Саутгейт про Беллингема в «Реале»: «У него ненасытное желание побеждать. Он оказал такое влияние на самый большой клуб мира – это невероятная зрелость»
Гарет Саутгейт высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».
Английский хавбек забил 22 гола и сделал 10 ассистов в 39 матчах дебютного сезона в «Мадриде». Он выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Испании и сыграет в финале Лиги чемпионов.
«Он продемонстрировал невероятную зрелость – адаптировался к самому большому клубу мира с точки зрения истории и оказал такое влияние с помощью забитых голов и побед.
У Джуда ненасытное желание побеждать. Этот его менталитет важнее всего», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт в интервью BBC.
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