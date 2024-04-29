Клубы АПЛ проголосовали за создание модели потолка затрат. Против были «МЮ», «Ман Сити» и «Вилла», «Челси» воздержался
Клубы АПЛ провели голосование на тему введения лимита расходов.
BBC передает, что большинство команд выступило за разработку планов по формированию модели потолка затрат и проведение окончательного экономического и юридического анализа этой возможности.
Концепция будет представлена на июньском годовом собрании акционеров. Если за нее проголосуют, с сезона-2025/26 она заменит действующие финансовые правила лиги.
Отмечается, что против введения лимита расходов голосовали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». «Челси» воздержался.
ХОЛЛАНД-370 тыщ
Потолок норм работает только в замкнутых лигах откуда никто не вылетает. По типу как в США-Канаде НХЛ и НБА. И то косяки бывают из-за особенностей налогового законодательства.
Бредовая идея как по мне.
Футбол убыточен полностью.