Силкин о «Зените»: «Бразильцы правят балом, выходят с недовольными мордами, когда Семак делает замены. В команде должны быть свои, у нас полно самородков в любом виде деятельности»

Сергей Силкин указал на проблему с легионерами в «Зените».

«Семак в « » столкнулся с проблемой русского языка, потому что бразильцы правят балом. Когда Семак делает замены, то бразильцы выходят на поле с недовольными мордами. Мне это не нравится.

«Зенит» – один из лидеров чемпионата, но в команде должны быть свои игроки. Нужно поменьше иностранцев. У нас полно самородков в любом виде деятельности, просто их надо довести до ума и не загубить», – сказал бывший главный тренер «Динамо».