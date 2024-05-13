Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Холанд – 8-й, Месси – 16-й

Винисиус Жуниор вышел на 1-е место в рейтинге фаворитов «Золотого мяча».

Портал Goal обновил список претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер « » поднялся на первую строчку, опередив своего партнера .

Топ-20 выглядит так:

1. («Реал»);

2. Джуд Беллингем («Реал»);

3. (« »);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Флориан Виртц («Байер»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Тони Кроос («Реал»);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

9. Родри («Манчестер Сити»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Родриго («Реал»);

12. Антонио Рюдигер («Реал»);

13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

14. Деклан Райс («Арсенал»);

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

18. Антуан Гризманн («Атлетико»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).