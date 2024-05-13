«Бразильцы «Зенита» – жирные коты, ходят шагом. 13 легионеров – с этой цифрой чемпионом не станешь. Число Черта». Валерий Овчинников о петербуржцах

Валерий Овчинников назвал «жирными котами» бразильцев «Зенита».

В субботу «Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в домашнем матче 28-го тура Мир – впервые за 13 лет. «Динамо» после победы над «Балтикой» (3:2) возглавило таблицу, оторвавшись от петербуржцев на 2 очка по итогам.

Ранее сообщалось, что после матча председатель правления « » Александр Медведев назвал футболистов «импотентами», пояснив для легионеров, что «импотенты» – это те, кто хочет, но не может.

«В матче с на поле было восемь бразильцев. Это жирные коты, которые ходят шагом. Они не играют, они научились делать передачи, но у них нет Месси, который будет забивать.

И еще пять легионеров сидят в запасе. Итого получается 13. С цифрой 13 чемпионом не станешь. Никогда. Число Черта», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Овчинников.