«Челси» тратит на зарплаты 404 млн фунтов, больше – только «Сити». Боули сказал, что клуб впишется в ФФП, но для этого, вероятно, придется продавать игроков

У «Челси» могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

Материнская компания «Челси» Blueco 22 Ltd ранее опубликовала отчеты. Из них следует, что убыток лондонского клуба составил 89,8 млн фунтов.

Финансовые потери смягчили за счет продажи гостиничных зданий на территории «Стэмфорд Бридж» своей дочерней компании Blueco 22 Properties Ltd. На этом дополнительно заработано 76,5 млн фунтов.

Специалист по футбольным финансами Киран Магуайр сообщил, что АПЛ не будет учитывать продажи денежных активов связанным сторонам при изучении ФФП. «Несколько лет назад мы видели, что «Рединг», «Бирмингем», «Дерби», «Шеффилд» и еще один-два других клуба продавали недвижимость своим владельцам, чтобы попытаться получить преимущество с точки зрения отчетности», – сказал Магуайр.

Зарплатная ведомость «Челси» составляет 404 млн фунтов – она больше, чем у «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Больше, чем «Челси», футболистам платит лишь «Манчестер Сити» – 422,9 млн фунтов с учетом бонусов за выигранный требл.

Совладелец «Челси» Тодд Боули заявил, что «Челси» должен вписаться в ФФП: «Клуб продолжает совмещать успех на поле с финансовыми требованиями соблюдения финансовых правил УЕФА и Премьер-лиги. Клуб соблюдает эти требования с момента их создания в 2012 году и рассчитывает сделать это в обозримом будущем».

Как отмечает The Times, чтобы вписаться в правила, «Челси», скорее всего, придется до конца июня продать игроков на значительную сумму.

«Челси» выплатил агентам 75,1 млн фунтов за год, «Ман Сити» – 60,6 млн. Ни у кого другого в АПЛ нет больше 35 млн