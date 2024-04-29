Клубы АПЛ проголосовали за создание модели потолка затрат. Против были «МЮ», «Ман Сити» и «Вилла», «Челси» воздержался

Клубы АПЛ провели голосование на тему введения лимита расходов.

BBC передает, что большинство команд выступило за разработку планов по формированию модели потолка затрат и проведение окончательного экономического и юридического анализа этой возможности.

Концепция будет представлена на июньском годовом собрании акционеров. Если за нее проголосуют, с сезона-2025/26 она заменит действующие финансовые правила лиги.

Отмечается, что против введения лимита расходов голосовали « », « » и « ». « » воздержался.