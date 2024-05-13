Саутгейт про Беллингема в «Реале»: «У него ненасытное желание побеждать. Он оказал такое влияние на самый большой клуб мира – это невероятная зрелость»

Гарет Саутгейт высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

Английский хавбек забил 22 гола и сделал 10 ассистов в 39 матчах дебютного сезона в « ». Он выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Испании и сыграет в финале чемпионов.

«Он продемонстрировал невероятную зрелость – адаптировался к самому большому клубу мира с точки зрения истории и оказал такое влияние с помощью забитых голов и побед.

У Джуда ненасытное желание побеждать. Этот его менталитет важнее всего», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт в интервью BBC.