Силкин о «Зените»: «Бразильцы правят балом, выходят с недовольными мордами, когда Семак делает замены. В команде должны быть свои, у нас полно самородков в любом виде деятельности»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сергей Силкин Чемпионат.com Футбол

Сергей Силкин указал на проблему с легионерами в «Зените».

«Семак в «Зените» столкнулся с проблемой русского языка, потому что бразильцы правят балом. Когда Семак делает замены, то бразильцы выходят на поле с недовольными мордами. Мне это не нравится.

«Зенит» – один из лидеров чемпионата, но в команде должны быть свои игроки. Нужно поменьше иностранцев. У нас полно самородков в любом виде деятельности, просто их надо довести до ума и не загубить», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

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58 комментариев
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Ответ Isshin88
Нет у нас никаких самородков. Есть разбалованные и утомлённые лимитом недоросли, получающие безумные шальные деньги. Из них собрать команду, которая может полноценно решать задачи нереально.
У Галицкого получилось. Почти весь состав воспитанники краснодарской футбольной школы: Кордоба, Олусегун, Кади, Кайо, Тормена, Баши, Баняц, Панталеао, Кастаньо, Пина, Мозес, Жоао, Алонсо.
+59
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+52
Нет у нас никаких самородков. Есть разбалованные и утомлённые лимитом недоросли, получающие безумные шальные деньги. Из них собрать команду, которая может полноценно решать задачи нереально.
+56
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Силкин, у которого в "Динамо" всю погоду делали украинец Воронин и немец Кураньи будет кому-то рассказывать про бесполезность легионеров, серьёзно?
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Свои в большинстве мяч принимают через раз
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Да хвааатит пургу гнать.
В любых сферах... Бог с ним, возьмём только футбол.
А в нём реальность такова, что большинство наших игроков — либо бестолковые паспортисты, либо бестолковые паспортисты с нехилыми финансовыми аппетитами. А часто — и то, и другое.
Кто хотел доказать, тот уже давно доказал и уехал. И доказывают свою состоятельность уже там. Вот это, пожалуй, самородки.
Лучше уж сборные Бразилии и Латинской Америки вместе с Негроградом наблюдать в полном составе, чем полностью отечественные команды, где 90% игроков отбывают номер, не зная что делать с мячом и ковыляя бестолково по полю, как котята, которые только учатся ходить.
Средний уровень игры — одно. Вопрос мотивации и ментального управления «наёмниками» — совсем другое. Тут же всё в кучу понамешали.

Силкину — проспаться. Сил нет такой бред читать.
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Запели. Сергеев вон вообще крушит бутылки после замены. Пошло тяжело у Зенита и как падальщики накинулись.Силкин что аткой хороший без работы сидит,в Динамо как поработал,забыл?
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Это что за пьяные выходки(с)
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Во заливает, будь на месте Семака сомневаюсь, что он бы отказался от этих бразильцев
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Очередной осёл пинает труп мертвого льва.
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Вот, в чем проблема, если у нас такие самородки прекрасные, чем им мешают леги?
Если у нас полно чудесных самородков, как говорит Силкин, почему они не играют? У нас что лимит, обязывающий выпускать легионеров? Нет. Легионеры играют играют хуже наших? Нет. Может они дешевле наших? Нет. Так в чем тогда проблема, г-н Силкин?
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И где эти самородки? Что показали на уровне европейских чемпионатов? Что показали на уровне сборных? Или на уровне мира?
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Ответ Isshin88
Нет у нас никаких самородков. Есть разбалованные и утомлённые лимитом недоросли, получающие безумные шальные деньги. Из них собрать команду, которая может полноценно решать задачи нереально.
причем с вечно не довольными мордами😋
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Ответ catcher69
причем с вечно не довольными мордами😋
Да, как будто делают одолжение, что за такие бешеные деньги в принципе с лавки встали, а им почему-то чернь в ноги за такое не кланяется.
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Ну как бы самородков надо кропотливо искать и развивать, а купить условного Педро в этом плане легче. Плюс, к этому если выкупать игроков с русским паспортом, то все без стеснений делают большую наценку. Только потому, что это Зенит. Вот и выходит, что за стоимость условного Тюкавина можно пару тройку бразилов купить, авось один выстрелит
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Ожидаем бредни про сильнейшую отечественную тренерскую школу. И что иностранным специалистам тут не место.
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Ответ UseR
Очередной осёл пинает труп мертвого льва.
Как верно подмечано.
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Не понимаю, почему эти зимородки не могут себя проявить в Туле, Воронеже, Е-бурге.... они же таланты. И не сказать, что на среднюю по России живут. В чем же дело?
Нет, мы будем популисткие лозунги толкать.
Кстати, а где хохлы? Им бы сейчас развернуться по полной.
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"Семак в «Зените» столкнулся с проблемой русского языка, потому что бразильцы правят балом"

С проблемой русского языка столкнулся и сам Силкин, так как есть фразеологизм "править бал", а не "балом".
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Не понимает Силкин, что когда слишком много шальных денег их надо куда-то пристраивать, с чем руководство команды вполне справляется.
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Вчера с трибуны было очень хорошо видно, на каких скоростях играют бразильцы и самородок Сергеев.
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Один из самородков сам Силкин... Вывод, хорошо провёл праздники, хорошо и свежо высказался, всё логично.
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Только что такой "свой" Сергей Давыдов рассказывал, как он прогулял на тусовках два миллиона долларов. При том, что по уровню мастерства ему и два миллиона рублей платить-то было бы много.
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Морды , это в точку )))
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когда этому самородку насыпят ляма полтора-два, и не рублей.он превращается в кирпич силикатный.и лежит себе припеваючи
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Да, да и играют они весь сезон почти в тот сказочный завораживающий футбол о котором всегда говорил Галицкий. Да и характер проявляют бойцовский весь сезон.
А остальные команды лидеры ещё круче используют наших!
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симак Физрук))))
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Ответ Isshin88
Нет у нас никаких самородков. Есть разбалованные и утомлённые лимитом недоросли, получающие безумные шальные деньги. Из них собрать команду, которая может полноценно решать задачи нереально.
Ты забыл упомянуть ещё детей тез родителей, которые способны платить за тренировки(за исключением Краснодара возможно), а следовательно в академии попадают не лучшие, а обеспеченные дети. О каких самородках идёт речь??? Они все сидят в Омске, Хабаровске и Саратове в техникумах за партами.
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Ответ Элдор ШоуУродов
Да хвааатит пургу гнать. В любых сферах... Бог с ним, возьмём только футбол. А в нём реальность такова, что большинство наших игроков — либо бестолковые паспортисты, либо бестолковые паспортисты с нехилыми финансовыми аппетитами. А часто — и то, и другое. Кто хотел доказать, тот уже давно доказал и уехал. И доказывают свою состоятельность уже там. Вот это, пожалуй, самородки. Лучше уж сборные Бразилии и Латинской Америки вместе с Негроградом наблюдать в полном составе, чем полностью отечественные команды, где 90% игроков отбывают номер, не зная что делать с мячом и ковыляя бестолково по полю, как котята, которые только учатся ходить. Средний уровень игры — одно. Вопрос мотивации и ментального управления «наёмниками» — совсем другое. Тут же всё в кучу понамешали. Силкину — проспаться. Сил нет такой бред читать.
кто хотел? 3,5 игрока из лиги, которую желаем видеть как мнимую конкуренцию? Головин, Миранчук привыкали долго, Захарян привыкает, Кузяев - по- кайфу за выживание. Чалов - сколько там наколотил в Швейцарии? Для остальных , ну если только в Барсу позовут. Лукаку не удивил.
Ну и дед вылез. Вы достойны большего. Что б эти деревяшки еще больше котировались.
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Ответ ApocalypsePlease
Силкин, у которого в "Динамо" всю погоду делали украинец Воронин и немец Кураньи будет кому-то рассказывать про бесполезность легионеров, серьёзно?
Комментарий удален пользователем
Ответ ApocalypsePlease
Силкин, у которого в "Динамо" всю погоду делали украинец Воронин и немец Кураньи будет кому-то рассказывать про бесполезность легионеров, серьёзно?
Силкин - одноразовый .
Опубликовали интервью вот и дают теперь расчлененку !
Вечен только Мостовой !
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