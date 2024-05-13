«С импотенцией болезнь «Зенита» не связана. Нельзя же считать импотентами все остальные клубы, чемпионат стал лучше и сильнее». Гаджиев о словах Медведева
Гаджи Гаджиев оценил слова про «импотенцию» «Зенита».
Ранее сообщалось, что после поражения «Зенита» от ЦСКА (0:1) в домашней игре 28-го тура Мир РПЛ председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев в раздевалке назвал футболистов «импотентами».
«Я не вижу, что бразильцы «Зенита» потеряли мотивацию. Не вижу, что они инфантильны. Они стараются, это видно, когда на поле идет жесткое противоборство, когда возникают конфликты.
Я бы не стал так жестко говорить о них, как Медведев. Это на самом деле не так. Команда – это живой организм, бывают спады. Она может себя не хорошо чувствовать, какие-то болезни.
Эта болезнь не связана с импотенцией. У них меняется состав: Малком ушел, тот ушел. Пришли новые игроки, пока не ясно, сыгрались они, не сыгрались.
Нельзя же считать все остальные клубы импотентами. Если так рассуждать, то в прошлые годы, когда «Зенит» опережал своих конкурентов на 10-15 очков, как назвать?
Мы же не можем сказать, что «Локомотив» – импотенты. Это футбол, все с относительно равными возможностями. Наш чемпионат стал лучше и сильнее», – сказал президент махачкалинского «Динамо» и экс-тренер клубов РПЛ Гаджиев.
Касьерра вообще нигде не успевал, не доигрывал. Сергеев совсем непонятный. Ноешь, что тебе дают мало времени? Тебе дали - беги, играй, порви всех, докажи, что ты лучше. А он не может. Клауд, Вендел, Сантос, Артур бегут в два раза быстрее, чем он. Выходит восемнадцатилетний Педро и показывает то, что должны были показать эти два "нападающих".
Но говорят, что он становится сильнее.
С чего такой вывод?
Как обычно бред сивых легенд