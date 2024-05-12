Силкин о «Зените»: «Бразильцы правят балом, выходят с недовольными мордами, когда Семак делает замены. В команде должны быть свои, у нас полно самородков в любом виде деятельности»
Сергей Силкин указал на проблему с легионерами в «Зените».
«Семак в «Зените» столкнулся с проблемой русского языка, потому что бразильцы правят балом. Когда Семак делает замены, то бразильцы выходят на поле с недовольными мордами. Мне это не нравится.
«Зенит» – один из лидеров чемпионата, но в команде должны быть свои игроки. Нужно поменьше иностранцев. У нас полно самородков в любом виде деятельности, просто их надо довести до ума и не загубить», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
В любых сферах... Бог с ним, возьмём только футбол.
А в нём реальность такова, что большинство наших игроков — либо бестолковые паспортисты, либо бестолковые паспортисты с нехилыми финансовыми аппетитами. А часто — и то, и другое.
Кто хотел доказать, тот уже давно доказал и уехал. И доказывают свою состоятельность уже там. Вот это, пожалуй, самородки.
Лучше уж сборные Бразилии и Латинской Америки вместе с Негроградом наблюдать в полном составе, чем полностью отечественные команды, где 90% игроков отбывают номер, не зная что делать с мячом и ковыляя бестолково по полю, как котята, которые только учатся ходить.
Средний уровень игры — одно. Вопрос мотивации и ментального управления «наёмниками» — совсем другое. Тут же всё в кучу понамешали.
Силкину — проспаться. Сил нет такой бред читать.
Если у нас полно чудесных самородков, как говорит Силкин, почему они не играют? У нас что лимит, обязывающий выпускать легионеров? Нет. Легионеры играют играют хуже наших? Нет. Может они дешевле наших? Нет. Так в чем тогда проблема, г-н Силкин?
Нет, мы будем популисткие лозунги толкать.
Кстати, а где хохлы? Им бы сейчас развернуться по полной.
С проблемой русского языка столкнулся и сам Силкин, так как есть фразеологизм "править бал", а не "балом".
А остальные команды лидеры ещё круче используют наших!
Ну и дед вылез. Вы достойны большего. Что б эти деревяшки еще больше котировались.
Опубликовали интервью вот и дают теперь расчлененку !
Вечен только Мостовой !