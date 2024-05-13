Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Холанд – 8-й, Месси – 16-й

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Винисиус Жуниор вышел на 1-е место в рейтинге фаворитов «Золотого мяча».

Портал Goal обновил список претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» поднялся на первую строчку, опередив своего партнера Джуда Беллингема

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Джуд Беллингем («Реал»);

3. Килиан МбаппеПСЖ»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Флориан Виртц («Байер»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Тони Кроос («Реал»);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

9. Родри («Манчестер Сити»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Родриго («Реал»);

12. Антонио Рюдигер («Реал»);

13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

14. Деклан Райс («Арсенал»);

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

18. Антуан Гризманн («Атлетико»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

82 комментария
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3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

За какие заслуги? Из Байера 1 человек в топ-20. Цирк. Хуммельс из Боруссии есть, а из Байера тогда где защитники? В 2 раза меньше Боруссии пропустили.
+23
-6
+17
Ответ ОттоДракула
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»); За какие заслуги? Из Байера 1 человек в топ-20. Цирк. Хуммельс из Боруссии есть, а из Байера тогда где защитники? В 2 раза меньше Боруссии пропустили.
За то что от Тулузы отлетели и всем экспрессы обломал
+16
-2
+14
Ответ Spartakus1984
Месси тут уже конечно лишний
Ты не понимаешь, Месси держат в рейтинге для перестраховки, если вдруг Аргентина выиграет Копа Америка то он автоматически превращается в главного конкурента Винисиуса 😁
+15
-5
+10
Месси тут уже конечно лишний
+19
-9
+10
Ответ С дивана виднее
По игре, которую он показывает, в топ-30 спокойно может входить. Если в добавок будет выигрыш Копы, как в 2021, то ориентировочно попадёт в десятку. На выигрыш претендовать уже вряд ли возможно, но он и по игре до сих пор топ, и результаты хорошие, почему не включить его в список претендентов?
Златан разрывал в МЛС, но его не было среди номинантов. За Месси тупо работает имя.
+5
-1
+4
что в этом списке делает Месси, и почему в нем нет Роналду? чем голы в Саудии принципиально хуже, чем в МЛС?
2 старпера развлекаются на старости лет, в своих лигах, вне топ-5. пачками забивают голы и раздают голевые.
но один попадает в рейтинг, а другой - нет.
если в этом списке есть Месси, добавьте и Роналду.
если в этом списке нет Роналду, то какого хрена там делает Месси?
+6
-2
+4
Да рано пока прикидывать фаворитов ЗМ.
Через пару месяцев - после окончания ЧЕ и Копы - будет самое время.
+5
-2
+3
А тем временем Месси уже 3 или 4 позиции отыграл по сравнению с прошлой версией рейтинга, такими темпами до конца года в лидеры и выйдет.
+3
0
+3
Худший состав за последние лет 35 40, если не за всю историю футбола
+10
-7
+3
предголевика все равно впихнули, как и бревну)) ахахах)
+3
0
+3
Надеюсь, что Кейн станет лучшим бомбардиром Евро, возьмет кубок и ЗМ. По-человечески уже жаль парня.
+3
-1
+2
Мбаппе что в тройке делает? За 0+0 в 1/2 ЛЧ?
+4
-2
+2
Ну наконец-то, а то уже подумал, что никогда не случится. Стабильно лучший в команде, не теряется в плей-офф, чемпионство + ЛЧ заработал. Если чудом Беллингем не выиграет Евро, то надо отдавать Вини — заслужил)
+2
0
+2
Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
ты правда считаешь что тогда Месси должен получить? :DD
+3
-1
+2
Ответ WiinniPooh
Интересно получается. Месси тут есть а Рона нет. Чемпионат сильнее или больше результативных действий ?
Чемпионат демократичнее)
+6
-4
+2
Ответ Никита Алексеев
Мбаппе что в тройке делает? За 0+0 в 1/2 ЛЧ?
Джуд не смущает? У него 0+0 в плей-офф ЛЧ
+5
-3
+2
Ответ Никита Алексеев
Мбаппе что в тройке делает? За 0+0 в 1/2 ЛЧ?
Мбаппе имеет все шансы вообще на топ 1 если Франция выиграет Евро.
Такие списки это учитывают.
+1
0
+1
Джуд Беллингем тут за голы осенью ?))
+1
0
+1
Ответ uralets46
Худший состав за последние лет 35 40, если не за всю историю футбола
согласен. Очень слабый перечень. Даже когда Роналду или Месси получали, потемнению многих, незаслуженные ЗМ, то у них были реально достойные конкуренты - Снейдер, Роббен, Иньеста и тд. Сейчас вообще тухляк...
+1
0
+1
Ответ cektor
Джуд Беллингем тут за голы осенью ?))
Одному пешеходу за пару пенок в декабре до сих пор награды вручают)
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»); За какие заслуги? Из Байера 1 человек в топ-20. Цирк. Хуммельс из Боруссии есть, а из Байера тогда где защитники? В 2 раза меньше Боруссии пропустили.
хуммельс в лч зарешал и в финал вывел команду
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
что в этом списке делает Месси, и почему в нем нет Роналду? чем голы в Саудии принципиально хуже, чем в МЛС? 2 старпера развлекаются на старости лет, в своих лигах, вне топ-5. пачками забивают голы и раздают голевые. но один попадает в рейтинг, а другой - нет. если в этом списке есть Месси, добавьте и Роналду. если в этом списке нет Роналду, то какого хрена там делает Месси?
Роналду был в списке, даже выше Месси. Но потом он проиграл все турниры и его вычеркнули.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»); За какие заслуги? Из Байера 1 человек в топ-20. Цирк. Хуммельс из Боруссии есть, а из Байера тогда где защитники? В 2 раза меньше Боруссии пропустили.
За те же, что и Джуд. За голы Барселоне.
+3
-2
+1
Ответ Илья Мурашов
Реал в этом году может повторить достижение Барселоны, когда 3 главных претендентов на ЗМ были с одного клуба. Если, конечно, Мбаппе перейдет в Реал.
кстати, да!!!!!!
+1
0
+1
Реал в этом году может повторить достижение Барселоны, когда 3 главных претендентов на ЗМ были с одного клуба. Если, конечно, Мбаппе перейдет в Реал.
+4
-3
+1
Ответ Турко Ибрагимов
Винисиус Беллингем и потом все остальные
я понимаю, фанат реала, все дела, но давай быть объективным, беллингем теряется вторую половину сезона
+1
0
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Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
За щеку взял твой пластиковый проект,когда Реал их выкинул из ЛЧ)
+1
0
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Ответ Любезный Коссутий
Кейн тоже проиграл все турниры, но находится в списке.
Я не знаю, как там рассуждают, просто отметил как было. В защиту Кейна скажу, что он играет в Европе и выиграл ЗБ.
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Ответ WiinniPooh
Интересно получается. Месси тут есть а Рона нет. Чемпионат сильнее или больше результативных действий ?
У Месси неплохие шансы стать лучшим игроком Копы, у бруска неплохие шансы стать худшим игроком Евро
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Ответ Provocadeur07
Ну наконец-то, а то уже подумал, что никогда не случится. Стабильно лучший в команде, не теряется в плей-офф, чемпионство + ЛЧ заработал. Если чудом Беллингем не выиграет Евро, то надо отдавать Вини — заслужил)
Учтут еще его выступление за Бразилию и посмотрят на него там в важных матчах)))
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