«Боруссия» заработает около 10 млн евро бонусов за Беллингема в этом сезоне. Всего их предусмотрено на 30,9 млн

«Боруссия» заработает около 10 млн евро бонусов за Джуда Беллингема в сезоне.

По данным Sky, клуб из Дортмунда получит такую сумму по итогам текущего сезона. Всего же сделка предусматривает 30,9 млн бонусных выплат за Беллингема.

В контракте прописаны реалистичные бонусы. В своих расчетах руководство «Боруссии» ожидало, что « » шесть раз выйдет в Лигу чемпионов за шесть лет контракта и дважды за этот период станет чемпионом .

Кроме того, « » может получить около 5 млн евро, если «Реал» возьмет Лигу чемпионов.

Напомним, «Реал» заплатил «Боруссии» 103 млн евро в качестве фиксированной суммы. Остальное – бонусы.