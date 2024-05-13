В Бразилии тренер ушел в отставку в перерыве после критики от главы клуба. Во 2-м тайме командой руководил врач, и «Бразильенсе» обыграл «Реал»

Теги высшая лига Бразилия происшествия судьи Бразильенсе Д4 Бразилия Футбол

Тренер «Бразильенсе» из бразильской Серии Д ушел в отставку в перерыве матча.

Команда встречалась с «Реал Бразилиа» в матче четвертого по силе дивизиона Бразилии, к концу первого тайма была нулевая ничья.

Как говорится в сообщении «Бразильенсе», тренер Пауло Роберто Сантос, недовольный критикой, полученной от президента клуба Луиса Эстевана за плохую игру команды в первом тайме и двух первых играх турнира в целом, решил покинуть команду вместе с остальными членами своего тренерского штаба. Во втором тайме игроками руководил врач Жорже Олива.

Кроме того, по ходу этого матча был удален тренер «Реала» Марсело Караньято. Он отказался уходить с поля, в результате чего его пришлось выводить полиции.

По итогам встречи «Бразильенсе» выиграл у «Реала» со счетом 2:1 и возглавил турнирную таблицу в своей группе.

23 комментария
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Галицкий: новый вызов принят!
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Во 2-м тайме командой руководил врач. В добавленное время дотренировывал команду уже угловой флажок)
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Очень опасный прецедент! Поменяли самого главного и стало только лучше.
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А мог бы рассказывать критикам, что те не разбираются в футболе, да и вообще во всем виноваты травмы
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В Бразилии, тем более в 4-й лиге, это норм. Там в Серии А тренеров меняют, как перчатки.
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Ответ grauda
Очень опасный прецедент! Поменяли самого главного и стало только лучше.
Согласен, в России вообще надо запретить увольнять тренеров в клубах, ведь, как известно, коней на переправе не меняют.
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Да там оба тренера еще те штучки. Один свалил в перерыве - второго со стадиона выводила полиция))
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Врач видимо чеканить умел, раз сразу Реал обыграл
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Ответ SopTecret
Спартак может перенять опыт. Или МЮ...
Скорее Лейкерс
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Ответ grauda
Очень опасный прецедент! Поменяли самого главного и стало только лучше.
Согласен, благо в Штатах скоро выборы, поменяют, наверное.
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Спартак может перенять опыт. Или МЮ...
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Врач, наверное, был проктолог и использовал волшебный бустер
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интересно, умеет ли доктор чеканить
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Один матч и Мостовой может выиграть, а сколько раз он может начеканить?
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Врач так и сказал футболистам, если не выиграете каждому укол в ягодицу, сразу побежали выигрывать
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Тренер истеричка
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Мостовому не рассказывайте!
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При этом клуб выиграл и возглавил свою группу.
Краснодару есть куда стремиться, но второго шанса может и не быть
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А вы говорите, в РПЛ огонь
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