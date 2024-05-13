«Челси» не нужно продавать игроков до конца июня для ФФП в этом сезоне, но потребуется для соблюдения правил в периоде-2024/25

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Челси» не потребуется незамедлительно продавать игроков для соблюдения ФФП.

Об этом в эфире Peackok рассказал журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

«Насколько я понимаю, им не нужно осуществлять продажи до 30 июня, чтобы вписаться в требования [правил финансового фэйр-плей УЕФА и правила прибыли и устойчивого развития АПЛ] нынешнего сезона.

Подобные меры будут необходимы, чтобы соответствовать требованиям в сезоне-2024/25. Временные отсечки для периода-2024/25 – конец трансферных окон в августе и январе», – сказал Орнстайн.

Как «Челси» вписывается в правила с такими расходами. Например, продает своему же владельцу отели на стадионе

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13 комментариев
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Ну если продадут Галлахера - это будет просто преступление.
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Ответ Shuller18
Его не так сложно заменить на самом деле. Но лучше конечно же другой балласт скинуть, там хватает хлама
Галлахер балласт? Это лучший игрок чипсов после Палмера
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Нужно брать проверенного напа и по сути команда готова сражаться за топ 4 в след сезоне, уже без поблажек.
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Ответ SaH4r.
Галлахер балласт? Это лучший игрок чипсов после Палмера
Нет, не балласт. Но и не какой-то там гений незаменимый
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Ответ Gobinjo
Нужно брать проверенного напа и по сути команда готова сражаться за топ 4 в след сезоне, уже без поблажек.
Ещё нужен вратарь, сильный ЦЗ, вингер... Хватает проблем
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Боули доигрался. С другой стороны ФФП картинка для равенства. Условный ПСЖ на него плюет
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Джеймса в Виллу, Чилуэлла в МЮ, спихнуть Мадуэке и Колуилла, получить за все лямов 120 и купить топ форварда. Мудрика бы написал но его и за 20 сейчас никто не возьмет, только аренда, причем лучше в Брайтон, Де Дзерби знает что и ним делать.
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Это плохая новость!!!
Очень плохая!
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Ответ corazon blanco
Ну если продадут Галлахера - это будет просто преступление.
Самый большой и главный претендент на Галлахера - Тоттенхэм. Если Челси его продаст - будет правильный и умный поступок :)
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