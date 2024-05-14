«Ботафого» отстранил двух игроков за то, что они привели женщин в гостиницу

Теги Ботафого высшая лига Бразилия происшествия Оскар Ромеро Диего Эрнандес Гонсалес Футбол

«Ботафого» отстранил двух футболистов за то, что они привели женщин в гостиницу.

Речь идет о Диего Эрнандесе и Оскаре Ромеро. После матча с «Форталезой» (1:1) футболисты остались в городе, чтобы на следующий день отправиться в Лиму на матч Кубка Либертадорес с «Университарио».

После ужина в 20:00 у футболистов было свободное время, которое они могли провести за пределами отеля, но в установленные часы им следовало явиться в номера.

Эрнандес и Ромеро нарушили правила. На улице они встретились с женщинами и затем отвезли их в номер отеля, в котором жили вместе. Такое поведение сочли дисциплинарным нарушением, теперь игроки будут две недели тренироваться отдельно от команды.

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5 комментариев
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А если бы привели парней, то никаких санкций не было бы
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Это чтобы у них больше времени пообщаться было
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