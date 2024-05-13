«Бразильцы «Зенита» – жирные коты, ходят шагом. 13 легионеров – с этой цифрой чемпионом не станешь. Число Черта». Валерий Овчинников о петербуржцах

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Валерий Овчинников лимит на легионеров Футбол

Валерий Овчинников назвал «жирными котами» бразильцев «Зенита».

В субботу «Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в домашнем матче 28-го тура Мир РПЛ – впервые за 13 лет. «Динамо» после победы над «Балтикой» (3:2) возглавило таблицу, оторвавшись от петербуржцев на 2 очка по итогам.

Ранее сообщалось, что после матча председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов «импотентами», пояснив для легионеров, что «импотенты» – это те, кто хочет, но не может.

«В матче с ЦСКА на поле было восемь бразильцев. Это жирные коты, которые ходят шагом. Они не играют, они научились делать передачи, но у них нет Месси, который будет забивать.

И еще пять легионеров сидят в запасе. Итого получается 13. С цифрой 13 чемпионом не станешь. Никогда. Число Черта», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Овчинников.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Последние 5 сезонов все кричали, у них хорошие легионеры в лице бразильцев, поэтому они сильнее всех остальных, как только зенит сбавил виноватыми оказались бразильцы ….
+19
-4
+15
Вдвойне интереснее новость вышедшая 13 числа🤔
+13
0
+13
Одна по знаку зодиака тренеров выбирает, другой думает, что все беды Зенита из-за цифры 13. Ждём расклад таро на концовку РПЛ и чемпиона
+7
-1
+6
Совсем недавно пели им дефирамбы, мол каждый второй будущая суперзвезда, а теперь уже жирные коты)
+3
0
+3
Ответ xa-xa
Вдвойне интереснее новость вышедшая 13 числа🤔
Надо 14 числа, брать 14-го легионера
+2
0
+2
Про такое приличные люди говорят,что прогнал фуфло.
Все эти 5 сезонов легионеров все эти Овчинниковы считали лучшими в России и переобулись в одночасье.У всех бывают спады.
+3
-2
+1
Число черта. Это он так завуалированно про Медведева?
+1
-1
0
Ирония от Бормана
0
0
0
ТАк Фернандес и Клаудиньо Россияне))
0
0
0
это к 9 мая Бормана вытащили?
0
0
0
С 13? Каспаров не согласится.
0
0
0
Жирные коты это Сергеев, дубовый Мостовой и дыра Адамов, что на бразильцев то гнать, тот же Изидор вообще непонятно зачем Зениту нужен.
0
0
0
Ответ Гиперактивный осьминог
Одна по знаку зодиака тренеров выбирает, другой думает, что все беды Зенита из-за цифры 13. Ждём расклад таро на концовку РПЛ и чемпиона
Ольга Юрьевна отошла от дел, увы)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий