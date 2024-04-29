Клубы АПЛ проголосовали за создание модели потолка затрат. Против были «МЮ», «Ман Сити» и «Вилла», «Челси» воздержался

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Клубы АПЛ провели голосование на тему введения лимита расходов.

BBC передает, что большинство команд выступило за разработку планов по формированию модели потолка затрат и проведение окончательного экономического и юридического анализа этой возможности.

Концепция будет представлена на июньском годовом собрании акционеров. Если за нее проголосуют, с сезона-2025/26 она заменит действующие финансовые правила лиги.

Отмечается, что против введения лимита расходов голосовали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». «Челси» воздержался.

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42 комментария
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Главное - успеть до этого побольше очков стрясти с Эвертона и Ноттингема, но при этом не успеть оштрафовать Сити
+21
-3
+18
МЮ только "за" должен был быть
+16
0
+16
Ответ Topwintop
Поэтому Де Брейне получает 400 тыщ фунтов стерлингов в неделю
Де Брёйне - один из лучших в мире, а вот насчёт Антони я очень сомневаюсь
+10
-2
+8
Для мешков это конечно не приятная новость, но на то они и мешки, что просто сделают обходной манёвр
+9
-1
+8
Ответ Крэнг
Конец нашему МС:((
На судей же это не влияет
+13
-5
+8
Ответ Surviving
Вилка ты чего?
Они те ещё любители деньгами посорить
+6
0
+6
Ну все, попал Эвертон, опять снимут очки, главный мешок чемпионата.
+5
0
+5
Главный мешок по зарплатам это МЮ ☝️
+6
-3
+3
Ответ Vatikan
а там у кого-то высокие зарплаты?
Де Брене-400 тыщ
ХОЛЛАНД-370 тыщ
+2
0
+2
Ответ Surviving
Вилка ты чего?
клуб хочет развиваться, а ограничения помогают лишь богатым клубам. У таких клубов как Вилла будет меньше шансов подняться на уровень Ливерпуля, Сити и Арсенала, если их будут ограничивать в инвестициях
+3
-1
+2
Смешно.
Потолок норм работает только в замкнутых лигах откуда никто не вылетает. По типу как в США-Канаде НХЛ и НБА. И то косяки бывают из-за особенностей налогового законодательства.
Бредовая идея как по мне.
+2
0
+2
Ответ Surviving
Вилка ты чего?
Видимо, готовятся ради Эмери существенно нарастить инвестиции в клуб
+1
0
+1
Ответ Сити требл
Будут в конвертах зп платить вот и все
Зачем так убого? Рекламные контракты, спонсор платит не клубу, а сразу игроку.
+1
0
+1
Ответ Сити требл
Главный мешок по зарплатам это МЮ ☝️
Поэтому Де Брейне получает 400 тыщ фунтов стерлингов в неделю
+3
-2
+1
Ответ OneLad
Для мешков это конечно не приятная новость, но на то они и мешки, что просто сделают обходной манёвр
ВСЕ клубы АПЛ - это денежные мешки. Одни больше, другие меньше, но факт останется фактом: аутсайдеры АПЛ способны тратить на уровне топов других чемпионатов.
+1
0
+1
Будут в конвертах зп платить вот и все
+1
0
+1
Ну то, что 2 Манчестера против понятно, а почему против Вилла?
+1
0
+1
Я так понимаю, что это аналог НБА. Будет потолок зарплат, а кто превысит будет платить налог на роскошь, нет?
+1
0
+1
Ну сейчас черный нал потоком польется в АПЛ.
+1
0
+1
ЗП теперь в конвертах:)
0
0
0
Ответ Prokuror Prokurorov
У них владелец чел, раз в 10 богаче Мансура.
Да? Что-то я отстал от жизни. Спасибо
0
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Ответ Le Tallec
Про Виллу любопытно. Может случайно не туда крестик поставили?))
У них владелец чел, раз в 10 богаче Мансура.
0
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Взяли на виллы.
+1
-1
0
Ответ Topwintop
Поэтому Де Брейне получает 400 тыщ фунтов стерлингов в неделю
Заслуженно, в отличии от депутата, который получает 325к в неделю (заслуживает не больше 150).
0
0
0
Конец нашему МС:((
+4
-4
0
Ответ bahtiyar.ar.101@icloud.com
нельзя отрицать что футбол это бизнес, у кого много денег тот и успешнее, лимит может и поможет в лиги более бедным клубом но в европе команды будут слабее.
бизнес- это то, что зарабатывает прибыль.
Футбол убыточен полностью.
0
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0
Ответ bahtiyar.ar.101@icloud.com
нельзя отрицать что футбол это бизнес, у кого много денег тот и успешнее, лимит может и поможет в лиги более бедным клубом но в европе команды будут слабее.
Пока что у сити одна чашка за все время.
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Ответ Артем Андреев
ВСЕ клубы АПЛ - это денежные мешки. Одни больше, другие меньше, но факт останется фактом: аутсайдеры АПЛ способны тратить на уровне топов других чемпионатов.
Если топ-клубы других чемпионатов бомжики, которым приходится использовать рычаги, чтобы подписать игрока в аренду, то это не делает аутсайдеров апл мешками
0
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Ответ Topwintop
На судей же это не влияет
Витян, твои комменты плохо видно. Ты попал в список неадекватов спортса?
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Ответ Topwintop
Де Брене-400 тыщ ХОЛЛАНД-370 тыщ
Лучше один Холанд чем 10 нуньесов
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