«С импотенцией болезнь «Зенита» не связана. Нельзя же считать импотентами все остальные клубы, чемпионат стал лучше и сильнее». Гаджиев о словах Медведева

Гаджи Гаджиев оценил слова про «импотенцию» «Зенита».

Ранее сообщалось, что после поражения « » от ЦСКА (0:1) в домашней игре 28-го тура Мир РПЛ председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев в раздевалке назвал футболистов «импотентами».

«Я не вижу, что бразильцы «Зенита» потеряли мотивацию. Не вижу, что они инфантильны. Они стараются, это видно, когда на поле идет жесткое противоборство, когда возникают конфликты.

Я бы не стал так жестко говорить о них, как Медведев. Это на самом деле не так. Команда – это живой организм, бывают спады. Она может себя не хорошо чувствовать, какие-то болезни.

Эта болезнь не связана с импотенцией. У них меняется состав: Малком ушел, тот ушел. Пришли новые игроки, пока не ясно, сыгрались они, не сыгрались.

Нельзя же считать все остальные клубы импотентами. Если так рассуждать, то в прошлые годы, когда «Зенит» опережал своих конкурентов на 10-15 очков, как назвать?

Мы же не можем сказать, что «Локомотив» – импотенты. Это футбол, все с относительно равными возможностями. Наш чемпионат стал лучше и сильнее», – сказал президент махачкалинского «Динамо» и экс-тренер клубов РПЛ Гаджиев.