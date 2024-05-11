«Боруссия» заработает около 10 млн евро бонусов за Беллингема в этом сезоне. Всего их предусмотрено на 30,9 млн
«Боруссия» заработает около 10 млн евро бонусов за Джуда Беллингема в сезоне.
По данным Sky, клуб из Дортмунда получит такую сумму по итогам текущего сезона. Всего же сделка предусматривает 30,9 млн бонусных выплат за Беллингема.
В контракте прописаны реалистичные бонусы. В своих расчетах руководство «Боруссии» ожидало, что «Реал» шесть раз выйдет в Лигу чемпионов за шесть лет контракта Беллингема и дважды за этот период станет чемпионом Испании.
Кроме того, «Дортмунд» может получить около 5 млн евро, если «Реал» возьмет Лигу чемпионов.
Напомним, «Реал» заплатил «Боруссии» 103 млн евро в качестве фиксированной суммы. Остальное – бонусы.
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