В Бразилии тренер ушел в отставку в перерыве после критики от главы клуба. Во 2-м тайме командой руководил врач, и «Бразильенсе» обыграл «Реал»

Тренер «Бразильенсе» из бразильской Серии Д ушел в отставку в перерыве матча.

Команда встречалась с «Реал Бразилиа» в матче четвертого по силе дивизиона Бразилии, к концу первого тайма была нулевая ничья.

Как говорится в сообщении «Бразильенсе», тренер Пауло Роберто Сантос, недовольный критикой, полученной от президента клуба Луиса Эстевана за плохую игру команды в первом тайме и двух первых играх турнира в целом, решил покинуть команду вместе с остальными членами своего тренерского штаба. Во втором тайме игроками руководил врач Жорже Олива.

Кроме того, по ходу этого матча был удален тренер «Реала» Марсело Караньято. Он отказался уходить с поля, в результате чего его пришлось выводить полиции.

По итогам встречи « » выиграл у «Реала» со счетом 2:1 и возглавил турнирную таблицу в своей группе.