Мбаппе будет играть под девяткой в «Реале», скорее всего. Киллиан хочет 10-й номер, но он у Модрича

Килиан Мбаппе будет играть в «Реале» под десятым или девятым номером.

Как сообщает As, 25-летний французский форвард хотел бы играть под десяткой в мадридском «Реале» – это его любимый номер.

Однако на данный момент десятка занята – под этим номером выступает . Если хорват уйдет из « », то Мбаппе заберет десятку себе. Но Модрич хотел бы остаться в «Мадриде» еще на год – в этом случае Мбаппе придется играть под 9-м номером до тех пор, пока не освободится десятка.

Решение Модрича потенциально может повлиять на Эндрика: если Лука все же уйдет, а Килиан займет 10-й номер, тогда бразилец сможет выступать с девяткой на спине. Сам Эндрик хотел бы играть в «Реале» именно под девятым номером, с которым он выступает в « ».