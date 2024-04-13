«Челси» тратит на зарплаты 404 млн фунтов, больше – только «Сити». Боули сказал, что клуб впишется в ФФП, но для этого, вероятно, придется продавать игроков

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Тодд Боули Футбол

У «Челси» могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

Материнская компания «Челси» Blueco 22 Ltd ранее опубликовала отчеты. Из них следует, что убыток лондонского клуба составил 89,8 млн фунтов.

Финансовые потери смягчили за счет продажи гостиничных зданий на территории «Стэмфорд Бридж» своей дочерней компании Blueco 22 Properties Ltd. На этом дополнительно заработано 76,5 млн фунтов.

Специалист по футбольным финансами Киран Магуайр сообщил, что АПЛ не будет учитывать продажи денежных активов связанным сторонам при изучении ФФП. «Несколько лет назад мы видели, что «Рединг», «Бирмингем», «Дерби», «Шеффилд» и еще один-два других клуба продавали недвижимость своим владельцам, чтобы попытаться получить преимущество с точки зрения отчетности», – сказал Магуайр.

Зарплатная ведомость «Челси» составляет 404 млн фунтов – она больше, чем у «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Больше, чем «Челси», футболистам платит лишь «Манчестер Сити» – 422,9 млн фунтов с учетом бонусов за выигранный требл.

Совладелец «Челси» Тодд Боули заявил, что «Челси» должен вписаться в ФФП: «Клуб продолжает совмещать успех на поле с финансовыми требованиями соблюдения финансовых правил УЕФА и Премьер-лиги. Клуб соблюдает эти требования с момента их создания в 2012 году и рассчитывает сделать это в обозримом будущем».

Как отмечает The Times, чтобы вписаться в правила, «Челси», скорее всего, придется до конца июня продать игроков на значительную сумму.

«Челси» выплатил агентам 75,1 млн фунтов за год, «Ман Сити» – 60,6 млн. Ни у кого другого в АПЛ нет больше 35 млн

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Плетутся в середине таблицы и распродают гостиничные здания себе же.
"Клуб продолжает совмещать успех на поле с финансовыми требованиями соблюдения финансовых правил..."
Шта?)
+37
-1
+36
Тут Эвертон точно не отвертится. Десяточку балов можно снять с них
+36
-2
+34
Ромааа, они всё просрали!!!
+16
0
+16
Ответ Алексей Татаренко
Будет смешно, если Сити (тратит больше) впишется, а Челси нет)
Так у Сити есть кубки за них вообще-то премиальные выплачивают футболистам. А клубы также за титулы получают премиальные
+10
0
+10
Да ничего им не будет, пару очков отберут, забанят на одно трансферное окно и следующие пять можно будет опять тратить миллиард
+3
0
+3
Еще Боули сказал, ай л мэйк Челси грэйт эгэн. Результат на табло.
Учитывая мутность Тодда и его инвесторов, я бы думал на месте фанов Челси не о миллиардах и новых игроках, а как бы клуб не попал в администрацию и в шип не вылетел. Там уже такие авгиевы конюшни, что даже если начать сегодня разгребать, то лет на 5 можно забыть о зоне ЛЧ. Только Боули скорее нового навоза насыплет, нежели наймет нормального конюха
+4
-1
+3
Ответ Abdul Aziz
Тут Эвертон точно не отвертится. Десяточку балов можно снять с них
Шутки шутками - но уже реально жалко и Эвертон, и Шона Дайча - дерутся ведь с "ветряными мельницами" - а всякие Челси/Сити выходят "сухими из воды"
+3
-1
+2
Эта бомба замедленного действия скоро взорвется
+1
0
+1
и эти люди не хотели поднимать зп Маунту
+2
-1
+1
Ответ Алексей Татаренко
Будет смешно, если Сити (тратит больше) впишется, а Челси нет)
У сити требл. А Челси даже в лч не попал. Как вообще сравнивать можно? У сити и доход был намного больше, в отличие от Челси.
+1
0
+1
Откуда такие данные? Какие, нахрен, 400 лямов на зарплаты?
https://www.capology.com/club/chelsea/salaries/ Вот по данным Capology, которым веры больше, чем жёлтой The Times, в этом сезоне Челси потратит 150кк на зарплаты. Причём в след сезоне эта сумма значительно уменьшится.
+3
-2
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Плетутся в середине таблицы и распродают гостиничные здания себе же. "Клуб продолжает совмещать успех на поле с финансовыми требованиями соблюдения финансовых правил..." Шта?)
Боэли настолько отодвинули от дел, что он походу даже место клуба в таблице не знает, вот клоун
+1
0
+1
Ответ deadjoker
Странно, раньше писали что самые большие лички у стерлинга 300 в неделю и джейса, Чуть меньше 300. Остальные сильно ниже, но большая бонусная часть. А в МЮ только несколько игроков имеют 350 личку.
Ничего странного, The Times утку вкинули просто, вот и всё. По данным Capology у Челси только 150кк за сезон (плюс-минус) https://www.capology.com/club/chelsea/salaries/
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
и эти люди не хотели поднимать зп Маунту
Ну возможно это было верное решение
0
0
0
Как так? Спортс недавно восхищался, как Боули умело манипулирует ценой воспитанников клуба и за счет этого может тратить миллиарды! Опять наврали, ********?!
0
0
0
Ошибка 404
0
0
0
ждём массовый исход всякой чунга-чанги из клуба
0
0
0
Странно, раньше писали что самые большие лички у стерлинга 300 в неделю и джейса, Чуть меньше 300. Остальные сильно ниже, но большая бонусная часть. А в МЮ только несколько игроков имеют 350 личку.
+1
-1
0
"вероятно"??! НАДО!
0
0
0
470+ млн евро - больше чем Реал или Барселона.
+1
-1
0
Ну если требования финансовых правил соблюдаются так же успешно как игра на поле, то желаю удачи в пердиве
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий