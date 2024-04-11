Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»

Властимил Петржела сравнил Сергея Семака с Алексом Фергюсоном.

«Я согласен, что Семак — русский Фергюсон.

Это нормальное сравнение, думаю, станет таким же великим тренером для « », как и сэр для «Манчестер Юнайтед». Две легенды», – заявил бывший главный тренер «Зенита».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» перед началом сезона-2018/2019. С клубом из Санкт-Петербурга он пять раз побеждал в чемпионате России, четыре раза брал Суперкубок и один раз – Кубок страны.