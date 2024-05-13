«Челси» не нужно продавать игроков до конца июня для ФФП в этом сезоне, но потребуется для соблюдения правил в периоде-2024/25

«Челси» не потребуется незамедлительно продавать игроков для соблюдения ФФП.

Об этом в эфире Peackok рассказал журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

«Насколько я понимаю, им не нужно осуществлять продажи до 30 июня, чтобы вписаться в требования [правил финансового фэйр-плей УЕФА и правила прибыли и устойчивого развития АПЛ] нынешнего сезона.

Подобные меры будут необходимы, чтобы соответствовать требованиям в сезоне-2024/25. Временные отсечки для периода-2024/25 – конец трансферных окон в августе и январе», – сказал Орнстайн.

Как «Челси» вписывается в правила с такими расходами. Например, продает своему же владельцу отели на стадионе