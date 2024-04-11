Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»

Теги Зенит Сергей Семак Алекс Фергюсон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела сравнил Сергея Семака с Алексом Фергюсоном.

«Я согласен, что Семак — русский Фергюсон.

Это нормальное сравнение, думаю, Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как и сэр Алекс для «Манчестер Юнайтед». Две легенды», – заявил бывший главный тренер «Зенита».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» перед началом сезона-2018/2019. С клубом из Санкт-Петербурга он пять раз побеждал в чемпионате России, четыре раза брал Суперкубок и один раз – Кубок страны.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так великого Фергюсона ещё никто не оскорблял...
+23
-4
+19
У Фёргюсона почти все свои играли , а здесь по сути сборная Бразилии
+14
-4
+10
«У вас не будет немного злотых для пана? Надобно с казино рассчитаться», добавил после такого непредвзятого анализа Властимил🤓
+7
-1
+6
какой бред🤦‍♂️
+6
-1
+5
Ответ Мукунку хороший
Так великого Фергюсона ещё никто не оскорблял...
Даже фанаты сити и Ливера себе такого не позволяют
+5
-1
+4
Ответ Hammernv
Комментарий скрыт
погугли " класс 92"
+3
0
+3
Этому не наливать больше
+2
0
+2
Юран-русский Гвардиола
+3
-1
+2
русский Фергюсон это Романцев у них и носы похожие
+3
-1
+2
фейспалмчик
+1
0
+1
Надо учитывать уровень сложности
+2
-1
+1
Ну Вы загнули, пан Власта.... Семак грамотный тренер, но сравнение с сэром Алексом это перебор.
+1
0
+1
На Спортсе уже целый отдел уже наверное есть.. Так..что сегодня придумаем.. О.. а давайте про Семака,будто он как Фергюсон..? А что.. а давайте..? Хватит позорится!
0
0
0
Это за гранью...🤔
0
0
0
Это очень смешно конечно)))
0
0
0
Пусть сначала с условным Окжетпесом выиграет Кубок Содружества СНГ.
0
0
0
Ответ Egor Aleksandrovich
а причем здесь админы, если пан так высказался?
Админ по кличке «Пан»..?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий