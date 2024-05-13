Саутгейт про Беллингема в «Реале»: «У него ненасытное желание побеждать. Он оказал такое влияние на самый большой клуб мира – это невероятная зрелость»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Гарет Саутгейт высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

Английский хавбек забил 22 гола и сделал 10 ассистов в 39 матчах дебютного сезона в «Мадриде». Он выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Испании и сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Он продемонстрировал невероятную зрелость – адаптировался к самому большому клубу мира с точки зрения истории и оказал такое влияние с помощью забитых голов и побед.

У Джуда ненасытное желание побеждать. Этот его менталитет важнее всего», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт в интервью BBC.

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5 комментариев
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Ламаль станет самым молодым игроком, который увидит мощное нападение Реала: Винисиус, Беллингем, Мбаппе.
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Беллингем в нужное время взял на себя роль лидера команды, и спасибо ему за это. Сейчас он важное звено команды Анчелотти. Джуд большой игрок.
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Сейчас уже можно говорить, именно Джуд подхватил знамя Реала в этом сезоне. Были ведь сомнения. Разгром от Сити, поражение в чемпионате от сырой Барсы, уход Карима, эпидемия тяжёлых травм...В этот момент Реал мог сломаться и упустить сезон. Джуд понятно что решал свои задачи, показывал себя, оправдывал трасфер, боролся за ЗМ, но именно фантастическая игра Джуда заставила остальных парней поверить в успех, это невозможно переоценить. Титанические усилия! И сумасшедшая эффективность. Сейчас Джуд устал, знамя подхватили партнёры, особенно хорош Вини, но этот сезон Джуда, его вклад в успех команды, это один из лучших перфомансов за те 35 лет что смотрю футбол.
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Настоящее и будущее Мадрида
💜🤍
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