Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Холанд – 8-й, Месси – 16-й
Винисиус Жуниор вышел на 1-е место в рейтинге фаворитов «Золотого мяча».
Портал Goal обновил список претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» поднялся на первую строчку, опередив своего партнера Джуда Беллингема.
Топ-20 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Джуд Беллингем («Реал»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
5. Флориан Виртц («Байер»);
6. Харри Кейн («Бавария»);
7. Тони Кроос («Реал»);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
9. Родри («Манчестер Сити»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Родриго («Реал»);
12. Антонио Рюдигер («Реал»);
13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);
14. Деклан Райс («Арсенал»);
15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
16. Лионель Месси («Интер Майами»);
17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
18. Антуан Гризманн («Атлетико»);
19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
20. Лаутаро Мартинес («Интер»).
За какие заслуги? Из Байера 1 человек в топ-20. Цирк. Хуммельс из Боруссии есть, а из Байера тогда где защитники? В 2 раза меньше Боруссии пропустили.
2 старпера развлекаются на старости лет, в своих лигах, вне топ-5. пачками забивают голы и раздают голевые.
но один попадает в рейтинг, а другой - нет.
если в этом списке есть Месси, добавьте и Роналду.
если в этом списке нет Роналду, то какого хрена там делает Месси?
Через пару месяцев - после окончания ЧЕ и Копы - будет самое время.
Такие списки это учитывают.