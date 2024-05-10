Эндрик изобразил Кинг-Конга, празднуя гол в Кубке Либертадорес. Из-за этого началась стычка с уругвайским «Ливерпулем»
Эндрик спровоцировал стычку, отпраздновав гол в стиле Кинг-Конга.
Инцидент произошел в матче «Палмейрас» с уругвайским «Ливерпулем» (5:0) в рамках Кубка Либертадорес. 17-летний нападающий, подписавший контракт с «Реалом», отметился голом и результативной передачей.
Забитый мяч Эндрик отпраздновал, изобразив Кинг-Конга. Это вызвало недовольство и уругвайских болельщиков и игроков «Ливерпуля», спровоцировав стычку между футболистами.
«Они думали, что это провокация, но мне удалось поговорить с ними по-испански. Трое меня хорошо поняли... Семеро – не очень. Мне нравится фильм про Кинг-Конга, вот и все.
Я очень доволен забитым голом, результативной передачей и еще больше победой. Это мое обычное празднование. Я использовал его в последней игре с «Индепендьенте» и его отлично приняли, это было прекрасное празднование», – объяснил Эндрик после матча.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sixflags/259937.html?ysclid=lw0z6be6dm335041056