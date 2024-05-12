Агенты Клаудиньо и Барриоса не слышали о том, что Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита»: «Шансы на чемпионство есть, пока не сыгран последний матч»

Агент Клаудиньо не подтвердил, что глава «Зенита» назвал игроков «импотентами».

Вчера «Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в домашней игре 28-го тура Мир РПЛ – впервые за 13 лет. «Динамо» после победы над «Балтикой» (3:2) возглавило таблицу, оторвавшись от петербуржцев на 2 очка по итогам 28-го тура.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что после матча председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов «импотентами», пояснив для легионеров, что «импотенты» – это те, кто хочет, но не может.

«Ничего подобного от игроков я не слышал», – сказал Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуана.

Агент Вильмара Барриоса Луис Фелипе Понсо также заявил, что ему неизвестно о словах Медведева после матча.

«Не слышал ничего о словах Медведева про «импотентов». Что касается выступления «Зенита» в РПЛ, пока не сыграна последняя игра, возможность стать чемпионами сохраняется. Вильмар и его партнеры по команде будут бороться до последней минуты, чтобы выиграть титул.

Если бы становиться чемпионами было легко, все большие клубы из топ-5 выигрывали бы титул каждый год!» – сказал Поссо.

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