«С импотенцией болезнь «Зенита» не связана. Нельзя же считать импотентами все остальные клубы, чемпионат стал лучше и сильнее». Гаджиев о словах Медведева

Теги Зенит премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Александр Медведев Футбол

Гаджи Гаджиев оценил слова про «импотенцию» «Зенита».

Ранее сообщалось, что после поражения «Зенита» от ЦСКА (0:1) в домашней игре 28-го тура Мир РПЛ председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев в раздевалке назвал футболистов «импотентами».

«Я не вижу, что бразильцы «Зенита» потеряли мотивацию. Не вижу, что они инфантильны. Они стараются, это видно, когда на поле идет жесткое противоборство, когда возникают конфликты.

Я бы не стал так жестко говорить о них, как Медведев. Это на самом деле не так. Команда – это живой организм, бывают спады. Она может себя не хорошо чувствовать, какие-то болезни.

Эта болезнь не связана с импотенцией. У них меняется состав: Малком ушел, тот ушел. Пришли новые игроки, пока не ясно, сыгрались они, не сыгрались.

Нельзя же считать все остальные клубы импотентами. Если так рассуждать, то в прошлые годы, когда «Зенит» опережал своих конкурентов на 10-15 очков, как назвать?

Мы же не можем сказать, что «Локомотив» – импотенты. Это футбол, все с относительно равными возможностями. Наш чемпионат стал лучше и сильнее», – сказал президент махачкалинского «Динамо» и экс-тренер клубов РПЛ Гаджиев.

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11 комментариев
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чемпионат, в котором три лидера в конце сезона теряют очки наперебой, не может считаться хорошим. такого слабого чемпионата и такого слабого чемпиона не было давно
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В субботу два нападающих, Сергеев и Касьерра, еле двигались.
Касьерра вообще нигде не успевал, не доигрывал. Сергеев совсем непонятный. Ноешь, что тебе дают мало времени? Тебе дали - беги, играй, порви всех, докажи, что ты лучше. А он не может. Клауд, Вендел, Сантос, Артур бегут в два раза быстрее, чем он. Выходит восемнадцатилетний Педро и показывает то, что должны были показать эти два "нападающих".
+3
-1
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Чемпионат деградирует очень сильно и уровень несется в пропасть.
Но говорят, что он становится сильнее.
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Чемпионат стал сильнее? Ну ну
+2
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0
Да в этом сезоне в целом - вообще можно) Динамо вот просыпается
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Медведев быдлятина которую еще поискать надо.
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По как и критериям чемпионат стал сильнее?
С чего такой вывод?
Как обычно бред сивых легенд
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А по мне ,если Медведев действительно так сказал( Не верю инсайдам Карпа), то это одно из немногих его высказываний, где он назвал вещи своим именами. P.S. Позабавило, что чемпионат стал сильнее.
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Ответ Святослав Федорович
чемпионат, в котором три лидера в конце сезона теряют очки наперебой, не может считаться хорошим. такого слабого чемпионата и такого слабого чемпиона не было давно
Такие ощущение что никто не хочет или не может стать чемпионом… чемпионат реально очень слабый
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