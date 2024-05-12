Агенты Клаудиньо и Барриоса не слышали о том, что Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита»: «Шансы на чемпионство есть, пока не сыгран последний матч»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев агенты Вильмар Барриос Клаудиньо Нино Мота Спорт-Экспресс брань Густаво Мантуан Педро дос Сантос Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Клаудиньо не подтвердил, что глава «Зенита» назвал игроков «импотентами».

Вчера «Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в домашней игре 28-го тура Мир РПЛ – впервые за 13 лет. «Динамо» после победы над «Балтикой» (3:2) возглавило таблицу, оторвавшись от петербуржцев на 2 очка по итогам 28-го тура.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что после матча председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов «импотентами», пояснив для легионеров, что «импотенты» – это те, кто хочет, но не может.

«Ничего подобного от игроков я не слышал», – сказал Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуана.

Агент Вильмара Барриоса Луис Фелипе Понсо также заявил, что ему неизвестно о словах Медведева после матча.

«Не слышал ничего о словах Медведева про «импотентов». Что касается выступления «Зенита» в РПЛ, пока не сыграна последняя игра, возможность стать чемпионами сохраняется. Вильмар и его партнеры по команде будут бороться до последней минуты, чтобы выиграть титул.

Если бы становиться чемпионами было легко, все большие клубы из топ-5 выигрывали бы титул каждый год!» – сказал Поссо.

12 хаотичных мыслей о гонке в РПЛ (Что. Вообще. Творится!)

«Зенит» не проигрывал так много с 2005-го. Время Мареша, Флахбарта, Гартига и Пошкуса

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мужские вопросы всегда остаются между ними, тем более, гнев оправдан. Но это больше из-за отсутствия нападения, раньше тащил Дзюба, Малком, а сейчас герой первой лиги Сергеев и Кассьера, уровень которого предельно ясен
+9
-3
+6
Неправда, если Динамо выиграет в следующем туре, а Зенит нет, то шансов на чемпионство не будет
+3
0
+3
Ответ Osodj Djhshs
Мужские вопросы всегда остаются между ними, тем более, гнев оправдан. Но это больше из-за отсутствия нападения, раньше тащил Дзюба, Малком, а сейчас герой первой лиги Сергеев и Кассьера, уровень которого предельно ясен
Я видел игру кассьеры в живую на матче последнего тура цска-сочи , как раз перед его переходом в Зенит. Он очень хорошего уровня нападающий, вопрос к менеджерам Зенита и тренерскому штабу. Так же вопрос к болельщикам которые из года в год радуются чемпионствам клуба который скупает игроков и усаживает их на скамейку, покупает в тех клубах которые начинают набирать обороты. Тем самым они не себя усиливают а просто других ослабляют.
+2
0
+2
С детства за Динамо
+4
-3
+1
все большие клубы из топ-5 выигрывали бы титул каждый год(c)
тем временем Сити три года подряд чемпион, ПСЖ три года подряд чемпион, да и Бавария со своими 10 титулами кряду или Ювентус с девятью совсем недавно не то, чтобы отстали

стать чемпионом непросто, но фраза "выигрывали бы каждый год" вообще нелепая
+1
0
+1
Так если бы они это подтвердили, то на следующий сезон они бы искали своим подопечным новые клубы.
+1
0
+1
Ответ Osodj Djhshs
Мужские вопросы всегда остаются между ними, тем более, гнев оправдан. Но это больше из-за отсутствия нападения, раньше тащил Дзюба, Малком, а сейчас герой первой лиги Сергеев и Кассьера, уровень которого предельно ясен
Да, Дзюбу точно импотентом не назовёшь
+3
-2
+1
Ответ Overkiller
Так если бы они это подтвердили, то на следующий сезон они бы искали своим подопечным новые клубы.
Тогда дураки агенты что не подтвердили, получается
0
0
0
Ответ Клирик
Так их и в раздевалке небыло. Зачем что-то утверждать?
А кто утверждает-то? =)
0
0
0
Ответ фахитос
Я видел игру кассьеры в живую на матче последнего тура цска-сочи , как раз перед его переходом в Зенит. Он очень хорошего уровня нападающий, вопрос к менеджерам Зенита и тренерскому штабу. Так же вопрос к болельщикам которые из года в год радуются чемпионствам клуба который скупает игроков и усаживает их на скамейку, покупает в тех клубах которые начинают набирать обороты. Тем самым они не себя усиливают а просто других ослабляют.
Я вообще болельщик Спартака, поэтому прям подробно поддержать дисскусию на счет Кассьеры не могу, но я смотрю все топ матчи. Не знаю какого он уровня, но бомбардир должен быть убийцей, который хладнокровно как конвеер переправляет мячишки в сетку, не важно где, как, чем - просто отправляет и все. Как суарес, кавани, месси, роналду, мбаппе, кейн, левандовски, смолов времен урала краснодара, дзюба времен зенита. А все остальное вторично, в том числе разговоры об его уровне
0
0
0
Ответ ОЛЛС1911
Да, Дзюбу точно импотентом не назовёшь
Oh my)
+1
-1
0
интересно мнение Семака услышать,-что стало с командой, без валидола смотреть невозможно 🤔???
0
0
0
Я хотел до Медведева ещё написать, но думал забанят,-и так наказан.
0
0
0
От это новость. Барин пусть и словесно но жестко наказал холопов. А вообще странно как это бразильеро не набили ему лицо. Для пылких южных ребят это страшное оскорбление. Особенно после перевода😊😊😊😊
0
0
0
Агенты приходят в раздевалкуипосле матча???
0
0
0
Агент еще не знает,был бы Широков или Денисов,боюсь Бразильцам душу уже пробили бы в раздевалке.Медведев переводил,что это дедовщина.А Сантос как капитан оказался недееспособным,раз не смог своих земляков встряхнуть.
+1
-1
0
Агент видит,что его подопечный сдал последнее время,Клаудиньо например,Барриос все же отнимает неплохо,но ужасно развивает атаку вперед,ему надо отнять и отдать назад,либо упасть с мячом.
0
0
0
А как это работает? Журналист звонит агенту и пересказывает чужую историю, которая якобы была и спрашивает, что в этот момент думал подопечный этого агента? Я ничего не перепутал?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий