Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
Рубен Аморим: чувствую, «МЮ» придется страдать.
Рубен Аморим прокомментировал проблемы «Манчестер Юнайтед» с составом на фоне травм и отъезда ряда игроков на Кубок Африки.
«Что в январе делать нельзя, так это принимать поспешные решения и ошибаться. Иначе у нас снова будут ошибки.
Если нам нужно страдать – клуб превыше всего. Конечно, нам нужны очки. Сейчас чувствуется, что страдать придется», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
