будет , матчи псж проти боруссиии это показали , будет как второй азар
Азар бы как раз со своим дриблингом вскрывал эти обороны
Другой вопрос что бельгиец по приезду в Мадрид забыл сделать самое главное
Начать играть в футбол.
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