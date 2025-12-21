  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»

Рубен Аморим: чувствую, «МЮ» придется страдать.

Рубен Аморим прокомментировал проблемы «Манчестер Юнайтед» с составом на фоне травм и отъезда ряда игроков на Кубок Африки.

«Что в январе делать нельзя, так это принимать поспешные решения и ошибаться. Иначе у нас снова будут ошибки.

Если нам нужно страдать – клуб превыше всего. Конечно, нам нужны очки. Сейчас чувствуется, что страдать придется», – сказал главный тренер «МЮ».

