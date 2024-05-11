«Боруссия» заработает около 10 млн евро бонусов за Беллингема в этом сезоне. Всего их предусмотрено на 30,9 млн

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига деньги Джуд Беллингем Футбол

«Боруссия» заработает около 10 млн евро бонусов за Джуда Беллингема в сезоне.

По данным Sky, клуб из Дортмунда получит такую сумму по итогам текущего сезона. Всего же сделка предусматривает 30,9 млн бонусных выплат за Беллингема.

В контракте прописаны реалистичные бонусы. В своих расчетах руководство «Боруссии» ожидало, что «Реал» шесть раз выйдет в Лигу чемпионов за шесть лет контракта Беллингема и дважды за этот период станет чемпионом Испании.

Кроме того, «Дортмунд» может получить около 5 млн евро, если «Реал» возьмет Лигу чемпионов.

Напомним, «Реал» заплатил «Боруссии» 103 млн евро в качестве фиксированной суммы. Остальное – бонусы.

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26 комментариев
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Продать Холланда, Беллингема и посреди сезона вернуть поникшего Санчо и выйти в финал ЛЧ, просто крутые
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-4
+69
Боруссия вин вин
Забавный финал в финансовом плане для немцев
+19
-2
+17
Ответ Николай Бойко
За них хоть адекватные деньги платили. А вот 30 млн за Крооса - это грабёж средь бела дня, одна из лучших, если не лучшая покупка Переса.
Модрич за 42 тоже супер топ покупка)) да и Вальверде за 3, вообще подарок ))
+15
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+15
Ответ corazon blanco
Когда такой игрок помогает достичь команде таких успехов, то это не большие расходы для такого клуба, как Мадрид.
За них хоть адекватные деньги платили. А вот 30 млн за Крооса - это грабёж средь бела дня, одна из лучших, если не лучшая покупка Переса.
+14
-1
+13
Ответ Перстень Уэстбрука
Продать Холланда, Беллингема и посреди сезона вернуть поникшего Санчо и выйти в финал ЛЧ, просто крутые
Ну и повезло местами, будем объективны
+12
-3
+9
Когда такой игрок помогает достичь команде таких успехов, то это не большие расходы для такого клуба, как Мадрид.
+13
-10
+3
Можно сорить деньгами налево и направо и при этом толком ничего существенного не добиваться, а можно хорошо зарабатывать и при этом играть на высочайшем уровне. Браво Боруссия!👏
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Ответ Перстень Уэстбрука
Продать Холланда, Беллингема и посреди сезона вернуть поникшего Санчо и выйти в финал ЛЧ, просто крутые
Потому что в командной игре важнее команда, чем яркие звёзды. А иногда лучше когда звезд нет, или они еще не слишком яркие
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Ответ Potapson
Можно сорить деньгами налево и направо и при этом толком ничего существенного не добиваться, а можно хорошо зарабатывать и при этом играть на высочайшем уровне. Браво Боруссия!👏
В принципе, твой коммент одинаково хорошо подходит обоим финалистам ЛЧ. Реал тоже хорошо зарабатывает, и с игрой на высочайшем уровне у них нет проблем
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Ответ kunaguero
При этом могут не сыграть в след лч
Почему? С 5 места в Бундеслиге выйдут в ЛЧ в любом случае
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Ответ kunaguero
При этом могут не сыграть в след лч
Так вроде в этом году от Германии и Италии едут 5, разве нет?
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Ответ as009595@icloud.com
А где везение ? Слабая группа? Только с ПСВ повезло, а так все время выступали в роли андердога
С тем же ПСЖ, которые все штанги и перекладины обстучали, да и Атлетико в первом тайме первого матча должны были больше забивать. Но я не отрицаю, что Боруссия молодцом держится, они заслужили, выцарапали этот финал.
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Уважаю Боруссию как бизнес проект, гениально, в чемпионате не стоит вопрос чемпионства, а вот в кубках международных сверкнуть надо, что бы продать кого нибудь.
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Короля играет свита...это древнее изречение актуально.Чем лучше у тебя окружение,тем проще показать свои таланты.На примере большинства игроков Реала мы это видим.При всех достоинствах отдельных игроков,без толковых партнёров не факт что у всех бы получилась такая карьера.
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Боруссия, если проиграет финал: грустно,но вкусно
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На 10 миллионном Санчо Боруссия заработали намного больше
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Идеальная трансферная политика
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