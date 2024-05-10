Эндрик изобразил Кинг-Конга, празднуя гол в Кубке Либертадорес. Из-за этого началась стычка с уругвайским «Ливерпулем»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Кубок Либертадорес высшая лига Уругвай Ливерпуль Монтевидео Эндрик кино Футбол

Эндрик спровоцировал стычку, отпраздновав гол в стиле Кинг-Конга.

Инцидент произошел в матче «Палмейрас» с уругвайским «Ливерпулем» (5:0) в рамках Кубка Либертадорес. 17-летний нападающий, подписавший контракт с «Реалом», отметился голом и результативной передачей.

Забитый мяч Эндрик отпраздновал, изобразив Кинг-Конга. Это вызвало недовольство и уругвайских болельщиков и игроков «Ливерпуля», спровоцировав стычку между футболистами.

«Они думали, что это провокация, но мне удалось поговорить с ними по-испански. Трое меня хорошо поняли... Семеро – не очень. Мне нравится фильм про Кинг-Конга, вот и все.

Я очень доволен забитым голом, результативной передачей и еще больше победой. Это мое обычное празднование. Я использовал его в последней игре с «Индепендьенте» и его отлично приняли, это было прекрасное празднование», – объяснил Эндрик после матча.

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24 комментария
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Ответ Glukinho
поясните, кто в данном случае ущемился?
Кинг-Конг
+27
-1
+26
Винисиус там ещё с ума не сошёл от этого?
+24
-4
+20
Ответ Tollie
уругвайский Ливерпуль, эквадорская Барселона, чилийский Эвертон. там вообще всё в порядке у латиносов с воображением? :))
Ну как бы, нынешние жители Америки когда-то приехали из туда из Европы, так что ничего удивительного
+14
0
+14
поясните, кто в данном случае ущемился?
+11
-2
+9
Ответ Glukinho
поясните, кто в данном случае ущемился?
Винисиус
+11
-2
+9
уругвайский Ливерпуль, эквадорская Барселона, чилийский Эвертон. там вообще всё в порядке у латиносов с воображением? :))
+13
-6
+7
Ответ Tollie
уругвайский Ливерпуль, эквадорская Барселона, чилийский Эвертон. там вообще всё в порядке у латиносов с воображением? :))
Колумбийский Спартак
+5
0
+5
Перепись расистов на спортсе объявляется открытой
+6
-4
+2
Люди с ума сошли, во всём стали видеть оскорбление. Не удивлюсь, если однажды в футболе появится список с дозволенными вариантами празднования после забитого гола.
+3
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Вратарю Ливерпуля стоило зареветь и уйти с поля. Так мы никогда не победим расизм.
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Ответ Tollie
уругвайский Ливерпуль, эквадорская Барселона, чилийский Эвертон. там вообще всё в порядке у латиносов с воображением? :))
Европа мало чем отличается, в Испании (в Галисии) есть "Урал", например :)
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Крутое празднование)
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хорошо когда есть самоирония, такого ничем не обидеть. это правильный подход, Вини бы поучится что значит смеятся над собой.
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скоро в реал перейдет и смогут так праздновать всей линией атаки)))
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Ответ Voodooosh
Откуда в Уругвае взялся Ливерпуль, загадка века
Да тут всё просто. Легенда гласит, что когда-то индейцы кечуа из своих дальних странствий привезли хмельной напиток приобретённый в городе на одном большом острове. Местные попивая его постоянно кричали Ливерпуль. Вот они и запомнили.))
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Ответ Amalfitano
Да тут всё просто. Легенда гласит, что когда-то индейцы кечуа из своих дальних странствий привезли хмельной напиток приобретённый в городе на одном большом острове. Местные попивая его постоянно кричали Ливерпуль. Вот они и запомнили.))
Прикольно )
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Ответ Нұржан
Люди с ума сошли, во всём стали видеть оскорбление. Не удивлюсь, если однажды в футболе появится список с дозволенными вариантами празднования после забитого гола.
Боюсь, в таком списке старомодный воздушный "поцелуй" Тони Крооса (обычно, когда его семья на стадионе) там окажется под номером №1 - а то ведь кто-то примет на свой счёт :(
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Ответ akaAzazello
Боюсь, в таком списке старомодный воздушный "поцелуй" Тони Крооса (обычно, когда его семья на стадионе) там окажется под номером №1 - а то ведь кто-то примет на свой счёт :(
Точно! Это будет оскорблением чувств тех кто против создание семьи, для тех кто против поцелуев и оскорблением чувств общества за права квир против маскулинности и сексизма со стороны родителей номер 2.)))
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Кажется, кандидат на воспитание значимому игроку Мадрида и капитану сборной Уругвая Феде Вальверде ;)
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Ответ Tollie
уругвайский Ливерпуль, эквадорская Барселона, чилийский Эвертон. там вообще всё в порядке у латиносов с воображением? :))
Есть еще бразильский Интер)
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Ответ Георгий Михеев
За все эти приколы надо желтые карты давать и быстро перестанут. Забил, молодец, отбей пятеру ребятам кто пас давал и беги в защиту.
Ужас ужас:))

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sixflags/259937.html?ysclid=lw0z6be6dm335041056
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